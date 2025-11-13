Росс Баркли: «Когда много пьешь, то совершаешь то, о чем потом жалеешь. Однажды меня сняли на видео, это попало в СМИ – в наказание я поехал с «Челси» на игру, но не попал в заявку»

Росс Баркли: выпивая слишком много, совершаешь поступки, о которых жалеешь.

Полузащитник «Астон Виллы» Росс Баркли рассказал, как столкнулся с последствиями употребления алкоголя.

«Если вы выпиваете слишком много, то совершаете поступки, о которых потом жалеете. Однажды в воскресенье я отдыхал в Ливерпуле и напился, а в среду у нас была игра. Меня сняли на видео, а потом это попало в СМИ.

У «Челси » была выездная игра во Франции [против «Лилля »], тогда главным тренером был Фрэнк Лэмпард . На самом деле он мог сказать мне не так много, кроме как [посоветовать] извлечь из этого урок и выбирать для этого подходящее время, потому что в юности он тоже через это проходил.

Но в наказание я поехал вместе с командой, но не попал в заявку. Мне пришлось наблюдать за игрой в автобусе. Это было тяжело. Это был один из случаев, который, вероятно, произвел определенное впечатление», – сказал Баркли .

