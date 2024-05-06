«Бавария» общалась с представителями тен Хага. Если придется уйти из «МЮ», он готов к работе в Мюнхене

Эрик тен Хаг может возглавить «Баварию».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, в последние недели были переговоры между «Баварией» и представителями тренера «Манчестер Юнайтед». Прямого общения с тен Хагом не было.

Отмечается, что будущее тренера в «МЮ» неопределенно. Тех Хаг хотел бы отработать свой контракт до 2025 года. Однако, если придется уйти из «МЮ» в конце сезона, он готов возглавить «Баварию».

Кроме того, еще две команды выразили конкретный интерес к тен Хагу.