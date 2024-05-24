Индзаги признан тренером сезона в Серии А. Симоне впервые удостоен этой награды

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия рейтинги Футбол

Серия А признала Симоне Индзаги лучшим тренером сезона-2023/24.

«Интер» под руководством Индзаги досрочно стал чемпионом Италии в конце апреля. Нынешний титул стал 20-м в истории клуба.

Симоне впервые назван тренером сезона за карьеру. 48-летний специалист получит награду в рамках матча с «Вероной» в воскресенье.

Приз серии А присуждается специальным жюри, состоящим из директоров спортивных газет, которые оценивают тренеров на основе спортивных критериев и качества игры их команды, а также поведения и соблюдения правил честной игры во время матчей.

Этот «Интер» обязателен к просмотру, а идеи Индзаги – к изучению

Индзаги уже изменил футбол, как и Пеп

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8 комментариев
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Без вопросов лучший тренер Серии А прямо сейчас

Если руководство поддержит и будет такой же сильный состав - может повторить успех
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Там других вариантов и не было - разве что Гасперини был хорош, особенно в концовке🧓
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В этом сезоне в Серии А он действительно лучший.
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Все логично, Интер хорошо смотрелся в этом сезоне
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Ответ ApXuMaHqPuT
Там других вариантов и не было - разве что Гасперини был хорош, особенно в концовке🧓
Если бы речь шла о награде "Тренер года в Италии" то думаю Гасперини получил бы

А конкретно по Лиге - Симоне
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0
Ответ ApXuMaHqPuT
Там других вариантов и не было - разве что Гасперини был хорош, особенно в концовке🧓
да конечно не было 🙈
если судить по соотношению качество состава/достигнутые результаты, то лучшим должен быть признан Мотта или Гасперини 🤷
+1
-1
0
Ответ ApXuMaHqPuT
Там других вариантов и не было - разве что Гасперини был хорош, особенно в концовке🧓
Мотта, чем не претендент!?
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