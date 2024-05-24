Довбик повторил рекорд Шевченко по голам за сезон в топ-5 лигах среди украинцев (по 24)

Артем Довбик забил 24 гола в нынешнем сезоне Ла Лиги.

Форвард «Гранады» в пятницу сделал хет-трик в матче 38-го тура чемпионата Испании против «Гранады» (7:0). Теперь у 24 забитых мяча.

Он повторил рекорд по голам за сезон в топ-5 лигах Европы среди украинцев (3 раза по 24 гола за « » в Серии А).