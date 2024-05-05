«Новая эра 👀». Винисиус потроллил Араухо после чемпионства и 11-го трофея с «Реалом»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига соцсети Винисиус Жуниор Рональд Араухо Футбол

Винисиус Жуниор потроллил Рональда Араухо после чемпионства «Реала».

Вчера «Мадрид» за четыре тура до окончания сезона стал чемпионом Испании.

После этого Винисиус репостнул твит, где перечислено количество трофеев, выигранных молодыми игроками «Реала». У бразильца 11 трофеев с клубом, как и у Феде Вальверде.

«Новая эра 👀», – написал Винисиус.

В январе 2023-го, когда «Барселона» обыграла «Реал» (3:1) в матче за Суперкубок Испании защитник каталонцев Рональд Араухо кричал в подтрибунке: «Это начало новой эры».

Также Винисиус выложил фото с копиями двух чемпионских трофеев, выигранных с «Реалом», и написал: «Еще один 😤😤😤».

Фото: twitter.com/vinijr

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44 комментария
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
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Белая майка из базового гардероба
Чёрные шорты
Подходящие друг другу по расцветке кепка и кроссы, носить которые он может и по возрасту, и по испанской погоде
Не знал, что так одеваться - признак дурного тона и отсталости.
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+41
Зря Арауха тогда духарился, время показало, что Вини топ, а Арауха - его игрушка. И не только его))
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+33
Сидящий в кармане Винисиуса Араухо, должен быть в восторге, что на него обратил внимание его хозяин
+53
-29
+24
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Зря Арауха тогда духарился, время показало, что Вини топ, а Арауха - его игрушка. И не только его))
Коверканье фамилий игроков и названий - показатель крайне низкого интеллекта
+24
-6
+18
Абсолютно не так все преподнесено. В твиттере Винисиус ответил на пост популярного мадридского аккаунта, где перечислены все трофеи молодых игроков и вот там Вини и оставил свой комментарий: «Новая эра».
+20
-3
+17
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Комментарий скрыт
Терпеть не могу Винисиуса, но к этому прикиду как можно докопаться?
+9
-2
+7
Ответ corazon blanco
Абсолютно не так все преподнесено. В твиттере Винисиус ответил на пост популярного мадридского аккаунта, где перечислены все трофеи молодых игроков и вот там Вини и оставил свой комментарий: «Новая эра».
Спортс - это пробарсуческий ресурс, поэтому ну такие тут подходы, не делай вид, что для тебя это какое-то открытие, ты прекрасно это знаешь и в этом хорошо плаваешь
+17
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+3
Похож на вождя какого то племени на троне :)
+4
-2
+2
это конечно не по чемпионски со стороны винисиуса
+7
-6
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Ох, Вини хороший ты игрок, даже очень хороший, временами лучший, спасибо тебе за голы, но!!! играл бы ты просто в футбол, и не "боролся бы" за пределами поля цены бы тебе не было
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Копия игрока с копиями трофеев)
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Ответ фанат Ска хабаровска
Коверканье фамилий игроков и названий - показатель крайне низкого интеллекта
блин, столько у тебя аккав бро. остановись ))))
+1
-1
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
Похож на вождя какого то племени на троне :)
Вождь Истерики
+3
-3
0
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