Талалаев про гол Валеры: «Сафонов не пропустил бы, будь он в игровом тонусе. И нога поехала, и концентрацию потерял»

Андрей Талалаев: Сафонов не пропустил бы, будь он в игровом тонусе.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев считает, что пропущенный гол в матче с Перу стал следствием дефицита игроков практики Матвея Сафонова .

Сборная России сыграла вничью с командой Перу (1:1) в BetBoom товарищеском матче в Санкт-Петербурге.

На 82-й минуте форвард перуанцев Алекс Валера сравнял счет встречи дальним ударом с трети поля в правый от Сафонова угол – российский вратарь не смог как следует оттолкнуться во время прыжка, задел мяч, но не смог отбить.

«Понятно, что при переходе на схему 5–4–1 теряется игрок в середине. Наверное, кто‑то должен был сыграть плотнее [против Валеры].

Если бы Сафонов был в игровом тонусе, то не пропустил бы [этот мяч]. Конечно, здесь и нога поехала, но и концентрацию он потерял. Сборная Перу нанесла два удара по воротам и забила гол – так бывает», – сказал Талалаев.