Лапорта намекнул Хави на увольнение в больнице в понедельник: «Если действовать рационально, будет лучше, если ты уйдешь» 

Жоан Лапорта сообщил Хави об увольнении заранее.

Президент «Барсы» пообщался с тренером, когда тот в понедельник посетил больницу, в которой Лапорта лежал с пневмонией.

«Если бы я действовал эмоционально, я бы хотел, чтобы ты продолжил работать.

Но если действовать рационально, то будет лучше, если ты уйдешь», – сказал Лапорта во время встречи.

Напомним, официально об увольнении Хави было объявлено сегодня.

Стиль Лапорты – эмоциональный подросток