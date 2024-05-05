От 50 до 100 олимпийцев могут выступить на «Олимпиаде на стероидах»
В «Олимпиаде на стероидах» могут принять участие от 50 до 100 олимпийцев Парижа-2024.
Об этом сообщил основатель турнира Арон Д’Суза.
В 2025 году могут пройти соревнования без допинг-контроля – Enhanced Games («Улучшенные/Расширенные игры», которые неофициально также называют Олимпиадой на стероидах»). Проект реализуется при поддержке американского миллиардера, основателя платежной системы PayPal Питера Тиля.
Соревнования пройдут по пяти видам спорта: плаванию, гимнастике, тяжелой атлетике, легкой атлетике и единоборствах.
«У нас очень много тех, кто сейчас находится в процессе регистрации (на «Олимпиаду на стероидах»). Эти спортсмены при этом участвует в Олимпийских играх в Париже.
Надеюсь, что от 50 до 100 олимпийцев будут участвовать в наших первых Играх.
Вы сможете увидеть, что на Играх в Париже некоторые спортсмены будут очень открыто говорить о концепции нашего турнира. У нас неплохой план на эту Олимпиаду», – заявил Д’Суза.
Через год будет Олимпиада, где разрешен допинг – ее поддержали миллиардеры и ученые. Что?!
Так что нормально. Кто хочет - ест, кто не хочет - не ест.