«Бавария» общалась с представителями тен Хага. Если придется уйти из «МЮ», он готов к работе в Мюнхене

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг может возглавить «Баварию».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, в последние недели были переговоры между «Баварией» и представителями тренера «Манчестер Юнайтед». Прямого общения с тен Хагом не было.

Отмечается, что будущее тренера в «МЮ» неопределенно. Тех Хаг хотел бы отработать свой контракт до 2025 года. Однако, если придется уйти из «МЮ» в конце сезона, он готов возглавить «Баварию».

Кроме того, еще две команды выразили конкретный интерес к тен Хагу.

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42 комментария
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В Мюнхен что, шмаль ядреную прямиком из Амстердама подвезли?
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Не ну после рангника это самый очевидный кандидат. :))
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"будущее тренера в «МЮ» неопределенно"
Звучит как фраза из Терминатора...
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Рангник, тен Хаг... Пожалуйста, запустите хоть один слух про Флика снова. Хоть чувства недоумения не будет возникать.
+8
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+6
Ответ deadjoker
Не ну после рангника это самый очевидный кандидат. :))
Странно, что Черчесовым не интересовались
+6
0
+6
Пожалуйста, не надо
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+5
я как болельщик Манчестер Юнайтед с 26-летним стажем, скажу - пожалуйста забирайте!
+5
0
+5
зачем ? за какие заслуги ?
+4
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+4
Ответ Nikita Filippov
Пожалуйста, не надо
Пожалуйста, надо
+6
-3
+3
думаю год перетерпят с каким ноунеймом и потом Клоппа подпишут
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+3
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Рангник, тен Хаг... Пожалуйста, запустите хоть один слух про Флика снова. Хоть чувства недоумения не будет возникать.
Магат, Магат, Магат
+3
0
+3
Есть ли варианты хуже Рангника? Ща, подержите мое пиво.
+2
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+2
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Не удивлюсь если с Баварией он покажет совершенно другой результат чем в МЮ, так как менеджмент в клубе на абсолютно ином уровне
Скорее так и будет
+2
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+2
Ответ no_one_perfect
Не продлили Флика, избавились от Нагельсмана и теперь удивляются, что не хочет никто в Баварию Очень печально, Бавария доселе никогда не была замечена в откровенной глупости
В Баварию все хотят, но Бавария мало кого хочет. Там не дураки сидят. Строят перспективы на голы вперёд, хотят отказаться от модели приглашать на пару лет топовых стариков типа Юппа Хайкенса, хотят найти молодого тренера в долгую. Эдакий свой немецкий вариант САФа. Бавария может любого тренера выдернуть при желании ну кроме Анчелотти из Реала, Пера из Ман Сити, и вечно хотящегов сборную Франции Зидана мечтающего к своим титулам в ЛС сделать титул ЧМ, и не хотящего постоянным иренерством резко понизить коэффициент своих успехов в ЛЧ
+6
-4
+2
Не удивлюсь если с Баварией он покажет совершенно другой результат чем в МЮ, так как менеджмент в клубе на абсолютно ином уровне
+3
-1
+2
Ответ Любезный Коссутий
что за "еще 2 команды"? Ювентус и Барселона?
Аякс и Фейеноорд
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Логично, что в Мюнхене готовы взять Тен Хага себе. Он уже работал в клубе, внутри клуба его работу со второй командой оценивали позитивно, да и в целом его схема и его футбол больше, наверное, под Бундеслигу заточены, чем под АПЛ.

С другой стороны, какими будут результаты, если он перейдет в Баварию, еще очень большой вопрос.

Но даже для временщика на сезон он в принципе сгодится, а следующим летом можно будет выписать Хенесса или Алонсо.
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Ответ Shikari
Почему Бавария так по свински относится к текущему тренеру? Мб Зидан, глядя на это и тот же Алонсо не пошли туда. Это ж реально как в Спартаке - непонятные "ветераны" клуба тебя обливают грязью, а текущее руководство в открытую ищет замену. При этом ты а 1/2 лч играешь
Так Тухель же еще в феврале договорился с клубом, что он уходит, вы как новости вообще читаете?

Логично, что руководство ищет ему замену, если человек еще в конце февраля объявил о том, что в конце сезона покинет команду, и в марте и апреле это подтверждал.
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покачует по европе лысик, и вернётся в голландию.
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МЮ на нём ещё и заработать может, судя по тому, в какое отчаяние впало руководство Баварии. Они же за Юлиана хорошо так отслюнявили Ляйпцигу, значит и за нашего лысика пусть платят, который на контракте.
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Быстрее бы уже из МЮ ушёл, там ему и место...
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Ответ Booligan
Магат, Магат, Магат
Мне кажется, современные звёзды топ-клубов не вынесут его тренировок и сразу же в сми побегут)
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Кстати, не удивлюсь. Личность известная, при этом результаты с последним клубом слабые, значит можно прогнуть по зарплате. Руководство вполне может этот момент в приоритет поставить
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Ответ RWMen
Я реально видимо отстал от жизни, ведь он провалил работу в МЮ, но при этом его не увольняют и якобы рассматривают для работы в одном из лучших клубов Европы....что за сюр происходит?)
Видимо, боссы Баварии не считают, что он провалил работу в МЮ
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Ответ ruslan_khaibulov
В Баварию все хотят, но Бавария мало кого хочет. Там не дураки сидят. Строят перспективы на голы вперёд, хотят отказаться от модели приглашать на пару лет топовых стариков типа Юппа Хайкенса, хотят найти молодого тренера в долгую. Эдакий свой немецкий вариант САФа. Бавария может любого тренера выдернуть при желании ну кроме Анчелотти из Реала, Пера из Ман Сити, и вечно хотящегов сборную Франции Зидана мечтающего к своим титулам в ЛС сделать титул ЧМ, и не хотящего постоянным иренерством резко понизить коэффициент своих успехов в ЛЧ
Как оказалось, там есть дураки
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Не продлили Флика, избавились от Нагельсмана и теперь удивляются, что не хочет никто в Баварию
Очень печально, Бавария доселе никогда не была замечена в откровенной глупости
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Ответ Тюменский медвежонок
я как болельщик Манчестер Юнайтед с 26-летним стажем, скажу - пожалуйста забирайте!
Тен Хаг тренил Баварию молодежку, Ван Гал разве плохой тренер? С Баварией хорошо поработал, со сборной отлично. Глядя как игроки деградируют в МЮ, смею предположить что проблема в самом клубе. Плохой Тен Хаг довел Аякс почти до финала ЛЧ
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Ответ Log in
Странно, что Черчесовым не интересовались
Немецкий он знает
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Пошли лучшие из худших.
И это Бавария, до Хасана - эталонный клуб.
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Ответ Этот Райола хочет денег
Кстати, не удивлюсь. Личность известная, при этом результаты с последним клубом слабые, значит можно прогнуть по зарплате. Руководство вполне может этот момент в приоритет поставить
Это же не бчк, чтобы экономить на ЗП тренера
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