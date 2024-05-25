Флик не будет требовать у руководства «Барсы» трансферов летом и видит потенциал у нынешней команды. Ханси собирается сделать упор на физподготовку и доверять молодежи

Ханс-Дитер Флик не будет требовать трансферов после назначения в «Барселону».

По данным Diario Sport, новый главный тренер понимает, что у «блауграны» сложная экономическая ситуация, а потому возможности на рынке ограниченны. Он изучил состав и видит у него потенциал.

Немец считает, что с некоторыми усилениями сможет выстроить конкурентоспособную команду.

Также Флик убежден, что в работе с футболистами нужно будет сделать упор на физическую подготовку. Он хочет, чтобы игроки были способны эффективно прессинговать и подавлять соперников.

Также Ханс-Дитер намерен доверять молодым игрокам и хочет сделать выпускников академии «Барселоны» важной частью проекта.

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