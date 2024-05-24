Индзаги признан тренером сезона в Серии А. Симоне впервые удостоен этой награды

Серия А признала Симоне Индзаги лучшим тренером сезона-2023/24.

« » под руководством досрочно стал чемпионом Италии в конце апреля. Нынешний титул стал 20-м в истории клуба.

Симоне впервые назван тренером сезона за карьеру. 48-летний специалист получит награду в рамках матча с «Вероной» в воскресенье.

Приз серии А присуждается специальным жюри, состоящим из директоров спортивных газет, которые оценивают тренеров на основе спортивных критериев и качества игры их команды, а также поведения и соблюдения правил честной игры во время матчей.

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