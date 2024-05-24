Довбик повторил рекорд Шевченко по голам за сезон в топ-5 лигах среди украинцев (по 24)
Артем Довбик забил 24 гола в нынешнем сезоне Ла Лиги.
Форвард «Гранады» в пятницу сделал хет-трик в матче 38-го тура чемпионата Испании против «Гранады» (7:0). Теперь у Довбика 24 забитых мяча.
Он повторил рекорд Андрея Шевченко по голам за сезон в топ-5 лигах Европы среди украинцев (3 раза по 24 гола за «Милан» в Серии А).
И ведь именно он забил победный гол Швеции в 1/8 Евро 2021 (ещё тогда его сватали в топ-клубы)
Надеюсь Жирона будет лишь трамплином, а дальше повышение в условный Атлетико
В этом плане лучше сравнить с цыганковым, который тоже плеймейкер который может не только замыкать
P.s. «Пациент подаёт признаки жизни»…