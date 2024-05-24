Владислав Третьяк: «Нам нужно больше льда. В Канаде 3000 крытых катков, в Америке – под 2000, в Швеции – 370. У нас 770 при населении в 140 млн»

Теги ФХР Владислав Третьяк НХЛ КХЛ Хоккей

Владислав Третьяк высказался о развитии хоккейной инфраструктуры в России.

«Нам нужно как можно больше льда. В Канаде 3000 крытых катков, в Америке – под 2000.

Даже в маленькой Финляндии есть 270 катков, где население всего 5 млн человек. У них на душу населения катков больше, чем у нас. А в Швеции 370 катков.

У нас же на население в 140 млн 770 катков. Это в шесть раз больше, чем было в середине нулевых. Прогресс есть. Но льда все равно не хватает.

Ведь что такое каток на сегодняшний день? Это и фигурное катание, и шорт-трек, и детско-спортивная школа, и молодежная лига, потом высшая лига, Ночная лига, КХЛ. Все площадки полностью загружены.

Хорошо, что мы очень много строим. В том году запустили отличную арену в Новосибирске. В Санкт-Петербурге у нас самый большой дворец в мире.

Сейчас у нас возводится новый большой ледовый дворец в Нижнем Новгороде, а также два хоккейных стадиона для академии. Ведется большая работа над строительством катков в регионах.

Вот в Ухте я был, и глава республики рассказал, когда появятся новые сооружения. В Казани у нас под 48-49 катков, в Москве – 50, в Екатеринбурге – уже 48. Везде идет большое строительство.

Причем не только за бюджетные средства, есть государственно-частное партнерство.

ФХР продолжит работать в этом направлении, ведь чем больше дворцов мы совместными усилиями построим, тем больше будет возможностей для игры в хоккей – и, следовательно, больше новых звезд, сильных мастеров», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

44 комментария
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Третьяк и катки. Есть что то вечное в жизни)))
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Ну, наконец-то. А то уже полуфиналы чемпионата мира на дворе, а майских тезисов про катки от Третьяка еще было. Волноваться даже начал.
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Ответ Фрэнк Канистра
Третьяк и катки. Есть что то вечное в жизни)))
это как Мостовой и тренерская лицензия)
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Дуб, орех или мочало,
начинаем всё с начала !!!!!!!!!!!!!!
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Владислав «Каток» Третьяк
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Вот же работа у человека сложная - катки по миру считать
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Владислав Александрович может бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как в России недостаточными темпами строят катки.
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И снег, двух видов выпадает
Столицу заносит двойная вьюга:
Одну приносит с Севера
Вторую нам привозят с Юга
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Ответ fencer
Ну, наконец-то. А то уже полуфиналы чемпионата мира на дворе, а майских тезисов про катки от Третьяка еще было. Волноваться даже начал.
Он просто их пересчитывал)))
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Ответ kost68
а кот?
Так доложите!

А вообще рано Третьяк включил речевку про катки, ведь с ЧМ сборная еще не вылетела🤣
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Ответ Заборостроитель
А причем здесь Путин?©️
а кот?
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Ответ Ебздрогыч
это как Мостовой и тренерская лицензия)
Ротенберг и система
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когда деда на пенсию отправят?
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а что путин еще не построил? чем он там 25 лет занимается, бездарь?
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БОЛЬШЕ ЛЬДА, БОЛЬШЕ КАТКОВ! БОЛЬШЕЕЕ!
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Кто про что, а вшивый все про баню!)
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Так и сказал — "при население"?
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О,деду очередную партию подвезли ,про катки снова заговорил !
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Что то Славик затихарились, вот один прорезался
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Третьяк очень часто говорит о катка. У него какой то личный интерес ? Раньше у Фетисова была компания, которая строила катки по всей стране.
Нет ,это просто одна из метрик, и он когда то узнал о ней, открыл для себя и слово "метрики", и что есть возможность замерять по второстепенным значениям уровень развития, и по каткам в том числе, и настолько впечатлило что он забыл что там целый ряд метрик, и просто фиксация у него произошла.Что с него взять он же спортсмен,много тренировался, шайба часто в голову попадала, в целом к тому же в том возрасте когда уже мозги не настолько гибкие и воспримчивые. Как бы поставил себе четко ОДНУ цель и и четко у ней шагает. Просто дедушка, а если где то есть в стране дедушка, то в нашей стране принято ждать когда он совсем занеможет, а дальше придет посвежее человек вначале даже какие то изменения будут, а потом все опять будут ждать когда занеможет следующий.Последний век так происходит
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Третьяк очень часто говорит о катка. У него какой то личный интерес ? Раньше у Фетисова была компания, которая строила катки по всей стране.
Конечно, же есть и у Мутко был. Сотни миллиардов в год осваивают. Там же наверняка софинансирование (часть регион, часть спонсоры, часть бюджет федеральный) и вот за последнее отвечает Славик, чтобы проект в конкретном регионе запустили и получает откатик (деньгами, борзыми щенками, часами или криптой не так важно).
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Ответ Andrei Shprenhel
Владислав «Каток» Третьяк
Резидент камеди?
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А деньги на его аренду откуда возьмутся?
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Третьяк очень часто говорит о катка.
У него какой то личный интерес ?
Раньше у Фетисова была компания, которая строила катки по всей стране.
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Ответ Фрэнк Канистра
Третьяк и катки. Есть что то вечное в жизни)))
Не вечное, а стабильное))))
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Перевод с чиновничьего языка: бюджеты сами себя не распилят
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Напомнило.
"А это что, не вода? Хочешь пей, хочешь стирай! Да тут ГТО можно сдать, папаша!"
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Пластинку заело
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конечно нужно, но почему дальше слов дело не доходит?! У нас на всю волгоградскую область пальцев одной руки хватит, чтобы пересчитать крытые катки
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Владислав , это лет 10 назад , уже говорил )))
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