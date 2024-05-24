Хоккеистов сборной Латвии обокрали в отеле на ЧМ-2024. Из номеров забрали 70 евро и зарядное устройство

Хоккеистов сборной Латвии обокрали на ЧМ по хоккею в Чехии.

Кражи произошла в отеле, где останавливались игроки во время турнира.

Сообщается, что латвийская сборная стала единственной командой, с которой случился такой инцидент.

«Сложно найти слова, чтобы объяснить это, ведь более двух лет мы всей командой организаторов готовили чемпионат в мельчайших деталях и говорили о том, что обеспечение безопасности – наш приоритет.

В отеле были взломаны три номера: из одного пропали 20 евро, из другого – 50 евро, из третьего – зарядное устройство», – сообщила заместитель председателя оргкомитета чемпионата мира Ирена Шашкова.

Организаторы извинились перед латвийской командой и сотрудничают с полицией, которая расследует дело.

Сборная Латвии не вышла в плей-офф чемпионата мира, заняв пятую строчку в турнирной таблице на групповом этапе.