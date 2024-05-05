Кубок Стэнли. «Рейнджерс» примут «Каролину», «Даллас» сыграет с «Вегасом» при 3-3 в серии
«Рейнджерс» примут «Каролину» в матче серии Кубка Стэнли.
«Даллас» сыграет против «Вегаса» в седьмой игре серии первого раунда.
Первый раунд
- Дата проведения
- 6 мая, 02.30, «American Airlines Center»
Счет в серии: 3-3
Второй раунд
- Дата проведения
- 5 мая, 23.00, «Madison Square Garden»
Счет в серии: 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Можем повторить 😁
против зла!
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