Лапорта намекнул Хави на увольнение в больнице в понедельник: «Если действовать рационально, будет лучше, если ты уйдешь»
Жоан Лапорта сообщил Хави об увольнении заранее.
Президент «Барсы» пообщался с тренером, когда тот в понедельник посетил больницу, в которой Лапорта лежал с пневмонией.
«Если бы я действовал эмоционально, я бы хотел, чтобы ты продолжил работать.
Но если действовать рационально, то будет лучше, если ты уйдешь», – сказал Лапорта во время встречи.
Напомним, официально об увольнении Хави было объявлено сегодня.
Двое в постели после секса.
Она: Милый, как думаешь, мы когда–нибудь мы поженимся?
Он (задумчиво, выпуская дым в потолок): Да кому мы, нахрен, нужны..
Какие к черту эмоции, какой здравый смысл? Ты президент клуба или где?!