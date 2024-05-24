«Милан» объявил об уходе Пиоли с поста главного тренера
Стефано Пиоли уходит с поста главного тренера «Милана».
Клуб официально объявил о том, что не будет продолжать сотрудничество с 58-летним специалистом после завершения нынешнего сещона. Тренер возглавлял «Милан» с октября 2019 года.
«Милан» хотел бы с любовью поблагодарить Стефано Пиоли и всех его помощников за то, что они руководили первой командой в течение этих пяти лет, завоевали скудетто, которое навсегда останется в памяти, и вернули «Милан» в самые важные европейские соревнования.
Стефано с его профессионализмом и человечностью смог усилить «Милан» и воплотил в жизнь фундаментальные ценности клуба с самого первого дня работы», – сказано в сообщении клуба.
«Стефано Пиоли благодарит «Милан» за возможность стать частью истории этого славного клуба и выражает глубокую признательность владельцам, менеджерам, команде, персоналу и всем сотрудникам за их поддержку и высокий профессионализм.
Особые слова тренер адресует многочисленным болельщикам, которые поддерживали «Милан» на протяжении многих лет, демонстрируя безусловную привязанность», – сказано в сообщении тренера.
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С чего вдруг тут решили, что Милан с таким составом должен бороться за скудетто и играть в плей-офф ЛЧ? Сейчас тихоня опустит Милан до борьбы за топ-4 в лучшем случае. Не нужно жить прошлым, Милан это не элита мирового футбола. И близко не Реал с Сити где отсутствие титулов считается провальным сезоном. Нормальный рабочий сезон
Возможно, правда, самому Пиоли надоело доказывать, что он не верблюд. Вот это как раз понять можно.
с таким составом и с таким финансированием на новых игроков не у всех получится.
спасибо!
я помню как играли Шевченко, Кафу, Гаттузо, брали ЛЧ и Серию А.
также помню как играли после 2011 года.
при Пиоли не очень зрелищно конечно, но с такими игроками и это не плохо.
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