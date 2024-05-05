«Байер» Алонсо до 48 матчей продлил серию без поражений – 40 побед и 8 ничьих со старта сезона

«Байер» продлил серию без поражений со старта сезона.

Команда тренера разгромила « » (5:1) на выезде в 32-м туре Бундеслиги.

В текущем сезоне « » не потерпел ни одного поражения в 48 матчах – это рекорд топ-5 лиг Европы. У него 40 побед и 8 ничьих.

9 мая чемпион Германии встретится с «Ромой» в ответном полуфинале Лиги Европы (первая игра – 2:0).