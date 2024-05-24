«ПСЖ» оценивает Хвичу в 60 млн евро. Переговоры с «Наполи» начались (Лоик Танзи)

«ПСЖ» ведет переговоры о приобретении Хвичи Кварацхелии.

По сведениям журналиста L’Equipe Лоика Танзи, руководство парижского клуба оценивает вингера « » в 60 млн евро.

Пока чемпионы Франции не делали официального предложения неаполитанцам, но стороны контактируют.

Ранее газета La Gazzetta dello Sport сообщила, что за грузина « » предложил 100 млн.

Со статистикой 23-летнего можно ознакомиться здесь.