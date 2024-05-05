«Пари НН» выпустил форму с цветами, посвященную пострадавшим от домашнего насилия. Игроки выйдут в ней на поле перед «Спартаком»

Теги Спартак премьер-лига Россия игровая форма Пари НН стиль Футбол

«Пари НН» выпустил форму, посвященную пострадавшим от домашнего насилия.

Перед стартом сегодняшнего матча со «Спартаком» футболисты «Пари НН» выйдут на поле в форме, расшитой подопечными Нижегородского женского кризисного центра. Каждый цветок, изображенный на игровых футболках, символизирует реальную историю женщин, пострадавших от домашнего насилия. Слоган проекта: «Крепкая семья – непобедимая команда».

Фото: fcnn.ru

Нижегородский женский кризисный центр оказывает бесплатную психологическую и юридическую помощь людям, столкнувшимся с насилием и жестоким обращением, и предоставляет жилье для женщин и детей, которые подвергаются преследованию. Специалисты работают с пострадавшими, а также с родителями, склонными к агрессии в воспитании детей.

Основатель и руководитель НЖКЦ Анастасия Ермолаева сказала: «Трансляция футбольных матчей и домашнее насилие – не два отдельных понятия, и, к сожалению, между ними есть связь. По данным исследователей, уровень агрессии после футбольного матча увеличивается на 8,5%. В то же время адреналин и накопленные эмоции необязательно приносить домой, причиняя боль близким, – и тут спорт легко может быть нашим другом. Мы рады, что наша нижегородская футбольная команда может стать рупором, через который будут услышаны истории наших подопечных, ведь так мы можем менять негласные правила игры. Мы всегда говорим, что мы гораздо сильнее, когда вместе».

Заместитель генерального директора «Пари НН» по коммуникациям и проектной деятельности Александра Ильина добавила: «Мы очень рады, что у нас есть возможность делать социально значимые проекты в родном регионе. С помощью совместной акции с НЖКЦ мы хотим напомнить всем, что только в спорте агрессия может быть обоснована, а семья – это место для мира и поддержки».

НЖКЦ и PARI подготовили совместный мерч, часть средств от продажи которого пойдет пострадавшим от домашнего насилия.

5 мая на стадионе «Нижний Новгород» на матче «Пари НН» – «Спартак» можно будет приобрести цветочные футболки, шарфы и сумки-шопперы из совместной коллекции «Пари НН», PARI и НЖКЦ и помочь тем, кто нуждается в заботе. Средства от продажи этой коллекции пойдут на содержание безопасной квартиры, где проживают подопечные фонда.

Матч между «Пари НН» и «Спартаком» состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени.

30 комментариев
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Хорошая акция, и форма красивая
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Акция топ. Надо было ещё надпись - убьют приходите
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Вот и посмотрим станет ли НН жертвой насилия в домашнем матче.
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Респект. Эту тему поднимать смело по нынешним временам.
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Ответ Алекс 777
Комментарий скрыт
Ну ты ведь заскрипел в комментах 🤷‍♂️
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Кучаев хорош для фотосессии, на поле конечно уже не играет.
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И давайте внимательней выбирать жён и мужей, бойфрендов и гёрлфренд.
Если человек вспыльчивый, то надо понимать, сегодня он орёт на кого-то или машет руками, то завтра прилетит тебе.
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Ответ Алекс 777
Комментарий скрыт
А чего это тебя корёжит?
+3
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Очень неожиданно для страны, в которой на официальном уровне поощряется домашнее насилие
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Это на Юрана намëк?
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Интересно, кто додумался сделать такую форму для ДОМАШНЕГО матча?.. Накаркают ведь.
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Ответ КБ Сергей
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как это связано, что вообще у тебя в голове…
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Молодцы.
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Пари НН готовиться к домашнему насилию? Можно грузить на минусовую фору Спартака?
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А я думал, что насилия больше не после футбола, а когда жена не дает смотреть футбол 😁а если серьезно, с одной стороны важная акция. А с другой, сильно ли что изменит. Это от культуры людей зависит. Ее нужно повышать и сомневаюсь, что какой нибудь дядя Вася выпивши проникнется этими цветочками, перед тем как пропишет жене леща 🤷‍♂️
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8,5%..на спортсе повышается на все 100
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Может быть они намекают на насилие по отношению к сопернику к предстоящей игре?
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С домашним насилием нужно бороться не няшными акциями с цветулёчками, а обращениями в полицию и фиксацией повреждений в больнице.
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Ответ Алекс 777
Комментарий скрыт
Ну так это жe Paris NN
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Ответ Алекс 777
Комментарий скрыт
Так и против пьяных драк выступать начнут, безбожники
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Роль Спартака в этой акции - домашний насильник. Еще бы перед свистком Казарцеву рожу начистили всем скопом
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Че там делает Ракитич ?
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Ответ dimitrii36
дома играют, а уже предъявляют насилие., 💯 скрытая пропаганда лгбт
Попробуй больше ничего не писать, ты крайне неумен
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