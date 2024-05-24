Захарян, Миранчуки, Кузяев, Тюкавин, Сафонов, Садулаев – в составе сборной России на матч с Беларусью

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Объявлен состав сборной России на предстоящий сбор и игру с Беларусью.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в Новогорске 1 июня. 7 июня сборная сыграет товарищеский матч с командой Беларуси в Минске.

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей ЛуневКарабах»), Александр Максименко («Спартак»), Илья Лантратов («Локомотив»);

Защитники: Даниил Хлусевич, Никита Чернов (оба – «Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко, Илья Вахания (оба – «Ростов»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба – «Крылья Советов»);

Полузащитники: Далер Кузяев («Гавр»), Антон Миранчук, Артем Карпукас (оба – «Локомотив»), Данил Глебов, Кирилл Щетинин (оба – «Ростов»), Александр Черников («Краснодар), Данил Пруцев («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Лечи Садулаев («Ахмат»);

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).

65 комментариев
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Все таки не дотягивает Глушенков до уровня сборной
+54
-5
+49
По какому принципу берут клоунов с ФК Ростов? Чем Щетинин сильнее Глушенкова, например?
+57
-10
+47
Ответ Ебздрогыч
На фига брать старого и среднего Лунева из Карабаха, когда есть Латышонок в самом соку? Почему не попробовать в деле парня, который лучший в чемпионате?
Латышонка, видимо, не стали вызывать из-за того, что у Балтики остались шансы на стыковые матчи.
И если Балтика в них попадет, то матчи будут играться 7 и 10 июня - то есть, вообще не сможет никак пройти подготовку с командой если его вызвать.
+34
-1
+33
На фига брать старого и среднего Лунева из Карабаха, когда есть Латышонок в самом соку? Почему не попробовать в деле парня, который лучший в чемпионате?
+37
-8
+29
Ответ error505
Все таки не дотягивает Глушенков до уровня сборной
Вот если не 20 по г+п наберет, а 30, тогда, быть может, маэстро соизволит позвать в сборную.
+25
-3
+22
Ответ Adanilove1991
По какому принципу берут клоунов с ФК Ростов? Чем Щетинин сильнее Глушенкова, например?
Как понял, там личное, типа Глущ не захотел выходить на замену позднюю, начал бурчать, типа смысл выходить на 5 минут, вот похоже и воспитует, хотя бесспорно, Глущ не просто должен вызываться, но и в основе играть, сезон шикарный выдал
+22
-2
+20
Ответ Adanilove1991
По какому принципу берут клоунов с ФК Ростов? Чем Щетинин сильнее Глушенкова, например?
Тем, что Щетинин играет у Карпина в команде, а Глушенков - нет )
+13
-3
+10
Ответ error505
Все таки не дотягивает Глушенков до уровня сборной
Пробег слишком маленький. Вот пройдет пусть лет 5,тогда посмотрим.
+11
-3
+8
Лучшего ассистента лиги нет в сборной. Удивительный выбор. Макс выдал один из лучших сезонов!
Благо, толка от этих матчей нет. Пусть хоть отдохнёт
+10
-2
+8
Иван Сергеев окружён, но не сломлен)
+7
-1
+6
Глушенков в сезоне провел 36 матчей за локо и отдал 20 голевых (кто в европе больше 20 раздал за сезон? не могу найти)

ну да ну да пошел ка он нахер))))
+9
-3
+6
Карпэнко опять своих по блату вызывает :))
+6
-3
+3
Садулаев вместо Глушенкова это мощно
+3
-1
+2
Ответ Adanilove1991
По какому принципу берут клоунов с ФК Ростов? Чем Щетинин сильнее Глушенкова, например?
А с каких пор вообще вы имеете право оскорблять игроков Ростова и называть их клоунами? Что за комплексы неполноценности у вас
+4
-2
+2
Ответ nolan_90
Зато Лечи Садулаев дотягивает)
Лечи хорошо играет, кстати. По его вызову вопросов быть не должно.
+3
-2
+1
Ответ ApXuMaHqPuT
Нафига на этот тухлый товарняк лучших игроков вызывать - пускай лучше отдыхают, готовятся к новому сезону😐
а они че типа мало отдыхают летом и зимой??
+2
-1
+1
Ответ Кирилл Демченко
Тренировки , чтобы в парах работать.
все сборные берут по три вратаря,даже на евро в заявки, но тут ноу хау,на один матч,причем товарищеский четыре кипера
+2
-1
+1
Ответ error505
Все таки не дотягивает Глушенков до уровня сборной
Зато Лечи Садулаев дотягивает)
+4
-3
+1
Ответ error505
Все таки не дотягивает Глушенков до уровня сборной
это кудрявый тренерук не дотягивает до уровня сборной!И полностью доказал это обосрамшись в октябре 2021.Очередная "не шмогла" у руля сборной.А вот Глушенков и среди молодежи был лидером сборной и здесь в главной ему тоже пора играть, цифры шикарные в сезоне
+4
-3
+1
4 вратаря на один товарищеский матч,не пойму никогда
+2
-1
+1
Глушенков, лучший ассистент РПЛ - опять не дотянул до сборной.
Зато два его партнёра - не такой результативный Миранчук и Карпукас, вытесненный в последних играх из основы Батраковым - видимо, тянут.

Одно логичное решение, что Лантратова всё же вызвали.
+2
-1
+1
Представьте, что это наш состав на предстоящий Евро, ну плюс Головин...
+1
-1
0
Ответ Поцелуй Оздоева
Вот если не 20 по г+п наберет, а 30, тогда, быть может, маэстро соизволит позвать в сборную.
Ну уже 28 по г+п за сезон, чуток осталось)
+1
-1
0
Садулаев)) можно было еще нового президента их клуба вызвать по возрасту как раз подходит
0
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Тю. Из "Зенита" только Сергеев, точно не пойду на "Динамо".
Лучше буду пить коньяк под шашлык под Олехновичами.
0
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Ответ Михаил Блинов
Смысл вызывать на Белоруссию легионеров? Можно было молодежь посмотреть в этой игре
Смысл молодёжь посмотреть в этой игре? Можно вызвать на Белоруссию легионеров.
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Ответ Дмитрий9779
Малком не поменял спортивное гражданство.Клаудиньо легионером ещё 2 года будет считаться.
Я ж это не серьезно, что уж вы. Понятно, что ни тот, ни другой, за сборную России никогда играть не будут.
+2
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0
Ладно, из РПЛ могут вызывать кого хотят. Но зачем игроков из зарубежных клубов вызывать на такие матчи?
+1
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0
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