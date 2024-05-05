«Байер» Алонсо до 48 матчей продлил серию без поражений – 40 побед и 8 ничьих со старта сезона
«Байер» продлил серию без поражений со старта сезона.
Команда тренера Хаби Алонсо разгромила «Айнтрахт» (5:1) на выезде в 32-м туре Бундеслиги.
В текущем сезоне «Байер» не потерпел ни одного поражения в 48 матчах – это рекорд топ-5 лиг Европы. У него 40 побед и 8 ничьих.
9 мая чемпион Германии встретится с «Ромой» в ответном полуфинале Лиги Европы (первая игра – 2:0).
62: "Селтик" (SCO) 1915-17
60: "Юнион" (BEL) 1933-35
50: "Бенфика" (POR) 1963-65
48*: "БАЙЕР" (GER) 2023-24
45: "Динамо" Загреб (CRO) 2014-15
43: "Ювентус" (ITA) 2011-12
42: "Аякс" (NED) 1995-96
= "Милан" (ITA) 1991-92
40: "Ноттингем Форест" (ENG) 1978
= "Реал" (ESP) 2016-17
И пора бы с новичка хотя бы на мировой класс переключится
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/news/0253-0d7db978399b-90e7c0011830-1000--europe-s-longest-unbeaten-runs-in-all-competitions/
«Кельты» - красавцы, но есть одно но: все это были встречи чемпионата Шотландии. При этом каждую весну проходила регулярная игра чемпиона со Сборной звезд Лиги. И знаете что? Селтик уступил именно в таком противостоянии 21 мая 1916 года! Учитывая принципиальность и престиж, можно утверждать: серия оборвалась на 26 матчах, а не на 62-х.
Сюда же - бельгийский Роял Юнион Сент-Жилуаз или просто Юнион, который, если верить летописям, выдал серию в 60 матчей без поражений в период с 1933 по 1935 годы. Но это как раз матчи чемпионата, полной статистики всех встреч данного клуба вы не найдете, поэтому даже сами бельгийцы всегда акцентируют, мол, это «внутренние соревнования» и не претендуют на все европейские рекорды.
Адекватная статистика по сериям без поражений начинается с послевоенных времен..
И даже в этом матче пять мячей забило пять разных человек. Классная команда.
54 - первый круг Кубка Германии 2024-25