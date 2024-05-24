Гран-при Монако-2024. 1-я практика. Хэмилтон – 1-й, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 11-й

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Монте-Карло
24 мая 2024 года
1-я практика
 
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.12,169 (34 круга)
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,029 (30)
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,126 (34)
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,227 (32)
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,228 (32)
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,606 (26)
7. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,620 (25)
8. Юки Цунода («РБ») +0,706 (34)
9. Даниэль Риккардо («РБ») +0,732 (35)
10. Карлос Сайнс («Феррари») +0,785 (34)
11. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,815 (28)
12. Серхио Перес («Ред Булл») +1,060 (28)
13. Валттери Боттас («Заубер») +1,079 (27)
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,221 (33)
15. Алекс Албон («Уильямс») +1,256 (33)
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,407 (33)
17. Логан Сарджент («Уильямс») +1,981 (35)
18. Эстебан Окон («Альпин») +1,990 (32)
19. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +2,401 (29)
20. Пьер Гасли («Альпин») +3,405 (9)
 

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14 комментариев
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1-4-софт
5-Леклер-медиум
6-9-софт
10-12-медиум
13-Боттас-софт
14-18-софт
19-Чжоу-софт
20-Гасли-медиум
+14
-3
+11
когда-нибудь, новостник научится указывать тип шин, но это не точно
лидеры на софтах, феррари на медиумах
+8
0
+8
Ну и самовоз у Мерседеса)
+5
0
+5
У Леклера был лучший первый сектор на медиуме, причём с запасом, но круг он тот не закончил. Маки с Рб пока ниочём, но это только начало
+5
0
+5
Как же надоел этот самовоз мерседес)
+2
0
+2
Феррари на медиуме софтам Астона 0.4 везут.
+2
0
+2
Круто конечно. Только ничего не значит в случае мерса, завтра потеплеет на 1 градус допустим и начнется борьба за выход из ку1 и ку2.
+2
0
+2
Ну Мерсы, ну молодцы. Сделали супер переднее крыло Y250, все начало сезона мучались, в Монако привезли стандартное. Неужели пошел процесс восстановления своей формы.

Еще тоже интересная новость была, что у Мерса настолько с кадрами проблема, что Эллисон хотел уйти, потому что у него не было технической поддержки среди тех, кто остался в штабе.
+1
0
+1
Ответ Старый Пёс
1-4-софт 5-Леклер-медиум 6-9-софт 10-12-медиум 13-Боттас-софт 14-18-софт 19-Чжоу-софт 20-Гасли-медиум
А кто минусы ставит на такой комментарий? Редколлегия Спортса? 🤔
+1
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Все таки Льюис король гламура,поэтому в Монако в пераой, практике - первый
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Ответ Дмитрий Дудников
А кто минусы ставит на такой комментарий? Редколлегия Спортса? 🤔
фанаты хэма, которые обиделись, что его назвали "мягким"
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Ответ Mittermeyer
Ну Мерсы, ну молодцы. Сделали супер переднее крыло Y250, все начало сезона мучались, в Монако привезли стандартное. Неужели пошел процесс восстановления своей формы. Еще тоже интересная новость была, что у Мерса настолько с кадрами проблема, что Эллисон хотел уйти, потому что у него не было технической поддержки среди тех, кто остался в штабе.
в квале еле-еле в q3 выйдут.
ждём твои комменты завтра после 17
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0
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
в квале еле-еле в q3 выйдут. ждём твои комменты завтра после 17
тут в ироничном ключе было написано
0
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0
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
в квале еле-еле в q3 выйдут. ждём твои комменты завтра после 17
7-9 места, как обычно.)
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