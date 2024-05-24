«ПСЖ» оценивает Хвичу в 60 млн евро. Переговоры с «Наполи» начались (Лоик Танзи)

Теги ПСЖ лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи Хвича Кварацхелия деньги Футбол

«ПСЖ» ведет переговоры о приобретении Хвичи Кварацхелии.

По сведениям журналиста L’Equipe Лоика Танзи, руководство парижского клуба оценивает вингера «Наполи» в 60 млн евро.

Пока чемпионы Франции не делали официального предложения неаполитанцам, но стороны контактируют.

Ранее газета La Gazzetta dello Sport сообщила, что за грузина «ПСЖ» предложил 100 млн.

Со статистикой 23-летнего Кварацхелии можно ознакомиться здесь.

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30 комментариев
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Сафонов, Кварацхелия... Мостового возьмите тренером!!! Дайте порулить!!!
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Предложили 100, но оценивают в 60 ))
P.S. Да, я прочитал, что разные источники

Такое ощущение, что Наполи заносит деньги итальянской прессе, чтобы цену повысить. А ПСЖ заносит французской, чтобы цену сбить )
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Ответ laudrup
Второй сезон в Серии А, Хвича провел слабее, но всё равно на хорошем уровне. Это говорит о его классе. Наполи нет большой нужды продавать одного из лучших своих игроков. Поэтому, точно не за 60. Если Париж его хочет , пусть раскашеливается!
А клубу есть смысл держать у себя такой дорогой актив как Хвича и Осимхен если в чемпионате они только 10-е и в еврокубках участвовать не будут. То есть, не будут зарабатывать.
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Второй сезон в Серии А, Хвича провел слабее, но всё равно на хорошем уровне.
Это говорит о его классе.
Наполи нет большой нужды продавать одного из лучших своих игроков.
Поэтому, точно не за 60.
Если Париж его хочет , пусть раскашеливается!
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Ответ Папа Футбола
Хвиче надо было сразу уходить после чемпионского сезона на мажорной ноте, было очевидно что после ухода Спаллетти эта команда сразу угаснет, так и произошло и он просто потерял год карьеры.
Год карьеры потерял Кокорин.
А Хвича год провел в серии А и Лиге чемпионов. Хотел бы я так годы "терять".
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трансферная политика парижского гранда была скорректирована юзерами спортса
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Трансмаркет оценивает Хвичу в 80 - как раз посередине между 60 и 100.
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Ответ Кирилл.С-Пб
Сафонов, Кварацхелия... Мостового возьмите тренером!!! Дайте порулить!!!
После Семака. Всё-таки легенда клуба😎
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Ответ Кирилл.С-Пб
Сафонов, Кварацхелия... Мостового возьмите тренером!!! Дайте порулить!!!
И игроком можно Андрюху
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Ответ laudrup
Второй сезон в Серии А, Хвича провел слабее, но всё равно на хорошем уровне. Это говорит о его классе. Наполи нет большой нужды продавать одного из лучших своих игроков. Поэтому, точно не за 60. Если Париж его хочет , пусть раскашеливается!
зачем его держать, если на нем можно заработать?
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Ответ Amalfitano
А клубу есть смысл держать у себя такой дорогой актив как Хвича и Осимхен если в чемпионате они только 10-е и в еврокубках участвовать не будут. То есть, не будут зарабатывать.
Зависит от целей клуба.
Если они планируют и дальше болтаться на 10-х местах, то продавать конечно нужно.
Если их цель на будущий сезон попасть в Лигу чемпионов, тогда хотя бы одного из них нужно оставить. Найти равно ценную замену одному трудно, двоим, почти невозможно.
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Ответ Человек1991
Хороший трансфер будет ) хотя Барколя получше Квары в дриблинге и скорости, но нужно подтянуть мастерство удара. Вообщем ПСЖ будет сильнее без Мбаппешки )
Не факт
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Ответ Папа Футбола
Хвиче надо было сразу уходить после чемпионского сезона на мажорной ноте, было очевидно что после ухода Спаллетти эта команда сразу угаснет, так и произошло и он просто потерял год карьеры.
За мои подобные высказывания в прошлом году меня минусовали нещадно. Но для взрослого человека это был очевидный выбор. Надо было уходить.
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Зачем? У них слева там такой же Барколя уже есть. Для ротации - недовольны оба будут. Плюс там еще Ли Канг Ын с Асенсио в ротации. А вот у Дембеле адекватной замены нет совсем.
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Интересно, ПСЖ будет Сафонова или Кварацхелии?
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почему Хвича а не Кварацхелия?
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Сторгуются на 75...
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Дали бы уж сотыгу, а то Челси даст))
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Осимхену и Хвиче надо валить из Наполи. Там ничего хорошего не ожидается и они рискуют застрять там и не перейти в топ клуб.
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Ему бы отвлечься от этих слухов и начать к Евро готовиться
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Хвиче надо было сразу уходить после чемпионского сезона на мажорной ноте, было очевидно что после ухода Спаллетти эта команда сразу угаснет, так и произошло и он просто потерял год карьеры.
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