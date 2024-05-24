Широков об РПЛ: «Чемпионат деградирует по качеству, как бы его ни пиарили. Он таким великолепным стал от того, что «Зенит» сдал, а другие команды не подтянулись»

Теги Зенит Роман Широков премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики OLIMPBET Суперкубок России Футбол

Роман Широков высказался о качестве российской Премьер-лиги.

– Довольно парадоксальная ситуация. Мы говорим о проблемах «Зенита», однако при этом команда продолжает бороться за титул, вышла в суперфинал Кубка России…

– О том и речь. По итогу «Зенит» может выиграть сразу два турнира. И присовокупить это тем, что они выиграли Суперкубок. Тогда они возьмут все три турнира в этом году. Это будет смешно.

– Это не говорит о слабости нашего чемпионата?

– Говорит, конечно. Прочитал тут мнение, мол, какой у нас великолепный чемпионат. Он таким великолепным стал от того, что «Зенит» сдал, а другие команды не подтянулись.

Наш чемпионат, как бы мы его ни пиарили, деградирует по качеству. Кто немного разбирается в футболе, тот это понимает.

А то, что есть интрига – да, для болельщиков это хорошо. Вообще парадоксальная история. С одной стороны, деградация чемпионата по уровню, с другой – сумасшедшая интрига как внизу, так и наверху. Поэтому и возникает ложное впечатление, – заявил бывший игрок сборной России.

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68 комментариев
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А быдлан то прав, ничего не поделать. По факту все сказал.
+25
-2
+23
Ну так на это хоть интересно смотреть стало. Че толку было от "великого" уровня чемпионата, когда зинит год за годом с отрывом был первым, а потом в ЛЧ получал по щам от всех, кто мимо проходил?
+35
-15
+20
Все это понимают. Парад инвалидов в действии.
+14
-1
+13
Ответ seppblatter@mail.ru
В чемпионате есть команда «армейцев». Можно этому быдлану дискредитацию вооруженных сил впаять.
А можно таких как ты тоже за ухо притянуть к чему нибудь? Умник
+14
-2
+12
"Деградация" ещё недостаточна. На землю ещё ни один клуб не приземлили.
Вот когда хотя бы фонд оплаты основной команды и их тренерского штаба будет равен прямой выручке клуба без "спонсорских", тогда поговорим об изменении уровня качества лиги.
А пока самоокупаемости нет даже близко.. ну какая разница, на сколько сильно переплачивают?
Хотя есть одна.. Широкову переплачивали раз в 10 от его рыночной цены по европейском рынку. Сейчас Мостовой имеет всего трехкратное преимущество перед возможным контрактом за пределами РПЛ.
+11
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+9
Прав вообще-то.
+4
0
+4
Ответ seppblatter@mail.ru
В чемпионате есть команда «армейцев». Можно этому быдлану дискредитацию вооруженных сил впаять.
Более тупого, не смог придумать?
+5
-1
+4
Ответ seppblatter@mail.ru
В чемпионате есть команда «армейцев». Можно этому быдлану дискредитацию вооруженных сил впаять.
хуже широкова только глубинарий вроде тебя
+3
0
+3
Ответ Александр Кудрявцев
А себя не забыл включить
Кто?
+2
0
+2
Ответ Аркадий Аркадич
Ну так на это хоть интересно смотреть стало. Че толку было от "великого" уровня чемпионата, когда зинит год за годом с отрывом был первым, а потом в ЛЧ получал по щам от всех, кто мимо проходил?
Последний сезон: пропустили вперед Юве и Челси, забили 10 мячей в группе.
Ну не твой колхоз, конечно)
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Кто-то это уже говорил)
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Ответ Алекс
Широков сам деградировал, когда судью ногами пинал.
Кто минусит?? Совсем что ли.. что за публика.. пацаньё?
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Ответ Konstantin PaZITIFFF
А быдлан то прав, ничего не поделать. По факту все сказал.
Да как бы печально это не было.
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Ответ Вадим Сидоров
Если бы Зенит с бюджетом ЦСКА всех нагинал тогда другое дело. Самая богатая команда надоела.
а как нам-то во времена СССР надоели москоманды, десятилетиями жировавшие за госчёт!
+3
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Ответ Александр Васильев
что за чушь?
чушь за что?

Хочешь дискуссии, потрудись составить нормальный аргументированный вопрос.
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Ответ Александр Васильев
точно, за счёт ЛОМО, а не за счёт МО и МВД + призывы силком, не как спартак за счёт ВЦСПС, да и сравнивать завод-гигант ЗИЛ с ЛОМО - это просто смешно. Но Зенит же взял чемпионство)
За счёт государства существовали и существуют команды, а то что Зенит взял это одно но честное чемпионство, респект ни чета последним
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Ответ Мельников Михаил
"Деградация" ещё недостаточна. На землю ещё ни один клуб не приземлили. Вот когда хотя бы фонд оплаты основной команды и их тренерского штаба будет равен прямой выручке клуба без "спонсорских", тогда поговорим об изменении уровня качества лиги. А пока самоокупаемости нет даже близко.. ну какая разница, на сколько сильно переплачивают? Хотя есть одна.. Широкову переплачивали раз в 10 от его рыночной цены по европейском рынку. Сейчас Мостовой имеет всего трехкратное преимущество перед возможным контрактом за пределами РПЛ.
Proshu proscheniya za latinitsu. Net russkoy klavy. Vopros, kotoriy esche Galitsky stavil. Chto plokhogo, esli bogatiy chelovek na svoi dengi soderzhit klub i platit skolko khochet komu khochet? Zachem on dolzhen zabotit’sya o samookupaemosti? Eto ego lichniy klub, delayet chto khochet. I am exaggerating a bit, but just interesting what are your arguments? :-)
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Выдал базу.
+1
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Если бы Зенит с бюджетом ЦСКА всех нагинал тогда другое дело. Самая богатая команда надоела.
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Ответ Михаил Алексеев
Так это же наоборот хорошо, что в отсутствии еврокубков и международных матчей выравнились команды в хоккее и футболе.
выровнялись по плинтусу
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Ответ Александр Васильев
не хотелось портить вам настроение, но если вы преподаватель в высшем учебном и связаны с экономикой, то прошу ответить на такой вопрос: почему москва везде наложила лапу в Питере? Взять тот же Метрострой, где финансирование идёт из столицы, почему и сюда влезли??? денег так охота попилить или есть более веские причины? только не надо насчёт контроля за выделяемыми средствами! очень жду ответ
Блин.. в натуре?? Ты вот ЭТОГО не понимаешь?)))) Типо вопрос на засыпку))))))))
Детсад
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Ответ Клирик
Смотрел, смотрю и буду смотреть!
И правильно!
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Ответ Олег Мастерков
Кто-то это уже говорил)
Не Мостовой случайно 🫤🫤🫤
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Ответ Александр Кудрявцев
Не Мостовой случайно 🫤🫤🫤
именно он!)))
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Ответ Ветер
зенит как играл на своéм уровне, так и играет. теперь сочи и оренбург, вынужденны решать свои локальные задачи и помогать хехемону, наводить ужас и страх на конкурентов, разгромными счетами в противостоянии с зенитом, уже не в состоянии. так что в этом сезоне, наблюдаем истинную силу дутого хехемона. московские команды, хорошо так пощипали зенитушку в этом году, и ведь не скажешь что кто то из них кардинально улучшил или ухудшил качество собственной игры. выступают так же нестабильно, что год или два назад.
как были москоманды хихимонами, так и остались, тут ты прав, а вот Зенит ослабил хватку - привык, что нет достойных оппонентов(
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Ответ Александр Васильев
а как нам-то во времена СССР надоели москоманды, десятилетиями жировавшие за госчёт!
А Зенит был частным клубом в СССР? Не жировал?
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Ответ Ком иль фо
За счёт государства существовали и существуют команды, а то что Зенит взял это одно но честное чемпионство, респект ни чета последним
а мог ли Зенит выиграть больше чемпионств?
и что за намёк в плане нечестности?
а что не так в 2008 году, кого мы обманули?
да и крайние все - посмотри в таблицы, там никто и рядом не стоял!
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Ответ Kerghoodoo
А когда наш чемпионат был ого-го? Две выигранные второсортные чашки - это уровень чемпионата Украины. Думаю, ни один пользователь спортсру не сможет без Гугла назвать ни одной фамилии игроков Рейнджерс в финале КУЕФы, что говорит о многом.
а как можно знать состав клуба, который никогда не показывали по тв?
а в полуфинале мы кого обули, не Баварию?
или это тоже недоклуб, как и Вильяреал и Олимпик с Байером?
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Ответ Kerghoodoo
А почему его не показывали, по-твоему? ))) Смешно, однако.
а чего ты увиливаешь, игроков Баварии ты не знал?
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Ответ Александр Васильев
а чего ты увиливаешь, игроков Баварии ты не знал?
Знаю. И? Как это опровергает мои слова о второсортности турнира?
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