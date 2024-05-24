Хави: «Покидать клуб всей своей жизни непросто, но я делаю это с гордостью. Я всегда буду в распоряжении «Барселоны»

Хави опубликовал сообщение после объявления о его уходе из «Барселоны».

«Дорогие кулес, мое пребывание на скамейке «Барселоны» завершится в воскресенье. Покидать клуб всей своей жизни всегда непросто, но я делаю это с гордостью после двух с половиной лет во главе команды, которая стала словно второй семьей.

Хочу поблагодарить за поддержку и привязанность болельщиков, которые всегда были рядом и проявляли ту же любовь, что во времена моей карьеры футболиста.

После воскресенья я стану еще одним болельщиком на трибунах, будь то «Олимпик Льюис Компанис» или новый «Камп Ноу». Потому что я хоть и игрок и тренер, но прежде всего – болельщик «Барселоны» и желаю клубу всей своей жизни только лучшего. Я всегда буду в его распоряжении.

Я работал с прекрасной группой футболистов и великолепным штабом. Благодарю их всех. Мы достигали намеченных целей, и кульминацией стала победа в чемпионате и Суперкубке Испании.

Этот сезон сложился не так, как мы хотели, но мы собрались с силами и помогли вырастить новое поколение молодых игроков из «Ла Масии», которые воодушевляют всех нас, болельщиков «Барселоны».

Я благодарю всех: фанатов, игроков, штаб, сотрудников клуба, президента, совет директоров, спортивных директоров, прессу и всех остальных, с кем я разделил этот путь длиною в два с половиной сезона.

Я желаю всего наилучшего клубу, который у меня в сердце. Да здравствует «Барса»!» – написал главный тренер каталонцев.

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