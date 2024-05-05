От 50 до 100 олимпийцев могут выступить на «Олимпиаде на стероидах»

Теги допинг Расширенные Игры (Enhanced Games) Легкая атлетика

В «Олимпиаде на стероидах» могут принять участие от 50 до 100 олимпийцев Парижа-2024.

Об этом сообщил основатель турнира Арон Д’Суза.

В 2025 году могут пройти соревнования без допинг-контроля – Enhanced Games («Улучшенные/Расширенные игры», которые неофициально также называют Олимпиадой на стероидах»). Проект реализуется при поддержке американского миллиардера, основателя платежной системы PayPal Питера Тиля.

Соревнования пройдут по пяти видам спорта: плаванию, гимнастике, тяжелой атлетике, легкой атлетике и единоборствах.

«У нас очень много тех, кто сейчас находится в процессе регистрации (на «Олимпиаду на стероидах»). Эти спортсмены при этом участвует в Олимпийских играх в Париже.

Надеюсь, что от 50 до 100 олимпийцев будут участвовать в наших первых Играх.

Вы сможете увидеть, что на Играх в Париже некоторые спортсмены будут очень открыто говорить о концепции нашего турнира. У нас неплохой план на эту Олимпиаду», – заявил Д’Суза.

Через год будет Олимпиада, где разрешен допинг – ее поддержали миллиардеры и ученые. Что?!

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14 комментариев
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За отсутствие допинга последует немедленная дисквалификация
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А с чего тут решили, что профики не станут участвовать в данном фарсе ради хороших призовых? Куча посредственных профиков попадаются на допинге, причём довольно жёстком в виде ЭПО, тестостерона, гормона роста и т.п., но что-то их даже на уровне России в призах не видно, чисто до мастеров спорта доползают, так ещё и с позором таким. Допинг даёт преимущество при равных вводных, когда один претендент на Олимпиаде против других, но с "витаминами". А когда это Вася какой-то против олимпийца, то его вздёрнут, потому что против генетики, техники и стажа не попрёшь, хоть литр влей в себя теста, можно даже напрямую его в гипофиз доставить, правда есть вероятность, что после этого моментально коньки отбросишь, а вместо участия земелькой присыплют. Топы спокойно могут соблюдать антидопинговые правила, заявиться на данную клоунаду, туда скорей всего заявится WADA, чтобы пробы брать у тех спортсменов, которые выступают на официальных соревнованиях, и ничего не найдут. Так они ещё и выиграют у бездарей всяких.
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Ответ Вечно в бане
Чушь собачья. Ни один спортсмен хоть сколько-нибудь высокого уровня, в этом мероприятии участвовать не будет. Если он не идиот, конечно. По совершенно очевидным причинам.
В чем проблема? Выступаешь в Париже, завершаешь карьеру и выходишь из пула тестирования, зарабатываешь деньги, а потом, при желании, опять возвращаешься в пул тестирования и возобновляешь карьеру
+3
0
+3
Ответ Вечно в бане
Чушь собачья. Ни один спортсмен хоть сколько-нибудь высокого уровня, в этом мероприятии участвовать не будет. Если он не идиот, конечно. По совершенно очевидным причинам.
Чего это? Можно принять участие и чистым. Заодно интересно будет узнать результат приёма вкусняшек - много ли даёт это.
Так что нормально. Кто хочет - ест, кто не хочет - не ест.
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вперёд, шутники
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ага, и допинг-офицеры тоже вместе с ними приедут
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Наши надеюсь во всех видах ?
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Симона Байлз зажжет огонь
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вот где раздолье ! интересная идея
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Ответ Отличник Ослов
Наши надеюсь во всех видах ?
Ваши сейчас в схронах шаровары в Парыж настирывают.
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Ответ Вечно в бане
Чушь собачья. Ни один спортсмен хоть сколько-нибудь высокого уровня, в этом мероприятии участвовать не будет. Если он не идиот, конечно. По совершенно очевидным причинам.
А по мне будут если будут какие нибудь деньги
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