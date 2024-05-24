Экс-кандидат в президенты Даванков о пиве на стадионах: «Не надо запрещать его на больших знаковых мероприятиях. Но сейчас первое обсуждение – Fan ID, эта мера не сработала»

Владислав Даванков высказался о возможном возвращении пива на стадионы.

«Возвращение пива? Это непростой вопрос. Я думаю, что не надо запрещать пиво на больших знаковых мероприятиях, на которых будет много зрителей.

Вероятность возвращения пива на стадионы существует. У нас были примеры, где мы сделали послабления.

Давайте обсудим, но сейчас первое обсуждение – это Fan ID, потому что это мера не сработала законопроектом», – сказал вице-спикер Госдумы и экс-кандидат в президенты России от партии «Новые люди» .