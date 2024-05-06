«Динамо» догнало лидеров РПЛ после безумного матча с «Сочи», Рублев выиграл «Мастерс» в Мадриде, первая победа Норриса в «Ф-1», «Спартак» не смог забить «Пари НН» и другие новости

1. «Динамо» в безумном матче вырвало победу у «Сочи» – 3:2! Гости сравнивали на 83-й и 90-й, Нгамале забил победный на 95-й, а Тюкавин положил шедевральный гол пяткой. Благодаря победе москвичи догнали «Зенит» и «Краснодар» – у трех клубов по 50 очков, но у команды Семака игра в запасе.

«Спартак» не смог обыграть «Пари НН» на выезде – 0:0. Москвичи не забили в 6 из 9 матчей после возобновления сезона РПЛ (худший результат в лиге), у Угальде 0 голов и ассистов в РПЛ за 9 матчей. В то же время «Спартак» не проигрывает после увольнения Абаскаля – 3 победы, 3 ничьих.

Перед матчем игроки «Пари НН» вышли на поле в форме с цветами, посвященной пострадавшим от домашнего насилия.

2. Андрей Рублев взял главный титул в карьере: теннисист обыграл Феликса Оже-Альяссима в финале турнира в Мадриде. Россиянин взял второй «Мастерс» и поднимется на шестую строчку рейтинга.

3. «Челси» разнес «Вест Хэм» в 36-м туре АПЛ – 5:0. У Коула Палмера 21+9 в 31 матче чемпионата, до Холанда – 4 мяча. «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» – 4:2. «Астон Вилла» проиграла «Брайтону» (0:1) и упустила шанс квалифицироваться в Лигу чемпионов в этом туре.

4. НХЛ. «Даллас» выбил «Вегас», выиграв седьмой матч серии (2:1, 4-3), тренер «Старс» Дебур повторил рекорд по общему числу побед в таких матчах (причем у него 8-0). «Рейнджерс» начали с победы серию второго раунда с «Каролиной» (4:3), Панарин стал автором решающей шайбы.

5. Норрис выиграл Гран-при «Формулы-1» в Майами, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й. Для Ландо это первая победа в «Ф-1» после 15 подиумов, а для «Макларена» – первая выигранная гонка с 2021 года. Среди прочих Гран-при посетил Дональд Трамп.

6. 39 очков Донована Митчелла помогли «Кливленду» победить «Орландо» в 7-м матче серии 1-го раунда плей-офф НБА.

7. «Байер» разгромил «Айнтрахт» (5:1) в 32-м туре Бундеслиги и до 48 матчей продлил серию без поражений – 40 побед и 8 ничьих со старта сезона. Команда Хаби Алонсо повторила вечный рекорд «Бенфики» по серии без поражений во всех турнирах, он держится с 1965-го.

8. «Рома» и «Ювентус» сыграли вничью в 35-м туре Серии А – 1:1. Команда Аллегри не выигрывает 5 матчей подряд, а в чемпионате у клуба 1 победа в 9 последних играх. «Милан» упустил победу над «Дженоа» (3:3) и не побеждает 6 матчей подряд. Остальные результаты тура – тут.

9. «Бавария» предлагала Рангнику зарплату в 10 раз выше, чем в сборной Австрии, и поддержку на несколько лет, но его это не убедило. Также мюнхенцам отказал Эмери, не хочет в клуб идти и Лопетеги. Теперь «Бавария» начала общаться с представителями тен Хага. А еще есть мечты о возвращении Гвардиолы.

10. НОК Украины пожаловался в МОК на допуск российских каноэ-двоек к квалификации на Олимпиаду в Париже.

11. «Барса» планирует перестройку: де Йонг выставлен на трансфер, предложения по Араухо, Кунде и Рафинье выслушают. Также Роке расстроен из-за положения в клубе и даже плакал из-за этого.

12. Канада в 5-й раз выиграла юниорский чемпионат мира по хоккею. Сборная отыгралась с 1:3 против США в финале и победила 6:4, 16-летний форвард Маккенна (один из фаворитов драфта НХЛ-2026) сделал хет-трик.

13. От 50 до 100 олимпийцев могут выступить на «Олимпиаде на стероидах», сообщил основатель турнира Арон Д’Суза.

Цитаты дня.

Ташуев о пенсии: «Страшно сказать. 21 тысяча с копейками. За младшую дочь целых полторы тысячи доплачивают – на сникерс»

Кривцов – фанатам «Краснодара»: «Я в финале не сыграл, #####, здесь опять ########, #####. Я больше вас хочу выиграть чемпионство, поверьте»

Михаил Анисин: «Если Путин обратит внимание, «Крылья Советов» могут возродиться. В России только до президента доходит – сразу все решается. Но у него есть более глобальные задачи»

«Бителло, #####, Карраскаль... Раньше были Халк, Кураньи, Витцель, Паредес». Семшов в эфире «Матч! Премьер» о легионерах РПЛ

«Новая эра 👀». Винисиус потроллил Араухо после чемпионства и 11-го трофея с «Реалом»

Федор Емельяненко: «Для любого православного человека то, что происходит на Украине, – большая трагедия»