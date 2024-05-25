Флик не будет требовать у руководства «Барсы» трансферов летом и видит потенциал у нынешней команды. Ханси собирается сделать упор на физподготовку и доверять молодежи
Ханс-Дитер Флик не будет требовать трансферов после назначения в «Барселону».
По данным Diario Sport, новый главный тренер понимает, что у «блауграны» сложная экономическая ситуация, а потому возможности на рынке ограниченны. Он изучил состав и видит у него потенциал.
Немец считает, что с некоторыми усилениями сможет выстроить конкурентоспособную команду.
Также Флик убежден, что в работе с футболистами нужно будет сделать упор на физическую подготовку. Он хочет, чтобы игроки были способны эффективно прессинговать и подавлять соперников.
Также Ханс-Дитер намерен доверять молодым игрокам и хочет сделать выпускников академии «Барселоны» важной частью проекта.
Флик согласился получать на 30% меньше Хави из-за экономических проблем «Барселоны»
Сейчас не факт что трансфер состоится
Так же не факт как и состоится уход лысого топаря при новом тренере )
Опорник не нужен?)
Никому этот Гидо кроме него не нужен был
И уже неоднократно видел новость что переход его будет зависеть от того как решится ситуация с главным тренером
Это к слову.
Был уже такой тренер в Германии , правда Барселону не тренировал ))