Индзаги признан тренером сезона в Серии А. Симоне впервые удостоен этой награды
Серия А признала Симоне Индзаги лучшим тренером сезона-2023/24.
«Интер» под руководством Индзаги досрочно стал чемпионом Италии в конце апреля. Нынешний титул стал 20-м в истории клуба.
Симоне впервые назван тренером сезона за карьеру. 48-летний специалист получит награду в рамках матча с «Вероной» в воскресенье.
Приз серии А присуждается специальным жюри, состоящим из директоров спортивных газет, которые оценивают тренеров на основе спортивных критериев и качества игры их команды, а также поведения и соблюдения правил честной игры во время матчей.
Этот «Интер» обязателен к просмотру, а идеи Индзаги – к изучению
Если руководство поддержит и будет такой же сильный состав - может повторить успех
А конкретно по Лиге - Симоне
если судить по соотношению качество состава/достигнутые результаты, то лучшим должен быть признан Мотта или Гасперини 🤷