Флик не будет требовать у руководства «Барсы» трансферов летом и видит потенциал у нынешней команды. Ханси собирается сделать упор на физподготовку и доверять молодежи

Теги Барселона Ла Лига Ханс-Дитер Флик Футбол

Ханс-Дитер Флик не будет требовать трансферов после назначения в «Барселону».

По данным Diario Sport, новый главный тренер понимает, что у «блауграны» сложная экономическая ситуация, а потому возможности на рынке ограниченны. Он изучил состав и видит у него потенциал.

Немец считает, что с некоторыми усилениями сможет выстроить конкурентоспособную команду.

Также Флик убежден, что в работе с футболистами нужно будет сделать упор на физическую подготовку. Он хочет, чтобы игроки были способны эффективно прессинговать и подавлять соперников.

Также Ханс-Дитер намерен доверять молодым игрокам и хочет сделать выпускников академии «Барселоны» важной частью проекта.

Флик согласился получать на 30% меньше Хави из-за экономических проблем «Барселоны»

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37 комментариев
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Ответ Direct free kick
Если Барселона назначит Флика, то ла лига будет у них скорее всего
Вряд ли Барселона снимется с чемпионата Испании, так что да, у них будет Ла Лига.
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Правильно зачем нам трансферы если у нас есть Ромеу
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Ответ brno2020
Да уж, а что опорника так и не будет? Или Ханси надеется из Ромеу его выстругать?
Речь вроде не идет о том , что их не будет , а о том что не будет требовать , кимих скорее всего еще сильнее захочет в Барсу , так что может самая проблемная зона закроется !
+5
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Ханси, посмотри на сегодняшнее отношение фанатов к Левандовски. Человек два сезона подряд забивает 25 мячей во всех турнирах, а фанаты хотят его слить, и вообще думают что он теперь уровня Саудитов и МЛС. Боюсь что без внутреннего требла через два сезона, о тебе будут думать так же. Вне зависимости от успешности процесса
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Да уж, а что опорника так и не будет? Или Ханси надеется из Ромеу его выстругать?
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Договоренность была пока был Хави у руля
Сейчас не факт что трансфер состоится

Так же не факт как и состоится уход лысого топаря при новом тренере )
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понятно, барселона решила лигу конференций в 25м покорить, похвально
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Ответ Пытливый Исследователь
Ханси, посмотри на сегодняшнее отношение фанатов к Левандовски. Человек два сезона подряд забивает 25 мячей во всех турнирах, а фанаты хотят его слить, и вообще думают что он теперь уровня Саудитов и МЛС. Боюсь что без внутреннего требла через два сезона, о тебе будут думать так же. Вне зависимости от успешности процесса
Hallo, ich bin Hansi. Ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast. Schreiben
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Ответ Пытливый Исследователь
Ханси, посмотри на сегодняшнее отношение фанатов к Левандовски. Человек два сезона подряд забивает 25 мячей во всех турнирах, а фанаты хотят его слить, и вообще думают что он теперь уровня Саудитов и МЛС. Боюсь что без внутреннего требла через два сезона, о тебе будут думать так же. Вне зависимости от успешности процесса
Нормально к нему относятся) Это только здесь на спортсе он полено)
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Ответ Кино Музыка
У Барсы приличный состав, не требующий покупок. Флику будет с кем нормально работать.
Да ну
Опорник не нужен?)
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Ответ Кино Музыка
У Барсы приличный состав, не требующий покупок. Флику будет с кем нормально работать.
Надеюсь Флику дадут проявить себя без сектанского давления, ДНК и философии. Ведь фанаты Хави будут ныть по каждой мелкой неудаче
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Ответ fcb812
При том что этот трансфер была просьба Хави Никому этот Гидо кроме него не нужен был И уже неоднократно видел новость что переход его будет зависеть от того как решится ситуация с главным тренером
Гидо подписали к свободного на подмену. Вряд ли из-за Хави
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Ответ fcb812
Правильно зачем нам трансферы если у нас есть Ромеу
А прикинь заиграет у него)))
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Ответ rigobersong
А при чем тут Хави?:) Он переходит мвободным агентом на проблемную позицию, никто от него не откажется:)
При том что этот трансфер была просьба Хави
Никому этот Гидо кроме него не нужен был

И уже неоднократно видел новость что переход его будет зависеть от того как решится ситуация с главным тренером
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Ответ fcb812
Правильно зачем нам трансферы если у нас есть Ромеу
Попробуют Парти выторговывать у Арсенала
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Ответ Кирилл Лавров
Да, верно, тот тренер каталонцев вынес 8-2. Это к слову.
Я думаю тут отсылка к Феликсу Магату, у которого на сборах игроки блевали
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Ответ OldRedWhite
Физподготовка значит ? Был уже такой тренер в Германии , правда Барселону не тренировал ))
Да, верно, тот тренер каталонцев вынес 8-2.
Это к слову.
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помянем
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Лапорта нашёл идеальный вариант.На всё согласен.Ужаться в зарплате-легко.Не требовать усиления-запросто.Обойтись молодёжью-омно вопрос...и т.д.Я вот всё думаю-в чём подвох?
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После того, что ему устроил Киммих - фокус на молодых удивления не вызывает.
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Главное молодых не загнать травмами
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Сколько ещё «подростков» надо поломать чтобы понять что на молодых талантах не выехать. Даже божественный Лео играл не один
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Не будет требовать трансферов и считает что С НЕКОТОРЫМИ УСИЛЕНИЯМИ сможет выстроить конкурентоспособную команду – тут же противоречие
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Удар по Хави. Притом в чем он не прав-то, состав-то и правда слабоват для борьбы за требл (как в прошлые времена)
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рычагист лапортыч попросил ручную газету придумать байки, чтобы надавливать на нового тренера уже. Сначала с понижением зарплаты, а теперь вообще без трансферов остался
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У Барсы приличный состав, не требующий покупок. Флику будет с кем нормально работать.
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Физподготовка значит ?
Был уже такой тренер в Германии , правда Барселону не тренировал ))
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