«Бавария» общалась с представителями тен Хага. Если придется уйти из «МЮ», он готов к работе в Мюнхене
Эрик тен Хаг может возглавить «Баварию».
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, в последние недели были переговоры между «Баварией» и представителями тренера «Манчестер Юнайтед». Прямого общения с тен Хагом не было.
Отмечается, что будущее тренера в «МЮ» неопределенно. Тех Хаг хотел бы отработать свой контракт до 2025 года. Однако, если придется уйти из «МЮ» в конце сезона, он готов возглавить «Баварию».
Кроме того, еще две команды выразили конкретный интерес к тен Хагу.
Звучит как фраза из Терминатора...
С другой стороны, какими будут результаты, если он перейдет в Баварию, еще очень большой вопрос.
Но даже для временщика на сезон он в принципе сгодится, а следующим летом можно будет выписать Хенесса или Алонсо.
Логично, что руководство ищет ему замену, если человек еще в конце февраля объявил о том, что в конце сезона покинет команду, и в марте и апреле это подтверждал.
Очень печально, Бавария доселе никогда не была замечена в откровенной глупости
И это Бавария, до Хасана - эталонный клуб.