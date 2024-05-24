Хави: «Покидать клуб всей своей жизни непросто, но я делаю это с гордостью. Я всегда буду в распоряжении «Барселоны»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Хави опубликовал сообщение после объявления о его уходе из «Барселоны».

«Дорогие кулес, мое пребывание на скамейке «Барселоны» завершится в воскресенье. Покидать клуб всей своей жизни всегда непросто, но я делаю это с гордостью после двух с половиной лет во главе команды, которая стала словно второй семьей.

Хочу поблагодарить за поддержку и привязанность болельщиков, которые всегда были рядом и проявляли ту же любовь, что во времена моей карьеры футболиста.

После воскресенья я стану еще одним болельщиком на трибунах, будь то «Олимпик Льюис Компанис» или новый «Камп Ноу». Потому что я хоть и игрок и тренер, но прежде всего – болельщик «Барселоны» и желаю клубу всей своей жизни только лучшего. Я всегда буду в его распоряжении.

Я работал с прекрасной группой футболистов и великолепным штабом. Благодарю их всех. Мы достигали намеченных целей, и кульминацией стала победа в чемпионате и Суперкубке Испании.

Этот сезон сложился не так, как мы хотели, но мы собрались с силами и помогли вырастить новое поколение молодых игроков из «Ла Масии», которые воодушевляют всех нас, болельщиков «Барселоны».

Я благодарю всех: фанатов, игроков, штаб, сотрудников клуба, президента, совет директоров, спортивных директоров, прессу и всех остальных, с кем я разделил этот путь длиною в два с половиной сезона.

Я желаю всего наилучшего клубу, который у меня в сердце. Да здравствует «Барса»!» – написал главный тренер каталонцев.

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56 комментариев
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Удачи Эрнандес. Уверен, что вернёшься ещё в клуб своей жизни!
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за 2,5 года, из убитого и разобранного состава создал крепкую команду, 1 место и 2 в этом году, дело в слабости барсы, а в том что Мадрид в этом году слишком силен.
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Когда он сам заявил об уходе, хотел отказаться от зарплаты. Но теперь он просто должен потребовать неустойку.
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Ответ falkao2013
Удачи Эрнандес. Уверен, что вернёшься ещё в клуб своей жизни!
Там один из кандидатов в президенты строил свой проект именно вокруг Хави, так что очень возможно
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Спасибо за все Чави!
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Как бы кто ни относился к Хави и к Барселоне в целом, все понимают, что эти слова идут от сердца.
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Хави спасибо . Жизнь продолжается и я надеюсь у Барселоны и у него все будет отлично!
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Маэстро ты ещё вернёшься, в другие времена с другим президентом. Спасибо за молодёжь, только бы новый тренер продолжил начатое
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Хави огромное спасибо за всё, что он сделал за эти 3 сезона, особенно за прошлогодние суперкубок и чемпионство. Это была славная охота (жаль, что так бесславно заканчивается).
+6
-1
+5
Ответ Vlad Zhadejko
Там один из кандидатов в президенты строил свой проект именно вокруг Хави, так что очень возможно
Виктор Форт?
+4
0
+4
Это дичь какая-то. Скажите, люди добрые, что такого невероятного может показать Флик с этим составом?
Если состав будет усиливаться, зачем менять Хави? Почему он не был достоин усиления адекватного?
+4
-1
+3
Спасибо, Маэстро! Возможно мы ещё увидимся в Барселоне через какое-то время!!)
+3
0
+3
Ответ Kerghoodoo
Как бы кто ни относился к Хави и к Барселоне в целом, все понимают, что эти слова идут от сердца.
1000%
+2
0
+2
период какого-то помешательства во многих известных клубах:

сбрендивший от своего чсв Лапорта убирает Хави

потерявшие связь с реальностью боссы Байерна (Баварии) приглашают Компани, который как Абаскаль для Спартака (думаю, корректное сравнение! Мостовой может быть против, потому что последний не играл в футбол)

Зенит продляет контракт с Семаком, проваливающим сезон и увеличивает ему и практически провалившим сезон игрокам ЗП

удивительные события...
+1
0
+1
спасибо за второе место в трудный период, за 1/4 лиги чемпионов, за чемпионство в том году, и супер кубок.
+1
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+1
Ответ MigraTjk
за 2,5 года, из убитого и разобранного состава создал крепкую команду, 1 место и 2 в этом году, дело в слабости барсы, а в том что Мадрид в этом году слишком силен.
твой коммент надо адресовать не на Хави а на Лапорту. это он собрал собрал команду из разобранной и убитой а не Хави, Лапорта подписывал игроков и избавлялся от балласта созданной Барто. Хави тоже поработал хорошо, но это его потолок! а Барсе надо двигаться дальше!
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Спасибо за все
Посмотрим на Лапорту весной 25)
+3
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А что если он возглавит Челси?
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Ответ Raul14
Если Нэгрейра продолжит тащить, то да. Все будет на мази))
Ха-ха. За все годы с Негрейрой - ни одного такого скандала, как в матче Реал-Альмерия. Сборная Африки под руководством мафиози Переса - вот это реальное и позор испанского футбола 😉
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Ответ Raul14
Какой же фк Нэгрейра это позорище футбола) Какой клуб, такой и президент, такие и болельщики))
Комментарий удален модератором
Ответ Вадим Гамза
Тут ключевое слово "Хотел!!!"))
Ну он сам говорил про это:)
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Ответ MADRiD_00
Когда он сам заявил об уходе, хотел отказаться от зарплаты. Но теперь он просто должен потребовать неустойку.
Тут ключевое слово "Хотел!!!"))
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Ответ Raul14
Комментарий скрыт
С чего он жадный, когда его уговорили остаться, продлили контракт, а через месяц уволили? Ты в себе?
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Ответ Ллб
Состав у Барсы очень хороший, а с учетом финансового положения --даже отличный. Если подписать нормального опорника и топового форварда, то будет очень даже боеспособным на всех фронтах ( с учетом ,конечно же,наличия сильного тренера). Полузащита по потенциалу, вообще одна из лучших в Европе
Топовые опорники дорогие, а в академии опорника нет. Вариантов мало. Опорник один из самых главных позиций для Барселоны, а денег не много.
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Ответ TDB
Это дичь какая-то. Скажите, люди добрые, что такого невероятного может показать Флик с этим составом? Если состав будет усиливаться, зачем менять Хави? Почему он не был достоин усиления адекватного?
Состав у Барсы очень хороший, а с учетом финансового положения --даже отличный. Если подписать нормального опорника и топового форварда, то будет очень даже боеспособным на всех фронтах ( с учетом ,конечно же,наличия сильного тренера). Полузащита по потенциалу, вообще одна из лучших в Европе
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Ответ MigraTjk
за 2,5 года, из убитого и разобранного состава создал крепкую команду, 1 место и 2 в этом году, дело в слабости барсы, а в том что Мадрид в этом году слишком силен.
когда и кем убитый то?
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Грустно это всё…
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Лапорта дурак. Лучше уж не уговаривал бы его остаться, а спокойно дал бы уйти в конце сезона. А так Жоан показал себя ещё более истеричным чем Хави
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как бы я не хаял Хави весь сезон за профнепригодность (так и остался при своём мнении) и за псих/неустойчивость, НО Хави великий игрок и легенда и Барселоны и вообще футбола 21 века, и поступили с ним не красиво.
удачи ему!!!
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Да вообще абсурдно…
Хави отличную работу выполнил, работая в подобных условиях. Когда он пришел у него в старте играли Лангле, Дест, Коутиньо, Люк де Йонг, сырые Нико, Гави, Араухо, Бальде и т д… про Мингеса, ЭзАбде и прочих молчу.
Взял команду на 9 месте! Сделал ее конкурентной и занял 2 место!

Да, второй сезон был прагматичный, но он взял чемпионство, игроков подбирали исходя из финансового положения. Взяли Леву, но ежу понятно что он будет с каждым годом чуть хуже, тем не менее свои 20+ на 3-4 сезона будут. Кристенсен, Кунде, Алонсо, Рафинья, Кесье: не топы топов, это хорошие игроки команды, которая борется за медали. Но бороться это не разрывать ЛаЛигу как в этом году Реал(или в эру Месси и Роналду та же Барса и Реал).

Этот сезон не хуже прошлого(88очков чемпионский и сейчас потенциально 85), это Реал в этом году стал слишком хорош! Учитывая что не было финансовых трат на этот сезон, он удачный! Играли до последнего на всех фронтах. Реалу влетели в одну калитку, с Жироной обосрались, но когда ты не доминируешь, а борешься на равных, такое бывает. ПСЖ могли пройти до удаления Араухо. Молодняк в этом году закостенел, тот же Реал наигрывал своих Камавингу, Тчуамени, Вини и Родриго 2-4 сезона. Фактор Бускетса, сказался, весь сезон из велосипедов собирали мотоцикл. Наигрывали опорником то Ориоля, то ДеЙонга, то пару пз, то Кристенсена поставили…

Его третий полноценный сезон должен был все показать. С приходом дал большой рост, после показал стабильность и сейчас нужно было смотреть будет ли толчок вперед. И вот если бы его не было, тогда да. Потенциал для роста я лично видел, хотя сезон скорее отдали бы Реалу, потому что потенциально подписать 2-3 трансфера супер-топ не могут. Барса обязана выигрывать титулы, но когда выходят три 16-17летних игрока, четыре 20-22летних игрока, уверенности в доминировании нет(хоть игроки и уникумы, нужно время). Из состава он выдавил максимум!

Написал много, но это мое мнение и накипело 🙏🏻
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