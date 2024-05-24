Владислав Третьяк: «Нам нужно больше льда. В Канаде 3000 крытых катков, в Америке – под 2000, в Швеции – 370. У нас 770 при населении в 140 млн»

Владислав Третьяк высказался о развитии хоккейной инфраструктуры в России.

«Нам нужно как можно больше льда. В Канаде 3000 крытых катков, в Америке – под 2000.

Даже в маленькой Финляндии есть 270 катков, где население всего 5 млн человек. У них на душу населения катков больше, чем у нас. А в Швеции 370 катков.

У нас же на население в 140 млн 770 катков. Это в шесть раз больше, чем было в середине нулевых. Прогресс есть. Но льда все равно не хватает.

Ведь что такое каток на сегодняшний день? Это и фигурное катание, и шорт-трек, и детско-спортивная школа, и молодежная лига, потом высшая лига, Ночная лига, КХЛ. Все площадки полностью загружены.

Хорошо, что мы очень много строим. В том году запустили отличную арену в Новосибирске. В Санкт-Петербурге у нас самый большой дворец в мире.

Сейчас у нас возводится новый большой ледовый дворец в Нижнем Новгороде, а также два хоккейных стадиона для академии. Ведется большая работа над строительством катков в регионах.

Вот в Ухте я был, и глава республики рассказал, когда появятся новые сооружения. В Казани у нас под 48-49 катков, в Москве – 50, в Екатеринбурге – уже 48. Везде идет большое строительство.

Причем не только за бюджетные средства, есть государственно-частное партнерство.

ФХР продолжит работать в этом направлении, ведь чем больше дворцов мы совместными усилиями построим, тем больше будет возможностей для игры в хоккей – и, следовательно, больше новых звезд, сильных мастеров», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.