Лапорта намекнул Хави на увольнение в больнице в понедельник: «Если действовать рационально, будет лучше, если ты уйдешь» 

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Жоан Лапорта сообщил Хави об увольнении заранее.

Президент «Барсы» пообщался с тренером, когда тот в понедельник посетил больницу, в которой Лапорта лежал с пневмонией.

«Если бы я действовал эмоционально, я бы хотел, чтобы ты продолжил работать.

Но если действовать рационально, то будет лучше, если ты уйдешь», – сказал Лапорта во время встречи.

Напомним, официально об увольнении Хави было объявлено сегодня.

Стиль Лапорты – эмоциональный подросток

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42 комментария
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Надо запомнить. Пригодится в общении с женщинами.-Если бы я действовал эмоционально, я бы хотел, чтобы ты осталась и стала моей женой. Но если действовать рационально, то будет лучше, если ты уйдешь)....
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Серьёзно? Действовать рационально значит уволить тренера через несколько недель после продления?
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За что Барселоне достаются такие гении в руководство? Один краше другого
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Риго,если действовать рационально,будет лучше,если ты уйдешь
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Ответ Vlad Zhadejko
Серьёзно? Действовать рационально значит уволить тренера через несколько недель после продления?
кое что надо признать, в Барсе из трех главных руководство были 3 разные мнение, вице-президент хотел оставить Хави,Лапорта хотел немца, а Деку-бывших партнеров по команде(МОтта,Маркес,Консейсау). возможно он пошел на уступки к своему вице-президенту,а потом после игры с Жироной, пожалел. хорошо что не послушал Деку, и назначил того кого хотел сам изначально. многие говорят Лапорта популист, но будь он таким как раз оставил бы и Лео(была возможность, Тебас предлагал вариант, но там надо было согласиться со сделкой CVC) и Хави сейчас, ведь фанаты и состав за него а Лапорта прям идет против них.. популисты не стали бы этого делать!
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Ответ Стопы Зайона
Этот хотя бы пытается вылезти из финансовый ямы.
а как он пытается вылезти из финансовой ямы, если он увольняет человека, который сам объявил о своём уходе. уйди Хави сам - ему ничего не нужно платить! уволив его - взял на себя и клуб обязательства выплатить 20 млн евро за расторжение контракта ( по слухам)!!! по факту - нынешний президент Барселоны загоняет мчк в ещё более жёсткие долги!!!
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Ответ Стопы Зайона
Этот хотя бы пытается вылезти из финансовый ямы.
Отлично вылез, на ровном месте организовал 20 миллионов убытков компенсации Хави.
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Он точно не перепутал слова на фоне болезни?
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Ответ TAGAY
в этом сезоне было слишком много тренерских ошибок, хорошо что в ЛЧ попали сначала на самую легкую группу а потом и на мертвейшую Наполи, а то и там могло быть провал. в целом, Хави поработал хорошо, но потолка с ним уже достигли. а клубу надо двигаться дальше! а вообще ноющие тут люди уверены что Хави сейчас позовут в топ клуб? вот и делайте выводы! Хави хороший тренер уровня Вальверде, но в отличии от него он умеет строить и собирать команду. но они одного уровня тренеры, а Барсе ныне уже нет тащера(Месси), для победы в турнирах нужен топ тренер, или же придется ждать провал в Реале, как в прошлом сезоне. более менее нормальный Реал спокойно будет штамповать трофеи если Хави продолжит быть у руля да,жаль легенду, но Лапорта прав, надо действовать рационально! как бы там не было, Лапорта поддержал Хави, 250+млн потратив на состав + бесплатные крис и гюндо.. и это в кризисные период! ни один презик не стал бы этого делать и сделал бы из тренера козла отпущения но Лапорта как мог поддержал. в отличии от того же Кумана, которого уж точно послал на три буквы.
Очень непопулярное мнение)
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Ответ Стопы Зайона
-20 миллионов автоматом банкротят клуб ? Или как то влияют на ситуацию ?
Выглядит как большая проблема для клуба, подписывающего свободных агентов, берущего игроков в аренду зная что не выкупят их, закрывают позицию Бускетса трёхмиллионным Ромеу.
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За что не люблю большие клубы, так это за мифологию которая появляется после каких-то важных событий. Когда выходят на авансцену сёстры, братья, водители автобусов, медсёстры случайно выносившие утку в тот момент когда принималось важное решение и т.д.
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Ответ Стопы Зайона
-20 миллионов автоматом банкротят клуб ? Или как то влияют на ситуацию ?
Переведи мне 20 тысяч рублей, пожалуйста. Тебя они не обанкротят и не повлияют на ситуацию.
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Ответ Vlad Zhadejko
Очень интересно: 1) Покупал судей? А доказательства какие-то есть? 2) Золотые цацки? А какой ЗМ Лео при Бартомеу не заслужил? 3) Выезжал Барто (сюда ещё можно спокойно Роселя добавить) на багаже, оставленном Лапортой, когда эти двое пришли к власти, Барса была одной из лучших команд, наверное, в истории 4) Лапорта ничего толкового не делает? Я понимаю, что в этот срок он творит очень удивительные вещи, скажем так, но и заслуги его обесценивать не стоит
Не стоит отвечать неадекватам. Они того не стоят.
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Лапорта-моё главное разочарование в человеке, после его возращения в Барселону!
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Вся эта свистопляска с Хави и Лароптой напомнила анекдот...

Двое в постели после секса.
Она: Милый, как думаешь, мы когда–нибудь мы поженимся?
Он (задумчиво, выпуская дым в потолок): Да кому мы, нахрен, нужны..
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С Хави, конечно, поступили очень плохо. Сначала отпускают, потом умоляют остаться, потом по настоящему увольняют...
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«А если выпить чуть больше сиропчика от кашля, то можно и Маркеса назначить» – добавил Жоан Лапорта допивая вторую бутылочку препарата.
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Не особо понимаю зачем его уволили, то мечтали чтоб остался, то это...
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Ответ elkipalki
Один хоть покупал судей и золотые цацки Месси. Все считали Барсу топом при нем. А вот этот Лапорта ничего толкового не делает.
Срочно тебе нужен психиатр
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"Старик Жуковский нас заметил и, в гроб сходя, благословил" (с)
Какие к черту эмоции, какой здравый смысл? Ты президент клуба или где?!
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Чисто политик, манипулятор конкретный, вообще теперь складывается ощущение что Хави всю эту пургу именно из-за Лапорты нес
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Ответ Стопы Зайона
Контракт Левы, на котором отчасти настаивал Хави, другое ?
То есть, барса бахвалится контрактом для 34-летнего ветерана или я не так понял контекст?
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Ответ Никита Китаев
То есть, барса бахвалится контрактом для 34-летнего ветерана или я не так понял контекст?
Я имел ввиду что 20 миллионов неустойки это серьезная проблема, а контракт Левы, который становится больше в след сезоне, и который на него не играет, совсем нет.
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Ответ elkipalki
Один хоть покупал судей и золотые цацки Месси. Все считали Барсу топом при нем. А вот этот Лапорта ничего толкового не делает.
А суд говорит об обратном
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Ответ Этот Райола хочет денег
Надо запомнить. Пригодится в общении с женщинами.-Если бы я действовал эмоционально, я бы хотел, чтобы ты осталась и стала моей женой. Но если действовать рационально, то будет лучше, если ты уйдешь)....
Лапорта намекнул Хави на увольнение в больнице в понедельник, как раз в этот момент санитары связывали и увозили Лапорту на процедуры.
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Ответ Зеленский
Риго,если действовать рационально,будет лучше,если ты уйдешь
от климова
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Ответ TAGAY
в этом сезоне было слишком много тренерских ошибок, хорошо что в ЛЧ попали сначала на самую легкую группу а потом и на мертвейшую Наполи, а то и там могло быть провал. в целом, Хави поработал хорошо, но потолка с ним уже достигли. а клубу надо двигаться дальше! а вообще ноющие тут люди уверены что Хави сейчас позовут в топ клуб? вот и делайте выводы! Хави хороший тренер уровня Вальверде, но в отличии от него он умеет строить и собирать команду. но они одного уровня тренеры, а Барсе ныне уже нет тащера(Месси), для победы в турнирах нужен топ тренер, или же придется ждать провал в Реале, как в прошлом сезоне. более менее нормальный Реал спокойно будет штамповать трофеи если Хави продолжит быть у руля да,жаль легенду, но Лапорта прав, надо действовать рационально! как бы там не было, Лапорта поддержал Хави, 250+млн потратив на состав + бесплатные крис и гюндо.. и это в кризисные период! ни один презик не стал бы этого делать и сделал бы из тренера козла отпущения но Лапорта как мог поддержал. в отличии от того же Кумана, которого уж точно послал на три буквы.
однозначно поддерживаю, всё правильно расписал👍🤝
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