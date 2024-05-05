Роке расстроен из-за положения в «Барсе» и плакал из-за этого. Окружение игрока утверждает, что Хави не разговаривает с ним

Витор Роке испытывает трудности в «Барселоне».

По информации Mundo Deportivo, бразильский нападающий недоволен своим положением в каталонском клубе.

В общей сложности Роке сыграл за «Барселону» 310 минут в 13 официальных матчах, в которых забил два гола, и только в двух играх вышел в стартовом составе. Он не сыграл ни одной минуты в чемпионов и класико.

По словам источника, несмотря на моральную устойчивость игрока, нынешнее положение в команде сильно давит на Роке. Близкое окружение игрока признает, что футболист переживает не лучшие времена. Несмотря на то, что он всегда был жизнерадостностным человеком, сейчас он выглядит очень подавленным и не может отключиться от ситуации в команде даже дома. Иногда бразилец плачет из-за ситуации.

По словам источника, Роке предполагает, что клуб отдаст его в аренду для получения игровой практики. Игрок видел, как тренер решил выпустить на позицию форварда воспитанника клуба Марка Гиу в одной из игр или дать время Феррану Торресу, когда испанец только возвращался после травмы.

Кроме того, окружение игрока утверждает, что не разговаривает с ним, из-за чего игрок вряд ли сможет внести тот вклад, который от него хочет тренер.

Эта версия не разделяется тренерским штабом. Тренеры утверждают, что Виктору было предоставлено индивидуальное видео, чтобы показать, что они хотят от него, и что он также является одним из игроков, которых тренер больше всего поправляет и поощряет во время тренировок.

Утверждается, что несмотря на то, что игрок, по ощущениям на 100% готов физически, в клубе считают, что он еще не набрал форму после травмы, полученной в начале сезона во время выступлений в чемпионате Бразилии.

« » купила Роке у «Атлетико Паранаэнсе» за 30+31 миллион евро прошлым летом, но отсрочила приезд игрока из-за финансовых трудностей. Долгосрочная травма Гави позволила освободить место для приезда этой зимой.