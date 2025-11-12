Росс Баркли: «Я рос без отца, мама жила на пособие. В 16 лет я смог купить ей дом, играя за «Эвертон». Футбол был для меня способом улучшить жизнь семьи»

Росс Баркли: футбол был для меня способом улучшить жизнь семьи.

Полузащитник «Астон Виллы » Росс Баркли считает, что отцовство позволило ему «по-новому взглянуть на вещи». Партнерша футболиста Кэтрин родила мальчика в декабре прошлого года. Англичанин порассуждал о собственном непростом детстве.

«Я рос в неполной семье. Мой отец [Питер] появлялся и исчезал в моей жизни с раннего возраста, но они отдалились друг от друга. Оставались только мама и сестра.

Моя мама жила на пособие, поэтому мне было тяжело. Я вырос в небольшой семье. Футбол был для меня способом сделать нашу жизнь лучше. Я вкладывал в него всю свою энергию с юных лет.

Мама вселила в меня веру, что я лучший в моей возрастной группе. В 16 лет я играл за первую команду «Эвертона » и смог купить маме дом. Жизнь моей мамы и сестры стала немного лучше, легче для нас в плане финансов», – рассказал Баркли.