Гран-при Монако-2024. 1-я практика. Хэмилтон – 1-й, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 11-й
Монте-Карло
24 мая 2024 года
1-я практика
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.12,169 (34 круга)
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,029 (30)
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,126 (34)
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,227 (32)
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,228 (32)
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,606 (26)
7. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,620 (25)
8. Юки Цунода («РБ») +0,706 (34)
9. Даниэль Риккардо («РБ») +0,732 (35)
10. Карлос Сайнс («Феррари») +0,785 (34)
11. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,815 (28)
12. Серхио Перес («Ред Булл») +1,060 (28)
13. Валттери Боттас («Заубер») +1,079 (27)
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,221 (33)
15. Алекс Албон («Уильямс») +1,256 (33)
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,407 (33)
17. Логан Сарджент («Уильямс») +1,981 (35)
18. Эстебан Окон («Альпин») +1,990 (32)
19. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +2,401 (29)
20. Пьер Гасли («Альпин») +3,405 (9)
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5-Леклер-медиум
6-9-софт
10-12-медиум
13-Боттас-софт
14-18-софт
19-Чжоу-софт
20-Гасли-медиум
лидеры на софтах, феррари на медиумах
Еще тоже интересная новость была, что у Мерса настолько с кадрами проблема, что Эллисон хотел уйти, потому что у него не было технической поддержки среди тех, кто остался в штабе.
ждём твои комменты завтра после 17