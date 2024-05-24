Хави: «Покидать клуб всей своей жизни непросто, но я делаю это с гордостью. Я всегда буду в распоряжении «Барселоны»
Хави опубликовал сообщение после объявления о его уходе из «Барселоны».
«Дорогие кулес, мое пребывание на скамейке «Барселоны» завершится в воскресенье. Покидать клуб всей своей жизни всегда непросто, но я делаю это с гордостью после двух с половиной лет во главе команды, которая стала словно второй семьей.
Хочу поблагодарить за поддержку и привязанность болельщиков, которые всегда были рядом и проявляли ту же любовь, что во времена моей карьеры футболиста.
После воскресенья я стану еще одним болельщиком на трибунах, будь то «Олимпик Льюис Компанис» или новый «Камп Ноу». Потому что я хоть и игрок и тренер, но прежде всего – болельщик «Барселоны» и желаю клубу всей своей жизни только лучшего. Я всегда буду в его распоряжении.
Я работал с прекрасной группой футболистов и великолепным штабом. Благодарю их всех. Мы достигали намеченных целей, и кульминацией стала победа в чемпионате и Суперкубке Испании.
Этот сезон сложился не так, как мы хотели, но мы собрались с силами и помогли вырастить новое поколение молодых игроков из «Ла Масии», которые воодушевляют всех нас, болельщиков «Барселоны».
Я благодарю всех: фанатов, игроков, штаб, сотрудников клуба, президента, совет директоров, спортивных директоров, прессу и всех остальных, с кем я разделил этот путь длиною в два с половиной сезона.
Я желаю всего наилучшего клубу, который у меня в сердце. Да здравствует «Барса»!» – написал главный тренер каталонцев.
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Хави отличную работу выполнил, работая в подобных условиях. Когда он пришел у него в старте играли Лангле, Дест, Коутиньо, Люк де Йонг, сырые Нико, Гави, Араухо, Бальде и т д… про Мингеса, ЭзАбде и прочих молчу.
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Да, второй сезон был прагматичный, но он взял чемпионство, игроков подбирали исходя из финансового положения. Взяли Леву, но ежу понятно что он будет с каждым годом чуть хуже, тем не менее свои 20+ на 3-4 сезона будут. Кристенсен, Кунде, Алонсо, Рафинья, Кесье: не топы топов, это хорошие игроки команды, которая борется за медали. Но бороться это не разрывать ЛаЛигу как в этом году Реал(или в эру Месси и Роналду та же Барса и Реал).
Этот сезон не хуже прошлого(88очков чемпионский и сейчас потенциально 85), это Реал в этом году стал слишком хорош! Учитывая что не было финансовых трат на этот сезон, он удачный! Играли до последнего на всех фронтах. Реалу влетели в одну калитку, с Жироной обосрались, но когда ты не доминируешь, а борешься на равных, такое бывает. ПСЖ могли пройти до удаления Араухо. Молодняк в этом году закостенел, тот же Реал наигрывал своих Камавингу, Тчуамени, Вини и Родриго 2-4 сезона. Фактор Бускетса, сказался, весь сезон из велосипедов собирали мотоцикл. Наигрывали опорником то Ориоля, то ДеЙонга, то пару пз, то Кристенсена поставили…
Его третий полноценный сезон должен был все показать. С приходом дал большой рост, после показал стабильность и сейчас нужно было смотреть будет ли толчок вперед. И вот если бы его не было, тогда да. Потенциал для роста я лично видел, хотя сезон скорее отдали бы Реалу, потому что потенциально подписать 2-3 трансфера супер-топ не могут. Барса обязана выигрывать титулы, но когда выходят три 16-17летних игрока, четыре 20-22летних игрока, уверенности в доминировании нет(хоть игроки и уникумы, нужно время). Из состава он выдавил максимум!
Написал много, но это мое мнение и накипело 🙏🏻