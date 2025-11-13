  • Спортс
  Сафонов вернется в расположение «ПСЖ» и не сыграет с Чили, заявил Карпин: «Будь это отборочный матч, Матвей бы не играл, возможно»
Сафонов вернется в расположение «ПСЖ» и не сыграет с Чили, заявил Карпин: «Будь это отборочный матч, Матвей бы не играл, возможно»

Сафонов вернется в расположение «ПСЖ» и не сыграет с Чили.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что Матвей Сафонов не сыграет против сборной Чили.

В среду Россия сыграла вничью с Перу в BetBoom товарищеском матче (1:1). 15 ноября в Сочи пройдет игра против сборной Чили.

– Сафонов снова «привез» гол. Может, ошибочно его ставить в состав, когда у него нет практики в «ПСЖ»? Если мы говорим с прицелом на отборочные матчи.

– Если бы это был отборочный матч, то состав был бы другим. Возможно, Сафонов бы и не играл.

– Правильно понимаем, что легионеры уедут в расположение клубов после этого матча?

– Неправильно понимаете. Сафонов – да, Миранчук и Головин – нет.

– Почему не вызвали вратаря «Зенита» Дениса Адамова?

– Это вопрос к Виталию Кафанову. Сколько надо вратарей вызвать? 5–6? Их и так четверо.

– Кто еще покинет расположение сборной?

– Пока не могу ответить на этот вопрос, надо смотреть. Есть ушибы. Возможно, Вахания, если не сможет принять участие в тренировочном процессе, – сказал Карпин.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?28833 голоса
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
