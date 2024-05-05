Кубок Стэнли. «Рейнджерс» примут «Каролину», «Даллас» сыграет с «Вегасом» при 3-3 в серии

«Рейнджерс» примут «Каролину» в матче серии Кубка Стэнли.

« » сыграет против « » в седьмой игре серии первого раунда.

НХЛ

Кубок Стэнли

Первый раунд

Счет в серии: 3-3

Второй раунд

Счет в серии: 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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