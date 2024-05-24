Захарян, Миранчуки, Кузяев, Тюкавин, Сафонов, Садулаев – в составе сборной России на матч с Беларусью
Объявлен состав сборной России на предстоящий сбор и игру с Беларусью.
Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в Новогорске 1 июня. 7 июня сборная сыграет товарищеский матч с командой Беларуси в Минске.
Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунев («Карабах»), Александр Максименко («Спартак»), Илья Лантратов («Локомотив»);
Защитники: Даниил Хлусевич, Никита Чернов (оба – «Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко, Илья Вахания (оба – «Ростов»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба – «Крылья Советов»);
Полузащитники: Далер Кузяев («Гавр»), Антон Миранчук, Артем Карпукас (оба – «Локомотив»), Данил Глебов, Кирилл Щетинин (оба – «Ростов»), Александр Черников («Краснодар), Данил Пруцев («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Лечи Садулаев («Ахмат»);
Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).
И если Балтика в них попадет, то матчи будут играться 7 и 10 июня - то есть, вообще не сможет никак пройти подготовку с командой если его вызвать.
Благо, толка от этих матчей нет. Пусть хоть отдохнёт
ну да ну да пошел ка он нахер))))
Зато два его партнёра - не такой результативный Миранчук и Карпукас, вытесненный в последних играх из основы Батраковым - видимо, тянут.
Одно логичное решение, что Лантратова всё же вызвали.
Лучше буду пить коньяк под шашлык под Олехновичами.