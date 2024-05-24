Флик согласился получать на 30% меньше Хави из-за экономических проблем «Барселоны»
Ханс-Дитер Флик пошел «Барселоне» на уступки.
Как сообщает Diario Sport, немецкий тренер согласился на зарплату, которая будет на 30% меньше той, что получил бы в новом сезоне Хави. 59-летний специалист понимает, что у «блауграны» есть экономические проблемы.
Утверждается, что на нынешний тренерский штаб «Барселона» потратила бы 18 млн евро (приведена сумма до вычета налогов).
Ранее стало известно, что Флик заключит с каталонцами двухлетний контракт.
Лапорта, наверняка, в восторге
«Сам зарабатывает и тратит»
«Такой бриллиант, взяли за копейки, Перес гений»
«Гениальные скауты Реала находят таланты там, где никто больше не видит»
И прочие сливочные сказки, которые мы увидим в следующем сезоне
Экономия 5,4 млн.
Надеюсь будет что-то типа Баварии сезона 19-20.
Пожелаем терпения и сильных нервов, с Лапортой всё это понадобится.
Спорно, жадно, время покажет. Но прогнозы печальны