«Самадхи, теперь я свободен». Эмоции Рублева после главного титула в карьере

Последние месяцы Андрей Рублев страдал даже больше обычного: из-за несправедливой дисквалификации в Дубае , из-за управления эмоциями, из-за самой длинной с 2018-го серии поражений

Рублев страдал даже на этой неделе по ходу «Мастерса» в Мадриде – как оказалось, он болел последние девять дней и был близок к тому, чтобы сняться. Но в Мадриде же ему за все его страдания воздалось: несмотря на болезнь, он дошел до финала, проиграв один сет – чемпиону двух последних лет Карлосу Алькарасу , а в титульном матче выцарапал победу у Феликса Оже-Альяссима (4:6, 7:5, 7:5).

Канадец на матчболе дал двойную ошибку, но Андрей все равно не сдержал эмоций.

Он взял крупнейший титул в карьере и второй «Мастерс» – после прошлогоднего Монте-Карло. Из действующих игроков несколько разных грунтовых «Мастеров» до Рублева выигрывали только четверо .

В интервью на корте Андрей рассказал: «Слов нет. Если бы вы знали, через что я прошел в последние девять дней – невозможно было представить, что я выиграю титул. Теперь я невероятно счастлив. Одна неделя все изменила.

Я был близок к тому, чтобы сняться. Были проблемы, которые я не мог решить. Но нужно отдать должное врачам – они волшебники. Каким-то образом мне удалось сыграть. Я никогда не видел таких хороших врачей.

Я бы сказал, что это титул, которым я горжусь больше всего. Каждый день я был практически мертвым. Последние три-четыре дня я не спал».

Рублев по-прежнему выиграл «Мастерс»-финалов меньше, чем проиграл – 2-3. Но два титула пришлись на три последних финала.

На камере после матча Рублев написал «Самадхи, теперь я свободен», где самадхи – это термин из индуистской и буддийской медитативных практик, обозначающий состояние, которое достигается медитацией. Вероятно, именно ей занимался Рублев, чтобы от срывов на фотографов и линейных прийти к спокойствию в решающие моменты мадридского финала .

Обычно Рублев не слишком любит выступать с речами, но в этот раз на церемонии награждения сразу предупредил, что говорить будет долго, и поблагодарил всех, включая врачей и персонал турнира, который достает все, что нужно игрокам, даже если у них этого нет.

О чем именно речь, Андрей не уточнил.

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Фото: Gettyimages.ru /Julian Finney, Clive Brunskill; AP/EAST NEWS /Manu Fernandez/Associated Press