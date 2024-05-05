«Бавария» предлагала Рангнику зарплату в 10 раз выше, чем в сборной Австрии, и поддержку на несколько лет. Но его это не убедило

Ральф Рангник отказался от работы в «Баварии» по целому ряду причин.

Как пишет The Athletic, в начале этой недели в мюнхенском клубе полагали, что Рангник примет предложение. Чем больше он общался с представителями «Баварии», тем сильнее убеждался в том, что получает редкую возможность, так как мюнхенцы были готовы дать ему обширные полномочия при перестройке команды.

Ральфу гарантировали полную поддержку на несколько лет. Кроме того, он работал бы с , который сформировался в системе «Ред Булла», и , с которым у Рангника общие взгляды. Йохен Зауэр, который в «Баварии» руководит департаментом развития молодых игроков, ранее тоже работал в «Ред Булле». Таким образом, Рангник получил бы беспрецедентную для современной «Баварии» поддержку.

Кроме того, мюнхенцы предлагали зарплату в десять раз выше той, что он получает в сборной Австрии.

Несмотря на все это, Рангник отказался. Ему очень нравится ритм футбола сборных – 65-летний тренер уже не хочет работать в ежедневном режиме. Кроме того, вокруг сборной Австрии сформировалась положительная атмосфера, а ощущения перед Евро-2024 оптимистичны. Рангника любят и болельщики, и игроки. Ральф продолжил бы работу с Австрией, даже если бы принял предложение от «Баварии», но он опасался, что это нарушило бы подготовку сборной к .

Отмечается, что теплые отношения Рангника с игроками сборной Австрии стали одной из причин, по которой « » захотела его назначить. Все последние тренеры мюнхенцев конфликтовали с футболистами, информация об этом появлялась в медиа. В клубе хотят это прекратить. В Рангнике увидели человека, который сможет выстроить новую культуру.

«Баварии» до последнего казалось, что Рангник не сможет отказаться от столь привлекательного предложения, но он предпочел сфокусироваться на сборной Австрии, которую планирует возглавлять и на ЧМ-2026.