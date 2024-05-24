Довбик сделал хет-трик и вышел на 1-е место в списке бомбардиров Ла Лиги, обойдя Серлота. У форварда «Вильярреала» игра в запасе

Артем Довбик обогнал Александра Серлота в списке бомбардиров Ла Лиги.

Нападающий «Жироны» сделал хет-трик в ворота «Гранады» в матче заключительного тура Примеры (7:0).

Теперь у украинца 24 гола в чемпионате – на один больше, чем у форварда « ».

возглавил рейтинг бомбардиров чемпионата Испании. У Серлота еще есть возможность его опередить – его команда сыграет в 38-м туре с «Осасуной» 25 мая.