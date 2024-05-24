Широков об РПЛ: «Чемпионат деградирует по качеству, как бы его ни пиарили. Он таким великолепным стал от того, что «Зенит» сдал, а другие команды не подтянулись»

Роман Широков высказался о качестве российской Премьер-лиги.

– Довольно парадоксальная ситуация. Мы говорим о проблемах « », однако при этом команда продолжает бороться за титул, вышла в суперфинал Кубка России…

– О том и речь. По итогу «Зенит» может выиграть сразу два турнира. И присовокупить это тем, что они выиграли . Тогда они возьмут все три турнира в этом году. Это будет смешно.

– Это не говорит о слабости нашего чемпионата?

– Говорит, конечно. Прочитал тут мнение, мол, какой у нас великолепный чемпионат. Он таким великолепным стал от того, что «Зенит» сдал, а другие команды не подтянулись.

Наш чемпионат, как бы мы его ни пиарили, деградирует по качеству. Кто немного разбирается в футболе, тот это понимает.

А то, что есть интрига – да, для болельщиков это хорошо. Вообще парадоксальная история. С одной стороны, деградация чемпионата по уровню, с другой – сумасшедшая интрига как внизу, так и наверху. Поэтому и возникает ложное впечатление, – заявил бывший игрок сборной России.