«Бителло, #####, Карраскаль... Раньше были Халк, Кураньи, Витцель, Паредес». Семшов в эфире «Матч! Премьер» о легионерах РПЛ

Игорь Семшов использовал нецензурную лексику в прямом эфире.

Бывший футболист « » после победы над « » (3:2) в эфире канала «Матч! Премьер» раскритиковал уровень легионеров в Мир .

«Не те иностранцы, которые были раньше. Давайте мы тоже не будем их возносить. мы их возносим, а уровень чемпионата-то не растет.

Раньше были Халк, Кураньи, Витцель. Где они сейчас играют? Паредес. Это вот эти иностранцы. А эти... Ну Бителло, ##### (блин), Карраскаль... в играл – его выгнали оттуда», – сказал Семшов.

«Кутателадзе уже на 11-й минуте, #####, был мертвый! Они усилились – Марадишвили, Кучаев, это че, #####?!» Корнеев о «Пари НН» в эфире «Матч ТВ»