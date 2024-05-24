«ПСЖ» оценивает Хвичу в 60 млн евро. Переговоры с «Наполи» начались (Лоик Танзи)
«ПСЖ» ведет переговоры о приобретении Хвичи Кварацхелии.
По сведениям журналиста L’Equipe Лоика Танзи, руководство парижского клуба оценивает вингера «Наполи» в 60 млн евро.
Пока чемпионы Франции не делали официального предложения неаполитанцам, но стороны контактируют.
Ранее газета La Gazzetta dello Sport сообщила, что за грузина «ПСЖ» предложил 100 млн.
Со статистикой 23-летнего Кварацхелии можно ознакомиться здесь.
P.S. Да, я прочитал, что разные источники
Такое ощущение, что Наполи заносит деньги итальянской прессе, чтобы цену повысить. А ПСЖ заносит французской, чтобы цену сбить )
Это говорит о его классе.
Наполи нет большой нужды продавать одного из лучших своих игроков.
Поэтому, точно не за 60.
Если Париж его хочет , пусть раскашеливается!
А Хвича год провел в серии А и Лиге чемпионов. Хотел бы я так годы "терять".
Если они планируют и дальше болтаться на 10-х местах, то продавать конечно нужно.
Если их цель на будущий сезон попасть в Лигу чемпионов, тогда хотя бы одного из них нужно оставить. Найти равно ценную замену одному трудно, двоим, почти невозможно.