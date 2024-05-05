Ташуев о пенсии: «Страшно сказать. 21 тысяча с копейками. За младшую дочь целых полторы тысячи доплачивают – на сникерс»

Теги премьер-лига Россия Сергей Ташуев деньги Футбол

Сергей Ташуев раскрыл размер своей пенсии.

– Какая у вас пенсия?

– (смеется) Страшно сказать. 21 тысяча с копейками.

– Могли бы прожить на нее?

– Ага, конечно… Это с учетом, что я получаю по полторы тысячи за то, что у меня дети еще подростки. Старшая уже закончила Высшую школу экономики, сейчас учится в Лондоне в магистратуре в Вестминстерском университете.

А младшая – 14 лет, еще ходит в школу. Вот мне за младшую полторы тысячи – целых полторы тысячи – доплачивают. Пенсионеру. За то, что у меня маленький ребенок. У нас все пенсионеры имеют маленьких детей (смеется). Государство дает полторы тысячи за ребенка. На сникерс, – сказал бывший тренер «Факела» со смехом.

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18 комментариев
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На деньги младшей учат старшую в Лондоне
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Уверен, что он за путина и не видит связи низкой пенсии с правлением бункерного
+13
-2
+11
И это то самое государство, которое требует рожать и рожать побольше
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+7
Ответ Фукалил, фукалю и буду фукалить
Комментарий скрыт
А при Иване Грозном вообще пенсий не было
+6
0
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Ну теперь точно Нант его подпишет. Иноагента то можно
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Ему ещё повезло в свои 65 получать пенсию целых пять лет, а сейчас только с этого возраста большинство мужиков в России только начнут получать пенсию, до которой ещё дожить нужно...
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Не смешно! Полстраны так живёт!
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Кто то на 8-10 пенсии живет а ему с 21 смешно
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Ташуеву 65, а дочери 14? прикольно
Хотя у деток Кабаевой ещё интереснее ситуация
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Ответ Фукалил, фукалю и буду фукалить
Комментарий скрыт
сравни цену на нефть при Ельцине и сейчас
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