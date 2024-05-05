«Бавария» предлагала Рангнику зарплату в 10 раз выше, чем в сборной Австрии, и поддержку на несколько лет. Но его это не убедило

Теги Бавария бундеслига Германия сборная Австрии по футболу Ральф Рангник ЧМ-2026 Макс Эберль деньги Кристоф Фройнд Евро-2024 Футбол

Ральф Рангник отказался от работы в «Баварии» по целому ряду причин.

Как пишет The Athletic, в начале этой недели в мюнхенском клубе полагали, что Рангник примет предложение. Чем больше он общался с представителями «Баварии», тем сильнее убеждался в том, что получает редкую возможность, так как мюнхенцы были готовы дать ему обширные полномочия при перестройке команды.

Ральфу гарантировали полную поддержку на несколько лет. Кроме того, он работал бы с Кристофом Фройндом, который сформировался в системе «Ред Булла», и Максом Эберлем, с которым у Рангника общие взгляды. Йохен Зауэр, который в «Баварии» руководит департаментом развития молодых игроков, ранее тоже работал в «Ред Булле». Таким образом, Рангник получил бы беспрецедентную для современной «Баварии» поддержку.

Кроме того, мюнхенцы предлагали Ральфу зарплату в десять раз выше той, что он получает в сборной Австрии.

Несмотря на все это, Рангник отказался. Ему очень нравится ритм футбола сборных – 65-летний тренер уже не хочет работать в ежедневном режиме. Кроме того, вокруг сборной Австрии сформировалась положительная атмосфера, а ощущения перед Евро-2024 оптимистичны. Рангника любят и болельщики, и игроки. Ральф продолжил бы работу с Австрией, даже если бы принял предложение от «Баварии», но он опасался, что это нарушило бы подготовку сборной к Евро-2024.

Отмечается, что теплые отношения Рангника с игроками сборной Австрии стали одной из причин, по которой «Бавария» захотела его назначить. Все последние тренеры мюнхенцев конфликтовали с футболистами, информация об этом появлялась в медиа. В клубе хотят это прекратить. В Рангнике увидели человека, который сможет выстроить новую культуру.

«Баварии» до последнего казалось, что Рангник не сможет отказаться от столь привлекательного предложения, но он предпочел сфокусироваться на сборной Австрии, которую планирует возглавлять и на ЧМ-2026.

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49 комментариев
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Без Цорна не пойду, сказал Рангник
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Флик не конфликтовал ни с одним игроком, была прекрасная атмосфера, за весь период работы ни одной мало-мальской новости о конфликтах с игроками, что для Баварии со времени Хайнкеса беспрецедентно. Только с Хасаном, но это уже другая история.
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+32
Ответ IvoKarlovic
Мне кажется болелы Баварии только и рады этому факту, нужен тренер более топовый, чтобы бороться против такого Кузена и Хаби
Беда в том, что руководство, которое приглашало Рангника с такой зарплатой - все еще руководит клубом. Так что ничего не решено, эти способны и Моеса в клуб позвать
+20
-1
+19
Ответ kvn9
Флик не конфликтовал ни с одним игроком, была прекрасная атмосфера, за весь период работы ни одной мало-мальской новости о конфликтах с игроками, что для Баварии со времени Хайнкеса беспрецедентно. Только с Хасаном, но это уже другая история.
А стоило ли назначать тогда Гвардиолу и Анчелотти, раз Бавария 3 свои ЛЧ в этом столетии взяла с местными немецкими наставниками?Да, Пеп расскрыл Киммиха не спорю, но объективно говоря и без него те же самые 3 салатницы подряд могли быть завоёваны, а в полуфинал ЛЧ Бавария могла выходить даже уступая салатницу, это в этом сезоне подтвердил Тухель и в 2012 году Хайнкес
+16
-3
+13
Кто из них более глупы в этой ситуации, Рангник который отказал или руководство, которое сделало такое предложение
+10
0
+10
Ответ Инсаф Галиуллинн
А стоило ли назначать тогда Гвардиолу и Анчелотти, раз Бавария 3 свои ЛЧ в этом столетии взяла с местными немецкими наставниками?Да, Пеп расскрыл Киммиха не спорю, но объективно говоря и без него те же самые 3 салатницы подряд могли быть завоёваны, а в полуфинал ЛЧ Бавария могла выходить даже уступая салатницу, это в этом сезоне подтвердил Тухель и в 2012 году Хайнкес
Ну, стоило - не стоило, дело прошлое уже, я лично не был рад ни одному, ни другому, но Пеп, надо признать, хоть и ушастых конечно недобрал, но его нахождение в клубе никак нельзя назвать бесполезным, и это не только моё мнение, но и практически всех в клубе, от игроков до руководителей.
+10
-1
+9
Мне кажется болелы Баварии только и рады этому факту, нужен тренер более топовый, чтобы бороться против такого Кузена и Хаби
+9
-4
+5
Ответ Fona
Беда в том, что руководство, которое приглашало Рангника с такой зарплатой - все еще руководит клубом. Так что ничего не решено, эти способны и Моеса в клуб позвать
Поттера позовут. Как раз то что нужно Баварии: послушный, тихий, неконфликтный и конечно со своей философией
+4
0
+4
Июль месяц
Ташуев отказал Баварии. Не устроило предложение
+5
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+4
это ж сколько надо было в москве заработать, чтобы теперь так чилить
+5
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Ташуев пока свободен, надо торопиться, боссы Баварии!

Если серьезно, то вся эта ситуация с новым тренером Баварии выглядит ну очень странно.
Либо у предполагаемых кандидатов есть инфа, что будет очень сложно работать, либо…даже не представляю что.
По идее, как можно отказаться рулить одной из сильнейших команд мира?
+3
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+3
Ответ shin93
Без Цорна не пойду, сказал Рангник
Только с кузнецом приду)
+2
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+2
Ответ Bogdan
Я один не понимаю, откуда эта слепая вера в него?
Никто не понимает. В этом весь и интерес.
+2
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+2
Надо звать Флика, но не удивлюсь если и он откажет
+2
0
+2
Ответ Amalfitano
Боссам Баварии надо крепко задуматься над этим. Если люди отказываются от космических зп и не хотят работать в Баварии значит это что-то да значит.
Если бы вышли на Агузарова, Черчесов бы уже первую тренировку проводил. Тем более, что знание немецкого на уровне, да и успехи в Польше и Венгрии боссов должны заинтересовать.
+1
0
+1
Новость будто из какой-то альтернативной реальности
+1
0
+1
Знаменитый топовый менеджмент Баварки.
Отказал даже Рангник.
Следующий лвл - отказ Мостового.
+3
-2
+1
Зачем ему деньги, если он в Локомотиве напилил на всю жизнь вперёд?
+2
-1
+1
Бессеребреник
+1
0
+1
Остаётся Слуцкий!
+1
0
+1
Я один не понимаю, откуда эта слепая вера в него?
+3
-2
+1
Ответ Алексей Иванов
Хаби Алонсо переманите себе, играл же у вас
Так звали уже, но он парень серьёзный, строит карьеру как считает нужным, ну и правильно. Захочет - придёт, пусть с Байером сначала завершит сказочную историю, в ЛЧ поиграет.
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Он с родителей игроков в сборной,больше соберёт) на шторы,на экскурсии и.т.д
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Ответ Bob Dylan
Ташуев пока свободен, надо торопиться, боссы Баварии! Если серьезно, то вся эта ситуация с новым тренером Баварии выглядит ну очень странно. Либо у предполагаемых кандидатов есть инфа, что будет очень сложно работать, либо…даже не представляю что. По идее, как можно отказаться рулить одной из сильнейших команд мира?
Ну если ты понимаешь заранее, что все эти великие баварцы во главе с Хёнессом будут выносить тебе мозг и не давать работать - на фига на такое подписываться?
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Ответ Абдула Магомедсаидов
Рангник лучше
Они оба физруки
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Уж лучше ноющего Тен Хага позвать, нежели это нечто
Рангник лучше
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Ответ IvoKarlovic
Мне кажется болелы Баварии только и рады этому факту, нужен тренер более топовый, чтобы бороться против такого Кузена и Хаби
По мне так нынешний триумф Лекарственных сродни чуду Кайзерслаутерна в 90-х, в следующем году все на свое место вернется
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Ответ Большой Сэми
Кто из них более глупы в этой ситуации, Рангник который отказал или руководство, которое сделало такое предложение
Обои
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Ответ Джек Воробей
Обои
Флизелиновые?
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После неадекватного увольнения Нагеля никто не хочет в Баварию. Прикиньте вы будете идти на все трофей, а вас возьмут и выкинут
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