Экс-кандидат в президенты Даванков о пиве на стадионах: «Не надо запрещать его на больших знаковых мероприятиях. Но сейчас первое обсуждение – Fan ID, эта мера не сработала»

Теги премьер-лига Россия Государственная дума Политика алкоголь и спорт Владислав Даванков Футбол

Владислав Даванков высказался о возможном возвращении пива на стадионы.

«Возвращение пива? Это непростой вопрос. Я думаю, что не надо запрещать пиво на больших знаковых мероприятиях, на которых будет много зрителей.

Вероятность возвращения пива на стадионы существует. У нас были примеры, где мы сделали послабления.

Давайте обсудим, но сейчас первое обсуждение – это Fan ID, потому что это мера не сработала законопроектом», – сказал вице-спикер Госдумы и экс-кандидат в президенты России от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

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54 комментария
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Ответ Алексей Чирков
Классический популист. Чует что плебс желает)
Таковы и должны быть политики в реальном мире

Сравни это например с терюшковами-журовами, которые в открытую плюют на народ, считая его неотесанным быдлом, который нельзя допускать до власти
+62
-2
+60
Ответ Алексей Чирков
Классический популист. Чует что плебс желает)
Лучше уж популист, чем гнида
+40
-2
+38
Наш слон 🐘
Хоть и популист 😁
+36
-2
+34
Губит людей не пиво 🍺, губит людей вода. -*
+22
-2
+20
Ответ Николай Бойко
Популист
Лучше быть популистом, чем володькой-вруном
+19
-5
+14
Классический популист. Чует что плебс желает)
+22
-11
+11
Как там фанайди в Чечне? Сразу вычислили хулигана, который бутылку кинул? Или это другое? Не хулиган, а сын/сват/брат/деверь важного человека?
+11
-2
+9
Ответ Николай Бойко
Популист
Любой политик должен быть популистом
+8
0
+8
Ответ Fred Wilson
А ведь он был бы адекватным президентом 😢надеюсь когда-нибудь это случится
Не раньше, чем через 12 лет
+6
0
+6
Ответ Дмитрий Турецкий
Дюна😊❤️‍🔥
Фильм??))
+5
0
+5
с пивом народ в очередной раз надули. Говорил, мол сделаем fan id, и можно будет пиво вернуть. Ну и что сейчас им запрещает это делать? народ все равно накидывается перед матчами, а так хоть можно в жару выпить холодного, да и наш чемпионат иногда тяжело смотреть на трезвую.
+5
0
+5
О, ну хоть какие-то подвижки. В ближайшие годы все равно фан-уйди не уберут, но хотя бы уже разговоры об этом пошли.
+4
0
+4
Ответ Дмитрий Турецкий
Дюна😊❤️‍🔥
Эх Дмитрий, Дмитрий. Какая же это Дюна. Это классика. Фильм "Не может быть!"
+4
0
+4
Ответ Fred Wilson
А ведь он был бы адекватным президентом 😢надеюсь когда-нибудь это случится
ну...теоретически шанс пережить Ви Ви Пына у него есть)
+3
0
+3
Любое обсуждение этого закона уже хорошо, уже бы отменили если бы не пресмыкающееся готовые все что угодно нацепить себе на шеи
+2
0
+2
Ответ Алексей Чирков
Классический популист. Чует что плебс желает)
Таким как ты не угодишь. Говорит откровенную дичь- уроды. Говорит нормальные правильные вещи - фу популист. Вы чего вообще хотите то? Да даже если популист. Чем больше популистов будет говорить о какой то теме, правильной, тем лучше.
+1
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Ответ Dmitry Arsentyev
Наш слон 🐘 Хоть и популист 😁
Так любой политик - это популист. Ничего плохого тут нет
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Ответ Игорь Горшков
Все, кто поставил лайк этому комментарию должен явиться в отдел полиции и написать явку с повинной.
Немедленно! 😂
+1
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+1
Ответ Tun
Какой-то он слишком адекватный для депутата, как он там оказался?
Фаберлик подмазал))
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Ответ Tun
Какой-то он слишком адекватный для депутата, как он там оказался?
У Путина в глазах был тот же вопрос, когда он смотрел на него после выборов.
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А ведь он был бы адекватным президентом 😢надеюсь когда-нибудь это случится
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Пиво без водки - деньги на ветер...
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Помню Вася перед смертью спорил с директором Пари НН, что тот неадекват. И тот ещё попутно дал реплику, что зрители для Пари НН - не нужны. Это все что нужно знать о текущем положении дел. Не ту лигу назвали Медиалигой. Росс никогда не выздоровет, пока за него не будут отвечать полностью частные лица без единого вмешательства государства и его денег в структуру лиги, клубов. Тогда в один момент все эти лимитчики, "Тушуевшна-Калешиншна" полностью сойдут на дно, ибо придется работать за реальную цену, а не по призванию, паспорту и тому подобное
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пиво в меру, выводит камни из почек..
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Ответ DevilsFan
Нужно просто ввести ограничение на разрешённое к употреблению количество. У нас, например, жёстко - полторы банки.
В каждую ноздрю?
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Ответ DevilsFan
Нужно просто ввести ограничение на разрешённое к употреблению количество. У нас, например, жёстко - полторы банки.
придётся в 3х литровых продавать
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Ответ scorp19
Футбол только перестал ассоциироваться с поддатыми подпивасниками, и вот его снова хотят вернуть.. зачем ?
А где Вы выстраиваете свои ассоциации? На чём они основаны?
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🙄
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Ответ Tun
Какой-то он слишком адекватный для депутата, как он там оказался?
За одним столом с царьком?
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Популист
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