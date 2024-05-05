«Новая эра 👀». Винисиус потроллил Араухо после чемпионства и 11-го трофея с «Реалом»

Винисиус Жуниор потроллил Рональда Араухо после чемпионства «Реала».

Вчера « » за четыре тура до окончания сезона стал чемпионом Испании.

После этого Винисиус репостнул твит, где перечислено количество трофеев, выигранных молодыми игроками «Реала». У бразильца 11 трофеев с клубом, как и у Феде Вальверде.

«Новая эра 👀», – написал Винисиус.

В январе 2023-го, когда « » обыграла «Реал» (3:1) в матче за Суперкубок Испании защитник каталонцев кричал в подтрибунке: «Это начало новой эры».

Также Винисиус выложил фото с копиями двух чемпионских трофеев, выигранных с «Реалом», и написал: «Еще один 😤😤😤».

Фото: twitter.com/vinijr