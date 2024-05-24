Довбик сделал хет-трик и вышел на 1-е место в списке бомбардиров Ла Лиги, обойдя Серлота. У форварда «Вильярреала» игра в запасе

Теги Вильярреал Ла Лига Жирона Гранада Александр Серлот Артем Довбик Футбол

Артем Довбик обогнал Александра Серлота в списке бомбардиров Ла Лиги.

Нападающий «Жироны» сделал хет-трик в ворота «Гранады» в матче заключительного тура Примеры (7:0).

Теперь у украинца 24 гола в чемпионате – на один больше, чем у форварда «Вильярреала».

Довбик возглавил рейтинг бомбардиров чемпионата Испании. У Серлота еще есть возможность его опередить – его команда сыграет в 38-м туре с «Осасуной» 25 мая.

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20 комментариев
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тогда: криштиану и месси
сейчас: довбик и серлот
+29
-3
+26
🇺🇦🇺🇦🇺🇦
+32
-12
+20
Довбик машина, с ходу такой мощный сезон выдал! Борьба за Пичичи в самом конце чемпионата получилась на загляденье, посмотрим чем завтра ответит Серлот.
+23
-8
+15
у Шевы в первый год в Милане 24, теперь у Довбика
+12
-4
+8
Очень круто, еще один топовый игрок с постсоветского пространства.
+11
-4
+7
Лучший игрок сезона в Испании
+5
-3
+2
Браво Артем, первый сезон и такой успех и не где нибудь, а в Ла Лиге.
+4
-2
+2
В Сити накидал бы не меньше Холанда
+5
-4
+1
Ответ Gleb
И всё же - чем Довбик лучше Хызыра Аппаева? Похож по манере игры, просто чуть больше повезло.
Именем
+1
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Ответ Собутыльник Гаскойна
У Серлота такая фамилия что мог бы и съесть шото несвежее на завтрак перед последним матчем...
Сюрстрёмминг)
0
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Ответ Ramil Fayzukhanov
тогда: криштиану и месси сейчас: довбик и серлот
Криш и Месси - это аномалия всего европейского футбола. Погугли статистику лучших бомбардиров ЛЛ до их эпохи
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Ответ bad_bear
золотой мяч пенальтисте, да, Дэмитро? 🙈
Наверное вы подумали, что я украинец, но Дмитро и Дзмiтрый разные вещи
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Если Вильярреал завтра заработает пенальти, то команде должна будет разрешить пробить Серлуту, хоть он и не является пенальтистом в клубе.
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При чтении любой новости о Довбике, перед глазами его забег в лифчике после гола шведам)
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У Серлота такая фамилия что мог бы и съесть шото несвежее на завтрак перед последним матчем...
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Серлот в последнее время забивает ровно через тур ))
Так что завтра не должен по идее !
Но если забьёт , то не меньше 2-х , как следует из статистики
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И всё же - чем Довбик лучше Хызыра Аппаева?

Похож по манере игры, просто чуть больше повезло.
+3
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