Лапорта о президентских выборах: «Назначим их, когда будет лучше для «Барсы». Например, перед гипотетическим полуфиналом ЛЧ – будем бороться в каждом турнире, надеюсь»
Жоан Лапорта: не думаю о выборах, назначим их, когда будет лучше для «Барселоны».
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о предстоящих президентских выборах в клубе.
«Сейчас я о них не думаю. Мы только начали сезон, борьба в самом разгаре. Согласно уставу, они должны пройти с 15 марта по 15 июня. Мы назначим их, когда это будет удобно для «Барсы».
Мне не нравится подобный оппортунизм, я подумаю о том, что лучше для команды. Когда мы увидим, как команда прогрессирует.
Не заставляйте меня называть дату, но да, например, перед гипотетическим полуфиналом Лиги чемпионов. Надеюсь, мы будем бороться до конца в каждом турнире. Мы еще не решили, я хочу прожить эти яркие моменты», – заявил Лапорта.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?28834 голоса
Да
Нет
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости