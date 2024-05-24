Хоккеистов сборной Латвии обокрали в отеле на ЧМ-2024. Из номеров забрали 70 евро и зарядное устройство

Теги происшествия Сборная Латвии по хоккею ЧМ по хоккею деньги Хоккей

Хоккеистов сборной Латвии обокрали на ЧМ по хоккею в Чехии.

Кражи произошла в отеле, где останавливались игроки во время турнира.

Сообщается, что латвийская сборная стала единственной командой, с которой случился такой инцидент.

«Сложно найти слова, чтобы объяснить это, ведь более двух лет мы всей командой организаторов готовили чемпионат в мельчайших деталях и говорили о том, что обеспечение безопасности – наш приоритет.

В отеле были взломаны три номера: из одного пропали 20 евро, из другого – 50 евро, из третьего – зарядное устройство», – сообщила заместитель председателя оргкомитета чемпионата мира Ирена Шашкова.

Организаторы извинились перед латвийской командой и сотрудничают с полицией, которая расследует дело.

Сборная Латвии не вышла в плей-офф чемпионата мира, заняв пятую строчку в турнирной таблице на групповом этапе.

38 комментариев
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70 евро и зарядное устройство - на эти средства вся латвия могла питаться и освещаться три дня...
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ФСБ или ГРУ?
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Зарядка от нокиа тоненькая... Полюбасу, чубатые
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Ну вот, все суточные сперли, негодяи.
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Кража века!
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Ответ zho3716
ФСБ или ГРУ?
Явно руки Кремля...
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Не густо живут латвийские хоккеисты. Только у меня вопрос а нафига ворам зарядка понадобилась.
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Кража века
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Ответ Russ Ivan
70 евро и зарядное устройство - на эти средства вся латвия могла питаться и освещаться три дня...
Новость должна срочно быть напечатана в газете " Вечерняя Латвия" ...
Читать утром , при естественном освещении.
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что за нищеброды такие они? жалко воров аж, ради такого рисковали, а тут по сути ничего нет.
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"Сообщается, что латвийская сборная стала единственной командой, с которой случился такой инцидент."

"Совпадение? Не думаю!" (с)
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А потому что надо карманчик к труселям пришивать !
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Ответ zho3716
ФСБ или ГРУ?
Тогда бы еще фигурировали стиральная машина и унитаз.
3! 3 стиральных машины!
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Меняем Шпроту на 70 евро)
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Русский след !
Петров и Баширов - только они на такое способны!
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ИРОДЫ! Все премиальные украли!!!!
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а-ха-ха! надо же такую чушь написать!
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Ответ kost68
в россии за 70 евро убить могут..
по себе судишь?
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Этой зарядкой питалась вся сборная. Вот гады...
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У Даугавиньша последнее забрали, теперь снова придётся ехать побираться в КХЛ
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ограбление века !!!!!!!!!!!!!!
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Братские народы - латыши, чехи, украинцы - нищеброды воруют друг у друга...
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Под тумбочкой не смотрели?
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Главное, чтоб танк не угнали, а то он еще и наполовину эстонский, вроде
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Как говорится, у латыша только *** и душа.
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А нефть, а газ?
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О нет, только не зарядка((((
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Как же они домой поедут без зарядки от телефона?
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Да уж, до кражи века не дотягивает.
Может, как сувениры взяли?
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Опять эти орки! Теперь на 70 баксов купят кусок водосточной трубы, прилепят зарядное устройство, и , привет, Житомир!
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