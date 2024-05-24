«Милан» объявил об уходе Пиоли с поста главного тренера

Стефано Пиоли уходит с поста главного тренера «Милана».

Клуб официально объявил о том, что не будет продолжать сотрудничество с 58-летним специалистом после завершения нынешнего сещона. Тренер возглавлял «Милан» с октября 2019 года.

«Милан» хотел бы с любовью поблагодарить Стефано Пиоли и всех его помощников за то, что они руководили первой командой в течение этих пяти лет, завоевали скудетто, которое навсегда останется в памяти, и вернули «Милан» в самые важные европейские соревнования.

Стефано с его профессионализмом и человечностью смог усилить «Милан» и воплотил в жизнь фундаментальные ценности клуба с самого первого дня работы», – сказано в сообщении клуба.

«Стефано Пиоли благодарит «Милан» за возможность стать частью истории этого славного клуба и выражает глубокую признательность владельцам, менеджерам, команде, персоналу и всем сотрудникам за их поддержку и высокий профессионализм.

Особые слова тренер адресует многочисленным болельщикам, которые поддерживали «Милан» на протяжении многих лет, демонстрируя безусловную привязанность», – сказано в сообщении тренера.

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