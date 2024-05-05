Ташуев о пенсии: «Страшно сказать. 21 тысяча с копейками. За младшую дочь целых полторы тысячи доплачивают – на сникерс»

Сергей Ташуев раскрыл размер своей пенсии.

– Какая у вас пенсия?

– (смеется) Страшно сказать. 21 тысяча с копейками.

– Могли бы прожить на нее?

– Ага, конечно… Это с учетом, что я получаю по полторы тысячи за то, что у меня дети еще подростки. Старшая уже закончила Высшую школу экономики, сейчас учится в Лондоне в магистратуре в Вестминстерском университете.

А младшая – 14 лет, еще ходит в школу. Вот мне за младшую полторы тысячи – целых полторы тысячи – доплачивают. Пенсионеру. За то, что у меня маленький ребенок. У нас все пенсионеры имеют маленьких детей (смеется). Государство дает полторы тысячи за ребенка. На сникерс, – сказал бывший тренер «Факела» со смехом.