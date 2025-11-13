  • Спортс
  • «У «Барсы» нет будущего, если Лапорта останется. Нужно полагаться на собственные таланты, для этого нужны инвестиции». Экс-директор каталонцев Вилажоана о президенте клуба
«У «Барсы» нет будущего, если Лапорта останется. Нужно полагаться на собственные таланты, для этого нужны инвестиции». Экс-директор каталонцев Вилажоана о президенте клуба

Экс-член совета директоров «Барсы»: если Лапорта останется, будущего не будет.

Экс-член совета директоров «Барселоны» Хави Вилажоана убежден, что у клуба нет будущего, если Жоан Лапорта продолжит работу на посту президента.

«Уверен, что, если Лапорта останется, будущего нет. Либо ты искренне хочешь служить клубу, либо не надо ничего делать.

Чтобы клуб был устойчивым, нужно полагаться на собственные таланты, это основной принцип. Но для этого нужны инвестиции. Именно это и происходит сейчас, но это четырехлетний или пятилетний проект, каждое руководство наследует его от предыдущего.

Я настроен оптимистично, потому что мы решим эту проблему, когда сможем. Для «Барсы» есть решение, но оно требует воли и ответственности. Нельзя сказать, что в течение четырех лет все было потрясающе», – заявил Вилажоана.

Экс-директор «Барсы» Вилажоана: «Клуб потерял бы 1 млрд евро без продажи активов – эта цифра пугает. Финансовое положение гораздо сложнее, чем Лапорта готов признать, он лгал слишком долго»

