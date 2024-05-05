Кубок Стэнли. «Рейнджерс» примут «Каролину», «Даллас» сыграет с «Вегасом» при 3-3 в серии

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«Рейнджерс» примут «Каролину» в матче серии Кубка Стэнли.

«Даллас» сыграет против «Вегаса» в седьмой игре серии первого раунда.

НХЛ

Кубок Стэнли

Первый раунд

Даллас – Вегас
Дата проведения
6 мая, 02.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-3

Второй раунд

Рейнджерс – Каролина
Дата проведения
5 мая, 23.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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23 комментария
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Второй раунд начнётся до завершения первого. Редкий случай
+10
-1
+9
Ответ адекватное мнение
за Вегас! против зла!
За Вегас. За тех кто делает для победы больше остальных
+3
0
+3
На Атлетике в комментах хорошо написали: «Жаль, что я болельщик Каролины, я бы мог по-настоящему насладиться этой серией как зритель»
+1
0
+1
Вегас
Можем повторить 😁
+1
0
+1
Ответ WaldemarZen
Что в этом эпичного?
Зачем ты спросил
+2
-1
+1
Ответ Алексей Иванов
Зачем ты спросил
Интересно узнать, что в их противостоянии эпичного с точки зрения ovi1000
+1
0
+1
Ответ Алексей Иванов
Зачем ты спросил
Ты с какой целью поинтересовался?
+1
0
+1
Панара против Кузи это эпично! Вашингтонские живы)
+4
-4
0
Каролина впервые с 2019 (!) начнет серию в гостях. У них было преимущество домашней площадки в восьми сериях подряд
+1
-1
0
За Даллас!
+1
-1
0
Ну опять же, представляю сколько криков про колхоз ыло бы, если бы в КХЛ второй раунд начался, а первый ещё не закончился. Честно считаю, что это бред. Неужели нельзя было на день перенести первую игру первого раунда западной пары или первую игру второго раунда востока?
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за Вегас!
против зла!
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-1
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Оставлю это здесь )))
https://images4.imagebam.com/3f/af/c6/METDGJ2_o.png
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Ответ адекватное мнение
игроки теряют форму, когда слишком долгое ожидание соперников. Примеры были в КХЛ в этом году: Трактор и Локомотив, которые после долгих перерывов ничего не показали, и соперник их легко свипнул) так что тут НХЛ правильно делает. Им нужно шоу, а не растренированные Рейнджерс, которые уже и так прилично отдыхают
Так в чем проблема сделать тогда игру западу на день раньше? А так же добавлять им один день перерыва в серии (2 игра 25.04 в вечернее время, а 3 - 28.04, также вечером)? В итоге рейнджеры 29 уже серию завершили (и вполне ожидаемо, кстати) , а на западе рубилово в самом разгаре
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0
Ответ Дима Нагаев
Так в чем проблема сделать тогда игру западу на день раньше? А так же добавлять им один день перерыва в серии (2 игра 25.04 в вечернее время, а 3 - 28.04, также вечером)? В итоге рейнджеры 29 уже серию завершили (и вполне ожидаемо, кстати) , а на западе рубилово в самом разгаре
это видимо договоренности с бродкастерами, во сколько показывать хоккей и когда. И наверное чтобы не было в первом раунде перерывов, чтобы каждый день был хотя бы один матч (неважно из какой конференции)
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