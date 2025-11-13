  • Спортс
  • Пономарев о пропущенном голе от Перу: «Поэтому Сафонов в «ПСЖ» и не играет – кому нужен такой мухолов? России с такой игрой на международных турнирах делать нечего»
Пономарев о пропущенном голе от Перу: «Поэтому Сафонов в «ПСЖ» и не играет – кому нужен такой мухолов? России с такой игрой на международных турнирах делать нечего»

Владимир Пономарев: с такой игрой России на международных турнирах делать нечего.

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал игру сборной России в матче с Перу.

BetBoom товарищеский матч завершился со счетом 1:1.

Сборная Перу сравняла счет на 82-й минуте – Алекс Валера сравнял счет встречи дальним ударом с трети поля в правый от Сафонова угол. Российский вратарь не смог как следует оттолкнуться во время прыжка, задел мяч, но не смог отбить.

«Тягомотина. С такой игрой нам на международных соревнованиях делать нечего. Никакой остроты не было. Вообще ничего нет. Мы забили лишь благодаря привозу соперника. Это был худший вариант состава сборной Перу. Много раз играл против этой национальной команды, и таких бездарностей я еще не видел. Их можно было обыгрывать даже пешком. А у нас по итогу ни класса, ни паса.

Нечего оправдываться нам. Сегодня не на кого было даже глаз положить. Вот мы все хвалим Батракова, Головина, а они сегодня пешком ходили по полю. Кто впахивать-то будет? А у нас все довольные смотрят, восторгаются пасом пяткой от Миранчука. Тьфу, е-мое. Пропущенный мяч? Это бабочка от Сафонова. Поэтому он в «ПСЖ» и не играет. Кому нужен такой мухолов?» – сказал Пономарев.

