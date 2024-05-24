Широков об РПЛ: «Чемпионат деградирует по качеству, как бы его ни пиарили. Он таким великолепным стал от того, что «Зенит» сдал, а другие команды не подтянулись»
Роман Широков высказался о качестве российской Премьер-лиги.
– Довольно парадоксальная ситуация. Мы говорим о проблемах «Зенита», однако при этом команда продолжает бороться за титул, вышла в суперфинал Кубка России…
– О том и речь. По итогу «Зенит» может выиграть сразу два турнира. И присовокупить это тем, что они выиграли Суперкубок. Тогда они возьмут все три турнира в этом году. Это будет смешно.
– Это не говорит о слабости нашего чемпионата?
– Говорит, конечно. Прочитал тут мнение, мол, какой у нас великолепный чемпионат. Он таким великолепным стал от того, что «Зенит» сдал, а другие команды не подтянулись.
Наш чемпионат, как бы мы его ни пиарили, деградирует по качеству. Кто немного разбирается в футболе, тот это понимает.
А то, что есть интрига – да, для болельщиков это хорошо. Вообще парадоксальная история. С одной стороны, деградация чемпионата по уровню, с другой – сумасшедшая интрига как внизу, так и наверху. Поэтому и возникает ложное впечатление, – заявил бывший игрок сборной России.
Вот когда хотя бы фонд оплаты основной команды и их тренерского штаба будет равен прямой выручке клуба без "спонсорских", тогда поговорим об изменении уровня качества лиги.
А пока самоокупаемости нет даже близко.. ну какая разница, на сколько сильно переплачивают?
Хотя есть одна.. Широкову переплачивали раз в 10 от его рыночной цены по европейском рынку. Сейчас Мостовой имеет всего трехкратное преимущество перед возможным контрактом за пределами РПЛ.
Ну не твой колхоз, конечно)
Хочешь дискуссии, потрудись составить нормальный аргументированный вопрос.
Детсад
и что за намёк в плане нечестности?
а что не так в 2008 году, кого мы обманули?
да и крайние все - посмотри в таблицы, там никто и рядом не стоял!
а в полуфинале мы кого обули, не Баварию?
или это тоже недоклуб, как и Вильяреал и Олимпик с Байером?