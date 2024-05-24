Флик согласился получать на 30% меньше Хави из-за экономических проблем «Барселоны»

Теги Барселона Хави Ла Лига Ханс-Дитер Флик деньги Футбол

Ханс-Дитер Флик пошел «Барселоне» на уступки.

Как сообщает Diario Sport, немецкий тренер согласился на зарплату, которая будет на 30% меньше той, что получил бы в новом сезоне Хави. 59-летний специалист понимает, что у «блауграны» есть экономические проблемы.

Утверждается, что на нынешний тренерский штаб «Барселона» потратила бы 18 млн евро (приведена сумма до вычета налогов).

Ранее стало известно, что Флик заключит с каталонцами двухлетний контракт.

Материалы по теме

46 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
не успел прийти, уже зп снижает.
Лапорта, наверняка, в восторге
+49
-3
+46
одно радует, искреннее желание Флика тренировать Барсу, когда такое сильное желание есть, может что-то и получится
+21
-3
+18
Ответ dimas d
О чем идёт речь, если Хави буквально отказался от всей своей зп
Играл за хлеб как и все обладатели ДНК
+26
-9
+17
Если всё, что пишут про Флика правда, то в этой неприглядной истории радует только его интузиазм. Успехов ему.
+12
-3
+9
Ответ denisques
одно радует, искреннее желание Флика тренировать Барсу, когда такое сильное желание есть, может что-то и получится
Я думаю, ему есть что доказать. Особенно после неудачи в сборной. Заряженность - это тоже хорошо.
+10
-1
+9
Ответ Любезный Коссутий
не успел прийти, уже зп снижает. Лапорта, наверняка, в восторге
В идеале, конечно, чтобы тренер так любил Барсу, что готов был бы работать просто за еду.
+7
-2
+5
Ответ dimas d
О чем идёт речь, если Хави буквально отказался от всей своей зп
"Барселона потратила БЫ". вы там вообще, сами новости читаете временами?
+4
0
+4
Ответ denisques
одно радует, искреннее желание Флика тренировать Барсу, когда такое сильное желание есть, может что-то и получится
Разочарую тебя... Единственный пока ещё топ клуб, который позвал Флика))))
+6
-3
+3
Ответ El Mejicano
В идеале, конечно, чтобы тренер так любил Барсу, что готов был бы работать просто за еду.
надо начать с Лапорты - зп в 1 евро в год, будет в самый раз
+3
0
+3
Ответ dimas d
О чем идёт речь, если Хави буквально отказался от всей своей зп
для особо одаренных нужно прояснить видимо, что уволив Хави Барса сэкономила 30% от зарплаты тренера в новом сезоне
+2
0
+2
Ответ rigobersong
В Барселоне играют за честь и славу, а не за кредитные деньги банка Сантандер:)) Кстати, там риал 200+ млн на бонус и зарплату Мбаппе взял:)) Нищете мадридской конечно все эти африканские аферы с рассрочками на 100 лет аукнутся уже через сезон:))
«У Реала нет долгов»
«Сам зарабатывает и тратит»
«Такой бриллиант, взяли за копейки, Перес гений»
«Гениальные скауты Реала находят таланты там, где никто больше не видит»
И прочие сливочные сказки, которые мы увидим в следующем сезоне
+4
-3
+1
Ответ Tristan...
Но ведь хейтерня нам тут рассказывала, что в Барсу ни один тренер не пойдёт… а тут соглашаются на минимальную зп
В Барселоне играют за честь и славу, а не за кредитные деньги банка Сантандер:)) Кстати, там риал 200+ млн на бонус и зарплату Мбаппе взял:)) Нищете мадридской конечно все эти африканские аферы с рассрочками на 100 лет аукнутся уже через сезон:))
+6
-5
+1
так он просто с детства за Барсу
+2
-1
+1
Нынешний тренерский … что?🤦‍♂️
+1
0
+1
МУЖИК. 👏
+1
0
+1
Ответ xQcoW
Комментарий удален модератором
Пешему пора перестать платить. Пусть вспомнит о клубе, который его приютил, гормонами обколол и дал дорогу в жизнь.
+2
-2
0
Ответ xQcoW
Комментарий удален модератором
Каким образом?
+1
-1
0
Хави доплатит
0
0
0
Ответ Promertez
Э-экономия Спорно, жадно, время покажет. Но прогнозы печальны
Новость - чушь: возможно (но в сложившейся ситуации неразумно) Хави откажется от своей ЗП до окончания контракта, но его штабу точно придется всё выплатить☝️поэтому никакой экономии точно нет🤣
0
0
0
Ответ ыеем
Нынешний тренерский … что?🤦‍♂️
Два раза прочёл, думал, проблема во мне
0
0
0
Почему Флик заранее позволяет вытирать о себя ноги? что заставляет его верить, что самодур Лапорта не выкинет его так же, как Хави?
0
0
0
Я думаю если бы Ротенберг загорелся идеей стать тренером еще и футбольным, то у него были бы неплохие шансы попасть в Барселону. Не получаешь зп, да еще и приплачиваешь - боссы Барсы потекли бы только так ))
0
0
0
Очевиден кризис тренерского цеха. В баварию брать некого, барса берет немца домоседа, клоппа заменить некем, в милан не пойми кто идет работать
0
0
0
Известное днк Барсы у Хави
0
0
0
Было бы 18 млн, а будет 12,6 млн.
Экономия 5,4 млн.
0
0
0
Удачи, Ханси!
Надеюсь будет что-то типа Баварии сезона 19-20.
Пожелаем терпения и сильных нервов, с Лапортой всё это понадобится.
0
0
0
Получал БЫ по в новом сезоне, после переподписания, с увеличением з/п, которое было в этом сезоне. А до этого у него была достаточно не высокая з/п.
0
0
0
Соглашусь на 1 процент от зарплаты Хави.
0
0
0
Э-экономия
Спорно, жадно, время покажет. Но прогнозы печальны
0
0
0
гастарбайтер!
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий