«Бителло, #####, Карраскаль... Раньше были Халк, Кураньи, Витцель, Паредес». Семшов в эфире «Матч! Премьер» о легионерах РПЛ
Игорь Семшов использовал нецензурную лексику в прямом эфире.
Бывший футболист «Динамо» после победы над «Сочи» (3:2) в эфире канала «Матч! Премьер» раскритиковал уровень легионеров в Мир РПЛ.
«Не те иностранцы, которые были раньше. Давайте мы тоже не будем их возносить. мы их возносим, а уровень чемпионата-то не растет.
Раньше были Халк, Кураньи, Витцель. Где они сейчас играют? Паредес. Это вот эти иностранцы. А эти... Ну Бителло, ##### (блин), Карраскаль... Карраскаль в ЦСКА играл – его выгнали оттуда», – сказал Семшов.
«Кутателадзе уже на 11-й минуте, #####, был мертвый! Они усилились – Марадишвили, Кучаев, это че, #####?!» Корнеев о «Пари НН» в эфире «Матч ТВ»
(Я про мат-тв, если что)
Кто бы мог подумать, что время с фильмами Сигала и ламповыми каморками подсобок, из которых велись записи передач можно будет вспомнить с позитивом..
А сейчас уже в открытую матерятся, и никаких санкций.
А мне доводилось видеть игры итальянской серии D, интереса к которым было больше, чем к некоторым матчам РПЛ. Понятно, что участники вторых матчей наверняка обыграли бы участников первых (РПЛ не настолько слабая лига, как хочется доказать некоторым), но удовольствие итальянцем подобные соображения никак не портят. И правильно, они предпочитают болеть за свою команду, а не за то, как очередная звезда этой команды будет хорошо сидеть на лавке за рубежом.
Тут надо мысли в голове менять. Только у нас, кажется, все совершенно серьезно могут обсуждать идею, что игроку, показавшему что-то в местном чемпионате, обязательно нужно уезжать. Куда, зачем, для чего... неважно, главное - уехать. Вот когда нормальной идеей-фикс для игрока, хорошо проявившего себя во второй лиге, станет идея, что надо со своей(!) командой выбраться в первую - тогда это все станет нормально работать.
-..ячечная! Это министерство культуры