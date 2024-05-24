Флик согласился получать на 30% меньше Хави из-за экономических проблем «Барселоны»

Ханс-Дитер Флик пошел «Барселоне» на уступки.

Как сообщает Diario Sport, немецкий тренер согласился на зарплату, которая будет на 30% меньше той, что получил бы в новом сезоне . 59-летний специалист понимает, что у «блауграны» есть экономические проблемы.

Утверждается, что на нынешний тренерский штаб « » потратила бы 18 млн евро (приведена сумма до вычета налогов).

Ранее стало известно, что заключит с каталонцами двухлетний контракт.