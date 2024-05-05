«Байер» Алонсо до 48 матчей продлил серию без поражений – 40 побед и 8 ничьих со старта сезона

Теги Байер Айнтрахт Франкфурт Хаби Алонсо бундеслига Германия рекорды Футбол

«Байер» продлил серию без поражений со старта сезона.

Команда тренера Хаби Алонсо разгромила «Айнтрахт» (5:1) на выезде в 32-м туре Бундеслиги.

В текущем сезоне «Байер» не потерпел ни одного поражения в 48 матчах – это рекорд топ-5 лиг Европы. У него 40 побед и 8 ничьих.

9 мая чемпион Германии встретится с «Ромой» в ответном полуфинале Лиги Европы (первая игра – 2:0).

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69 комментариев
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Беспроигрышные серии в официальных матчах во всех турнирах:

62: "Селтик" (SCO) 1915-17
60: "Юнион" (BEL) 1933-35
50: "Бенфика" (POR) 1963-65
48*: "БАЙЕР" (GER) 2023-24
45: "Динамо" Загреб (CRO) 2014-15
43: "Ювентус" (ITA) 2011-12
42: "Аякс" (NED) 1995-96
= "Милан" (ITA) 1991-92
40: "Ноттингем Форест" (ENG) 1978
= "Реал" (ESP) 2016-17
+111
-3
+108
Ответ fc_champion
Прямо сейчас разве что Ахмат их обыграть способен
Если Байер случайно отравится.
+108
-1
+107
Прямо сейчас разве что Ахмат их обыграть способен
+107
-3
+104
Ответ Игорь Аксенов
Беспроигрышные серии в официальных матчах во всех турнирах: 62: "Селтик" (SCO) 1915-17 60: "Юнион" (BEL) 1933-35 50: "Бенфика" (POR) 1963-65 48*: "БАЙЕР" (GER) 2023-24 45: "Динамо" Загреб (CRO) 2014-15 43: "Ювентус" (ITA) 2011-12 42: "Аякс" (NED) 1995-96 = "Милан" (ITA) 1991-92 40: "Ноттингем Форест" (ENG) 1978 = "Реал" (ESP) 2016-17
До Грецки всё равно далеко, но сезон без поражений вполне реален.
+99
-3
+96
Скажите Хаби Алонсо что режим сложности можно менять
И пора бы с новичка хотя бы на мировой класс переключится
+72
-5
+67
Ответ Игорь Аксенов
Беспроигрышные серии в официальных матчах во всех турнирах: 62: "Селтик" (SCO) 1915-17 60: "Юнион" (BEL) 1933-35 50: "Бенфика" (POR) 1963-65 48*: "БАЙЕР" (GER) 2023-24 45: "Динамо" Загреб (CRO) 2014-15 43: "Ювентус" (ITA) 2011-12 42: "Аякс" (NED) 1995-96 = "Милан" (ITA) 1991-92 40: "Ноттингем Форест" (ENG) 1978 = "Реал" (ESP) 2016-17
У Бенфики 48 игр. Байер их догнал. Русская версия сайта УЕФА бредит, глядите оригинал.

https://www.uefa.com/uefachampionsleague/news/0253-0d7db978399b-90e7c0011830-1000--europe-s-longest-unbeaten-runs-in-all-competitions/
+49
0
+49
Хаби Алонсо этим сезоном пишет историю на 100 лет вперед. Рекордная серия достигла 48 матчей и Байер сравнялся с Бенфикой Эйсебио, которая не проигрывала 48 матчей с 22 декабря 1963-го по 14 февраля 1965-го. До чистого первого места в истории футбола Байеру осталось не проиграть следующий матч. Удачи!
+52
-7
+45
Ответ Talgat Ergeshov
чего-то не понимаю,почему для чистого 1 места,там же бнион и селтик!?
Бенфика первая(уже вместе с Байером) в эпоху УЕФА - то есть с еврокубками, а не только матчи в собственном соку
+24
-1
+23
Ответ Talgat Ergeshov
чего-то не понимаю,почему для чистого 1 места,там же бнион и селтик!?
В нашем случае надо отбросить две серии до Второй мировой. Например, все статистические справочники утверждают, что рекордная беспроигрышная серия доеврокубковых времен принадлежит Селтику, который з 1915 по 1917-й выдал 62 матча без поражений.

«Кельты» - красавцы, но есть одно но: все это были встречи чемпионата Шотландии. При этом каждую весну проходила регулярная игра чемпиона со Сборной звезд Лиги. И знаете что? Селтик уступил именно в таком противостоянии 21 мая 1916 года! Учитывая принципиальность и престиж, можно утверждать: серия оборвалась на 26 матчах, а не на 62-х.

Сюда же - бельгийский Роял Юнион Сент-Жилуаз или просто Юнион, который, если верить летописям, выдал серию в 60 матчей без поражений в период с 1933 по 1935 годы. Но это как раз матчи чемпионата, полной статистики всех встреч данного клуба вы не найдете, поэтому даже сами бельгийцы всегда акцентируют, мол, это «внутренние соревнования» и не претендуют на все европейские рекорды.

Адекватная статистика по сериям без поражений начинается с послевоенных времен..
+23
-1
+22
По игре Байер фаворит и ЛЕ, про кубок молчим, там должно что то странное случиться, чтобы не взяли трофей. Уже понятно, что история близка, я не помню, чтобы кто то брал три трофея в сезоне, не проиграв ни разу.
+23
-1
+22
Ответ Lionel Andres Messi 10
Великий Алонсо.
Великий Алонсо здорового человека.
+20
0
+20
Здорово, что у Байера нет ярко выраженных бомбардиров. Забивает почти весь коллектив. Распределение в шкале "гол" невероятное. Черный Бонифас не доминирует над остальными с огромным перевесом, а идет вровень с двигателем команды Вирцем. Много забивает защитник Гримальдо с поставленным ударом со штрафных, еще один дефендер Фримпонг. Хавы вообще ровно отметились, и всегда решающий гол на 90+ кладет какой-нибудь новый игрок - то Паласиос, то Андрих, то Станишич. Чешский бомбер Патрик Шик, который выиграл бутсу последнего Евро, забил всего 11 мячей с учетом ЛЕ, но 3 из них положил Карабаху на 90+.

И даже в этом матче пять мячей забило пять разных человек. Классная команда.
+20
0
+20
Ответ MVL
Если Байер случайно отравится.
На такие случаи у Байера есть их владелец и спонсор)
+18
0
+18
Ответ Жасулан Семей
И это будет Байер
Ну там Аталанта будет в финале скорее всего . Заруба крутая будет . Гасперини по опытнее будет в ек , но было б мега круто если б Байер взял "требл" ))
+13
0
+13
Великий Алонсо.
+12
0
+12
Скоро некогда безобидный Неверкузен всем осточертееет и превратится в ЗадолБайер)
+17
-6
+11
Лучший клуб этого года.
+9
0
+9
На самом деле всего 8 ничьих в 48 матчах это тоже очень круто. 83% побед!
+7
0
+7
Ответ Yobo
Хаби Алонсо этим сезоном пишет историю на 100 лет вперед. Рекордная серия достигла 48 матчей и Байер сравнялся с Бенфикой Эйсебио, которая не проигрывала 48 матчей с 22 декабря 1963-го по 14 февраля 1965-го. До чистого первого места в истории футбола Байеру осталось не проиграть следующий матч. Удачи!
чего-то не понимаю,почему для чистого 1 места,там же бнион и селтик!?
+6
0
+6
Гложек сделал 3 передачи за тайм, это конечно не 5 как у одного губина, но тоже очень не плохо)))
+8
-2
+6
Еще одна проверка пройдена. Из потенциальных матчей, где можно проиграть - только "Бохум" и финал "ЛЕ" остались, но думаю справятся. Просто машина.
+8
-2
+6
Ответ Mi}{AH
По игре Байер фаворит и ЛЕ, про кубок молчим, там должно что то странное случиться, чтобы не взяли трофей. Уже понятно, что история близка, я не помню, чтобы кто то брал три трофея в сезоне, не проиграв ни разу.
И это будет Байер
+8
-2
+6
Ответ SergioRamos92
Скажите Хаби Алонсо что режим сложности можно менять И пора бы с новичка хотя бы на мировой класс переключится
Ну зашёл человек поиграть против лёгких ботов, не всегда ж потеть.
+5
0
+5
Ответ SergioRamos92
Скажите Хаби Алонсо что режим сложности можно менять И пора бы с новичка хотя бы на мировой класс переключится
Переключится в следующем сезоне, когда в ЛЧ сыграет.
+5
0
+5
Мир в шоке от этого Байера!
+6
-1
+5
Ответ Harryck
Еще одна проверка пройдена. Из потенциальных матчей, где можно проиграть - только "Бохум" и финал "ЛЕ" остались, но думаю справятся. Просто машина.
Рому я бы не списывал со счетов пока не сыграли ответный матч
+6
-1
+5
Ответ Маулен Габбасов
Серия закончится на 52 Матч 53 будет Супер Кубок против Реала
матч 53 будет финал Кубка Германии, если Рому пройдут
54 - первый круг Кубка Германии 2024-25
+5
0
+5
Байер "Неверлузен"
+5
0
+5
Тут не только дело в сезоне без поражений, но ещё и процент побед космический.
+5
0
+5
Звери.
+4
0
+4
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