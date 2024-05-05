«Бителло, #####, Карраскаль... Раньше были Халк, Кураньи, Витцель, Паредес». Семшов в эфире «Матч! Премьер» о легионерах РПЛ

Теги ЦСКА Игорь Семшов премьер-лига Россия телевидение Динамо Москва Хорхе Карраскаль Матч ТВ Сочи брань Бителло Футбол

Игорь Семшов использовал нецензурную лексику в прямом эфире.

Бывший футболист «Динамо» после победы над «Сочи» (3:2) в эфире канала «Матч! Премьер» раскритиковал уровень легионеров в Мир РПЛ.

«Не те иностранцы, которые были раньше. Давайте мы тоже не будем их возносить. мы их возносим, а уровень чемпионата-то не растет.

Раньше были Халк, Кураньи, Витцель. Где они сейчас играют? Паредес. Это вот эти иностранцы. А эти... Ну Бителло, ##### (блин), Карраскаль... Карраскаль в ЦСКА играл – его выгнали оттуда», – сказал Семшов.

«Кутателадзе уже на 11-й минуте, #####, был мертвый! Они усилились – Марадишвили, Кучаев, это че, #####?!» Корнеев о «Пари НН» в эфире «Матч ТВ»

98 комментариев
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Бителло отличный игрок, что его не устраивает, ###?
+167
-5
+162
Матч-ТВ Культура представляет новую авторскую программу: «2И: Простым языком о главном». Ведущие: Игорь Корнеев и Игорь Семшов🍷🤵‍♂️
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Корнеев одобряет )
+83
0
+83
Ответ Кирилл Овчинников
Бителло отличный игрок, что его не устраивает, ###?
да ### его знает, просто ##### косплеит Корнеева
+83
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+82
Ну, таких аналитиков как Семшов раньше тоже не было. У пьяного деда на лавочке больше мыслей и речь белее связана, чем у этого эксперта.
+54
0
+54
Ответ Кирилл Овчинников
Бителло отличный игрок, что его не устраивает, ###?
То что раньше горячие пирожки с Порту приходили , а сейчас любой кто пинать мяч умеет приезжает. Уровень рпл снизу дна
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+41
Брателло ТОП! Игорян, иди лучше выпей. Злой какой то.
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Сборище дегенератов. Откуда там нормальным людям взяться.
(Я про мат-тв, если что)
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Мат#-ТВ. Зато с шоу ’’Есть тема’’ и глянцевыми студиями.
Кто бы мог подумать, что время с фильмами Сигала и ламповыми каморками подсобок, из которых велись записи передач можно будет вспомнить с позитивом..
+19
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+18
Радуйся, что пока не Огунсанья, Фло и Мукунку (хоть он и хороший).
+17
0
+17
На спортсе ######, в эфире ТВ - открыто и беззастенчиво
+16
0
+16
Ответ N. Y.
Комментарий скрыт
"Так себе" это вы про чемпиона мира? А фамилии Лав, Карлос, ЭтоО, Данни, Хонда, Азмун, Вернблум, Карвальо, Домингес, Иванович, Ловрен - это так, чепуха какая то?
+16
-1
+15
А я помню, как ругалсиь на Байдачного, что он мнякает. Мол, телевидение, все дела, такое непозволительно.
А сейчас уже в открытую матерятся, и никаких санкций.
+13
0
+13
Лавры Корнеева не дают покоя
+13
-1
+12
Ответ N. Y.
Комментарий скрыт
Про Перуцци никто не знает? ))) Всё понятно, до свидания )))
+12
0
+12
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Матч-ТВ Культура представляет новую авторскую программу: «2И: Простым языком о главном». Ведущие: Игорь Корнеев и Игорь Семшов🍷🤵‍♂️
Есть ощущение, что у них настолько низкие рейтинги их "аналитики" (от слова "анал") и перед-послематчевых студий, что они пытаются привлечь хотя бы аудиторию "гыы, на телеке матерятся, смотри". Другого объяснения, почему у них "эксперты" резко начали страдать речевым недержанием, у меня нет.
+12
0
+12
Ответ Unknown Noname
Радуйся, что пока не Огунсанья, Фло и Мукунку (хоть он и хороший).
Мукунку без Кебе - деньги на ветер
+9
0
+9
Семшов - один из самых бесполезных "экспертов" на Матч-Тв
+9
-1
+8
битело и Караскаль Динамо усилили лучше они чем видеть мучение Макарова
+8
-1
+7
Ответ N. Y.
Комментарий скрыт
Всего то 8 лет в основе Юве, 3 скудетто, 3 звания лучший вратарь серии А, когда она была в прайме. Действительно ноунейм.
+6
0
+6
Ерунда это все. "Уровень чемпионата" - понятие абстрактное, особенно при отсутствии еврокубков, позволяющих сравнить этот уровень с чем-то еще. Вопрос в том, насколько это интересно болельщикам.

А мне доводилось видеть игры итальянской серии D, интереса к которым было больше, чем к некоторым матчам РПЛ. Понятно, что участники вторых матчей наверняка обыграли бы участников первых (РПЛ не настолько слабая лига, как хочется доказать некоторым), но удовольствие итальянцем подобные соображения никак не портят. И правильно, они предпочитают болеть за свою команду, а не за то, как очередная звезда этой команды будет хорошо сидеть на лавке за рубежом.

Тут надо мысли в голове менять. Только у нас, кажется, все совершенно серьезно могут обсуждать идею, что игроку, показавшему что-то в местном чемпионате, обязательно нужно уезжать. Куда, зачем, для чего... неважно, главное - уехать. Вот когда нормальной идеей-фикс для игрока, хорошо проявившего себя во второй лиге, станет идея, что надо со своей(!) командой выбраться в первую - тогда это все станет нормально работать.
+8
-2
+6
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Матч-ТВ Культура представляет новую авторскую программу: «2И: Простым языком о главном». Ведущие: Игорь Корнеев и Игорь Семшов🍷🤵‍♂️
Это прекрасно, ##### (блин)
+5
0
+5
Ответ kokakoka
Семшов - один из самых бесполезных "экспертов" на Матч-Тв
там есть небесполезные?
+6
-1
+5
В целом прав. Раньше леги были гораздо сильнее, причем заезжали они даже в средние команды. Вспомните Кубань с Траоре, Поповым и Сиссе.
+5
0
+5
Ответ Cristiano Ronaldo
Комментарий скрыт
Они не благотворительностью занимаются, а деньги зарабатывают) Если при этом хорошо играют, им и говорят спасибо.
+4
0
+4
Ответ IlyaGrain
Корнеев одобряет )
Корнеев - моя школа !
+4
0
+4
-Алло! Это прачечная?
-..ячечная! Это министерство культуры
+4
0
+4
Почему от наших бывших футболистов ВСЕГДА сквозит неуважение к действующим игрокам и тренерам ? Что у них не так с головой ? Как бы ни было, может раньше и были легионеры лучше, но унижать людей - это и есть настоящее дно (а не уровень рпл )
+3
0
+3
Кто то ещё сомневается что это прописанно в контрактах приглашаемых? Что это элемент шоу,которое кажется приемлимым на Матче?
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0
+3
Тихонов, #### (блин), Мостовой, #### (блин), теперь вот этот вот Семшов, #### (блин).
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