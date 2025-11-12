Карпин про 1:1: «Перуанцы ничем не удивили, их гол – даже не момент. России не хватило скоростей при передачах и обработке мяча»

Валерий Карпин: сборная Перу ничем не удивила, их гол – это даже не момент.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру со сборной Перу.

BetBoom товарищеский матч команд в Санкт‑Петербурге завершился со счетом 1:1. Россияне пропустили после дальнего удара на 82-й минуте.

«Игра [сборной России] в обороне понравилась, прессинговали. Моментов [у соперников] я не вспомню. Гол – это даже не момент, как по мне.

С точки зрения атаки… Было медленно, особенно в первом тайме. Не хватило скоростей в плане выполнения передач и обработки мяча. В одно‑два касания практически не играли.

Во втором тайме проводили больше времени на своей половине поля. Возможно, где‑то закончились силы, уже не прессинговали так, как были должны.

Перуанцы ничем не удивили. Как и предполагали, они оборонялись в пять защитников. Мы к этому были готовы. Сборная Перу – добротная команда по уровню игроков», – сказал Карпин.