«Милан» объявил об уходе Пиоли с поста главного тренера

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лига чемпионов УЕФА болельщики отставки Футбол

Стефано Пиоли уходит с поста главного тренера «Милана».

Клуб официально объявил о том, что не будет продолжать сотрудничество с 58-летним специалистом после завершения нынешнего сещона. Тренер возглавлял «Милан» с октября 2019 года.

«Милан» хотел бы с любовью поблагодарить Стефано Пиоли и всех его помощников за то, что они руководили первой командой в течение этих пяти лет, завоевали скудетто, которое навсегда останется в памяти, и вернули «Милан» в самые важные европейские соревнования.

Стефано с его профессионализмом и человечностью смог усилить «Милан» и воплотил в жизнь фундаментальные ценности клуба с самого первого дня работы», – сказано в сообщении клуба.

«Стефано Пиоли благодарит «Милан» за возможность стать частью истории этого славного клуба и выражает глубокую признательность владельцам, менеджерам, команде, персоналу и всем сотрудникам за их поддержку и высокий профессионализм.

Особые слова тренер адресует многочисленным болельщикам, которые поддерживали «Милан» на протяжении многих лет, демонстрируя безусловную привязанность», – сказано в сообщении тренера.

Болельщики «Милана» воюют с руководством. Уже сорвали переговоры с Лопетеги

Материалы по теме

59 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Качественно поработал в Милане и оставил свой след в истории клуба. Спасибо за Скудетто!
+73
-6
+67
На самом деле прекрасный тренер, который совместно с Ибрагимовичем вернул Милан на Лигочемпионовский уровень и выиграл Серию А впервые с 2011

Явно заслуживал прощального матча, а не уведомления по Email📨 об увольнении
+64
-8
+56
Думаю, в следующем сезоне будет более очевиден уровень работы, которая была проделана Пиоли в Милане. И ему еще скажут спасибо.
+28
0
+28
Вот кто бы еще смог чемпионом стать с Мессиасом в составе (он был почти всегда игроком основы) , который пару лет назад на стройке работал? Все таки Пиоли крутой
+18
0
+18
Ответ prosto D.
Сменить Пиоли на Почеттино? Ну так себе схема.
мне кажется любой фанат милана мечтает о почеттино. но назначат фонсеку..
+15
0
+15
Удачи мистеру. Ожиданий не было никаких, а по итогу скудетто и полуфинал ЛЧ. Менять его на Фонсеку это просто плевок в лицо болельщикам
+11
-1
+10
Ответ Champions of the World
На самом деле прекрасный тренер, который совместно с Ибрагимовичем вернул Милан на Лигочемпионовский уровень и выиграл Серию А впервые с 2011 Явно заслуживал прощального матча, а не уведомления по Email📨 об увольнении
Он итак будет рулить командой в последнем матче..
+11
-2
+9
Ответ prosto D.
Сменить Пиоли на Почеттино? Ну так себе схема.
Почеттино был бы хороший вариант, а будет покладистый Фонсека, который схавает любую продажу лидеров
+6
-1
+5
Ответ Зубы Дзюбы
Этот сезон провалил. Пропускали во всех турнирах команды которые не сильнее по общему уровню (Дортмунд, Аталанта, Рома) быстро упали из чемпионской гонки
В группе ЛЧ Милан не был фаворитом и близко, оба участника дошли до полуфинала. Группа была мощная. В чемпионате второе место, у Интера состав в разы сильнее.
С чего вдруг тут решили, что Милан с таким составом должен бороться за скудетто и играть в плей-офф ЛЧ? Сейчас тихоня опустит Милан до борьбы за топ-4 в лучшем случае. Не нужно жить прошлым, Милан это не элита мирового футбола. И близко не Реал с Сити где отсутствие титулов считается провальным сезоном. Нормальный рабочий сезон
+8
-3
+5
Спасибо за скудетто!
+5
0
+5
Ответ U
Думаю, в следующем сезоне будет более очевиден уровень работы, которая была проделана Пиоли в Милане. И ему еще скажут спасибо.
Учитывая то, каких фриков к нам сватают и то что лидеры уже навострили лыжи, в другие клубы, Милан ждёт непросто сезон.
+5
0
+5
И снова здравствуйте 7-8 места в серии А и только грезы о еврокубках с «гениальными» Фонсеками, Конесайру и прочими Лопертегами. Как можно уволить тренера, который вытащил клуб из кризиса и в этом сезоне показал достойный результат?
+4
0
+4
Вот и закончилась сказка милана, опять скатится к уровню середняка 7-12 место
+5
-1
+4
Ответ Клименко
Болелы типа тебя совсем обнаглели и бочку катят на людей, которые вернули клуб с 10 места в зону ЛЧ
Клуб туда вернул Пиоли вопреки всем ожиданиям. И каждый сезон при нём Милан в ЛЧ. Если его менять, то нужна качественная замена, а не тренер с нулём титулов и достижений. Брать человека, который провалился в Роме и ожидать от него скудетто? ))
+3
0
+3
Странное решение. Да, всякие слова про то, что "клуб перестал прогрессировать" и т.п. приговариваются, но из имеющегося состава Пиоли выжимал 200% возможностей, нельзя надеяться выиграть ЛЧ, просто поменяв тренера (да и нет такого тренера в природе).

Возможно, правда, самому Пиоли надоело доказывать, что он не верблюд. Вот это как раз понять можно.
+3
0
+3
Пиоли - человек который вернул скудетто, вернул нам Лигу чемпионов.
с таким составом и с таким финансированием на новых игроков не у всех получится.
спасибо!

я помню как играли Шевченко, Кафу, Гаттузо, брали ЛЧ и Серию А.
также помню как играли после 2011 года.
при Пиоли не очень зрелищно конечно, но с такими игроками и это не плохо.
+2
0
+2
Ответ Александр Лазарев
Вообще не припомню, чтобы в таком количестве тренеры сменялись..в следующем сезоне будет интересно посмотреть)
К лету останется только Тен Хаг. У него одного все хорошо.
+2
0
+2
Пожалеют.
+2
0
+2
Хороший был период для обеих сторон
+3
-1
+2
Пиоли ин зе фаер останется с нами навсегда. Он не был идеальным, но он поднял клуб на новый уровень. Да, не без помощи Златана, но сам факт. И уходит со вторым местом в Серии А. Спасибо, Мистер, за всё
+2
-1
+1
Ответ Блуждающий странник
Удачи мистеру. Ожиданий не было никаких, а по итогу скудетто и полуфинал ЛЧ. Менять его на Фонсеку это просто плевок в лицо болельщикам
Фонсека хороший тренер, с привлекательным футболом.
+1
0
+1
Сменить Пиоли на Почеттино? Ну так себе схема.
+1
0
+1
Ответ prosto D.
Сменить Пиоли на Почеттино? Ну так себе схема.
Почеттино ещё не так плохо, как Конте или Аллегри
+4
-3
+1
Принял с ЛЕ оставил с ЛЧ! Спасибо!
+1
0
+1
Худший день Милана с момента отмены чистого гола Мунтари в ворота Ювы
+1
0
+1
Похоже что теперь Милан опять вернётся в середину таблицы как несколько лет назад.
+1
0
+1
Вообще не припомню, чтобы в таком количестве тренеры сменялись..в следующем сезоне будет интересно посмотреть)
+1
0
+1
Ответ U
Думаю, в следующем сезоне будет более очевиден уровень работы, которая была проделана Пиоли в Милане. И ему еще скажут спасибо.
Да да, ладно бы кто-то более достойный на смену приходил, но Фонсека...)))
0
0
0
Блин, ну кому нужны эти европейские новости??
У нас завтра офигенный тур, а они все пишут про этих, никому ненужных слабаков...
Почему нет новостей про 8 игр у нас, почему нет новостей про Динамо? Достали со своим "евровидением"...
+1
-1
0
Ответ Блуждающий странник
Я об этом и пишу выше, но ты не читаешь, а после отвечаешь. Можно же сначала прочитать, подумать, а уже после писать. С Пиоли Милану фартануло, при его назначении плевались также все, но совпало слишком много факторов. Мальдини, Ибра, у этой команды была душа и общая цель, был костяк команды. Только дважды везти не будет, назначение и смена тренера это серьёзный шаг. Если раньше Милан болтался у зоны топ-4 и такие махинации были оправданы, то сейчас Милан стабилен и ниже определённого уровня не падает, а такой персонаж как Фонсека просто опустит Милан в середняки. Пиоли и Фонсека стилистически в разный футбол играют, это будет перестройка. И если её проводить, то нужен тренер с чёткой концепцией и характером, который будет ставить руководству условия, а не покладистая мямля
Нет, раз Клопп в Милан не поедет, нужна покладистая мямля, чтобы реализовывала идеи руководства и не спорила. Тренер тренирует, менеджмент подбирает игроков и тренерский штаб. Каждый занимается своим делом. Футбол Пиоли больше не работает в Милане, футбол Фонсеки соответствует трендам
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий