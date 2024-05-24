Довбик повторил рекорд Шевченко по голам за сезон в топ-5 лигах среди украинцев (по 24)

Теги Милан Андрей Шевченко серия А Италия Ла Лига рейтинги рекорды Жирона Гранада Артем Довбик Футбол

Артем Довбик забил 24 гола в нынешнем сезоне Ла Лиги.

Форвард «Гранады» в пятницу сделал хет-трик в матче 38-го тура чемпионата Испании против «Гранады» (7:0). Теперь у Довбика 24 забитых мяча.

Он повторил рекорд Андрея Шевченко по голам за сезон в топ-5 лигах Европы среди украинцев (3 раза по 24 гола за «Милан» в Серии А).

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52 комментария
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Цыганков дубль,Довбик хет-трик,Усик чемпион.Украинцы это сила 💪 🇺🇦
+66
-34
+32
Всё верно, даже Шева не забивал, у него если не ошибаюсь было три сезона в серииА с 24 голами. Теперь ждём что Серлот не забьет в последнем туре и Довбик выиграет Пичичи, будет круто бронза с Жироной и личный трофей
+19
-5
+14
Ответ Enisei08
По сравнению с нашими "топами" в Испании (Кержаков, Смолов, Черышев), Довбик как-будто с другой галактики....
Кержакову немного не повезло, в моменте Кануте и Фабиану оказались одними из лучших нападающих в Европе, а на подмене еще сидел добротный Чевантон:)
+11
-1
+10
Просто красавец!

И ведь именно он забил победный гол Швеции в 1/8 Евро 2021 (ещё тогда его сватали в топ-клубы)

Надеюсь Жирона будет лишь трамплином, а дальше повышение в условный Атлетико
+15
-7
+8
Ответ Enisei08
По сравнению с нашими "топами" в Испании (Кержаков, Смолов, Черышев), Довбик как-будто с другой галактики....
Что-ж ты про Мостового с Карпиным забыл, патриот? Оба были куда техничнее и интереснее простого забивалы.

В этом плане лучше сравнить с цыганковым, который тоже плеймейкер который может не только замыкать
+8
-2
+6
Шева был в самой сильной лиге мира, и показывал футбол экстра класса. Довбик конечно тоже круто
+9
-4
+5
По сравнению с нашими "топами" в Испании (Кержаков, Смолов, Черышев), Довбик как-будто с другой галактики....
+18
-13
+5
те 24 Шевы, это 40 по нынешним реалиям.
+6
-2
+4
Ответ Gleb
Чем он лучше условного Хызыра Аппаева? Стиль игры очень похожий. Просто Довбику чуть больше повезло
Дед, пей таблетки. Тебе что-то совсем не хорошо
+5
-2
+3
Ответ Enisei08
По сравнению с нашими "топами" в Испании (Кержаков, Смолов, Черышев), Довбик как-будто с другой галактики....
Лишь бы ляпнуть. Чем тебе Черышев не угодил? Когда здоровье позволяло +10 в той сильной Ла лиге делал. Кержаков играл в очень сильной Севилье с серьезными конкурентами. Смолов же просто в аренду приезжал.
+4
-1
+3
Ответ timofeirozgladski
Если бы Украина напала на РФ, то возможно либеральные СМИ и писали бы. Но ситуация обратная
укроботы на спортс.ру? напишем, напишем
+3
-1
+2
Ответ timofeirozgladski
Если бы Украина напала на РФ, то возможно либеральные СМИ и писали бы. Но ситуация обратная
если бы не было поводов и "нападения" бы не было.
+3
-1
+2
Ответ counsel
Интересно, на украинских ресурсах пишут про успехи российских спортсменов? Хоккеистов, например? Или может выносят отдельной строкой, что Миранчук сыграет в составе Монако?
В этом то и отличие ..... Когда трансляции Аталанты показывают то обычно произносят футболист под номером 59 на мегого ))
+2
0
+2
Ответ евГений
Что-ж ты про Мостового с Карпиным забыл, патриот? Оба были куда техничнее и интереснее простого забивалы. В этом плане лучше сравнить с цыганковым, который тоже плеймейкер который может не только замыкать
Когда Мостовой делал в Испании, да и вообще за карьеру 30+ Г+П?
+2
0
+2
Ответ timofeirozgladski
Да, "война- это мир, свобода - это рабство, незнание - сила". Давайте вторить "славному вождю" и самим не думать!
а что вам 30 лет "свободно" не жилось? Вам обязательно надо было в ЕС и НАТО бежать? Вот и добегались) Или лучше верить не легитимному клоуну?
+1
0
+1
Ответ Gleb
Чем он лучше условного Хызыра Аппаева? Стиль игры очень похожий. Просто Довбику чуть больше повезло
У Аппаева за карьеру мячей столько сколько у Добвика за сезон💪😅
+1
0
+1
Ответ Gleb
А Дима Черышев, А Володя Бесчастных?
ну Довбик за 1 сезон в Ла Лиге забил столько, сколько Бесчастных за 5 сезонов...
+5
-4
+1
Ответ Enisei08
По сравнению с нашими "топами" в Испании (Кержаков, Смолов, Черышев), Довбик как-будто с другой галактики....
А Дима Черышев, А Володя Бесчастных?
+5
-4
+1
Ответ Зеленский
Цыганков дубль,Довбик хет-трик,Усик чемпион.Украинцы это сила 💪 🇺🇦
Силе бы перестать бегать от ТКЦ.
+3
-2
+1
Ответ Зеленский
Цыганков дубль,Довбик хет-трик,Усик чемпион.Украинцы это сила 💪 🇺🇦
А Мариуполь и Бахмут чей?
+8
-7
+1
Ответ Зеленский
Цыганков дубль,Довбик хет-трик,Усик чемпион.Украинцы это сила 💪 🇺🇦
Кадум ток 🔄наоборот
+1
0
+1
Ответ timofeirozgladski
Да, "война- это мир, свобода - это рабство, незнание - сила". Давайте вторить "славному вождю" и самим не думать!
Ещё раз, алё модер, не хочу спамить, у нас про футбол или про политику?
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Ответ ЗлойЦиник
А Мариуполь и Бахмут чей?
Сколько областных центров за два года сумела завоевать вторая армия мира?
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Вроде 24 же гола, нет?
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Исправьте ошибку- "форвард Гранады" написали
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Это тот единственный случай, когда можно поставить плюс боту/- риге)
P.s. «Пациент подаёт признаки жизни»…
0
0
0
Ответ timofeirozgladski
Если бы Украина напала на РФ, то возможно либеральные СМИ и писали бы. Но ситуация обратная
Алё, модер, ты где? Или сразу стучать в Роскомнадзор? Из-за таких типов нас всех забанят.
+1
-1
0
Молодец парень! Первый же сезон в Ла Лиге и такой результат.
0
0
0
Ответ Владимир Владимирович
Всё верно, даже Шева не забивал, у него если не ошибаюсь было три сезона в серииА с 24 голами. Теперь ждём что Серлот не забьет в последнем туре и Довбик выиграет Пичичи, будет круто бронза с Жироной и личный трофей
в Испании дают бронзу?
+2
-2
0
Ответ Зеленский
Цыганков дубль,Довбик хет-трик,Усик чемпион.Украинцы это сила 💪 🇺🇦
И по всем плачет ТЦК🤭
+21
-21
0
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