«Новая эра 👀». Винисиус потроллил Араухо после чемпионства и 11-го трофея с «Реалом»
Винисиус Жуниор потроллил Рональда Араухо после чемпионства «Реала».
Вчера «Мадрид» за четыре тура до окончания сезона стал чемпионом Испании.
После этого Винисиус репостнул твит, где перечислено количество трофеев, выигранных молодыми игроками «Реала». У бразильца 11 трофеев с клубом, как и у Феде Вальверде.
«Новая эра 👀», – написал Винисиус.
В январе 2023-го, когда «Барселона» обыграла «Реал» (3:1) в матче за Суперкубок Испании защитник каталонцев Рональд Араухо кричал в подтрибунке: «Это начало новой эры».
Также Винисиус выложил фото с копиями двух чемпионских трофеев, выигранных с «Реалом», и написал: «Еще один 😤😤😤».
Фото: twitter.com/vinijr
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