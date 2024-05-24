Довбик сделал хет-трик и вышел на 1-е место в списке бомбардиров Ла Лиги, обойдя Серлота. У форварда «Вильярреала» игра в запасе
Артем Довбик обогнал Александра Серлота в списке бомбардиров Ла Лиги.
Нападающий «Жироны» сделал хет-трик в ворота «Гранады» в матче заключительного тура Примеры (7:0).
Теперь у украинца 24 гола в чемпионате – на один больше, чем у форварда «Вильярреала».
Довбик возглавил рейтинг бомбардиров чемпионата Испании. У Серлота еще есть возможность его опередить – его команда сыграет в 38-м туре с «Осасуной» 25 мая.
сейчас: довбик и серлот
Так что завтра не должен по идее !
Но если забьёт , то не меньше 2-х , как следует из статистики
Похож по манере игры, просто чуть больше повезло.