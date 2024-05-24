Экс-кандидат в президенты Даванков о пиве на стадионах: «Не надо запрещать его на больших знаковых мероприятиях. Но сейчас первое обсуждение – Fan ID, эта мера не сработала»
Владислав Даванков высказался о возможном возвращении пива на стадионы.
«Возвращение пива? Это непростой вопрос. Я думаю, что не надо запрещать пиво на больших знаковых мероприятиях, на которых будет много зрителей.
Вероятность возвращения пива на стадионы существует. У нас были примеры, где мы сделали послабления.
Давайте обсудим, но сейчас первое обсуждение – это Fan ID, потому что это мера не сработала законопроектом», – сказал вице-спикер Госдумы и экс-кандидат в президенты России от партии «Новые люди» Владислав Даванков.
Сравни это например с терюшковами-журовами, которые в открытую плюют на народ, считая его неотесанным быдлом, который нельзя допускать до власти
Хоть и популист 😁