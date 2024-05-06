Тренер «Далласа» Дебур выиграл 8 из 8 седьмых матчей в плей-офф. Он повторил рекорд Саттера по общему числу таких побед

Тренер «Далласа» Питер Дебур выиграл 8 из 8 седьмых матчей в плей-офф.

«Старс» обыграли «Вегас» в первом раунде Кубка Стэнли (4-3 в серии, 2:1 в седьмом матче).

Команды под руководством 55-летнего специалиста ни разу не проигрывали в седьмых матчах серий плей-офф. Побед у него стало 8.

С «Нью-Джерси» в 2012 году он выиграл у «Флориды» в первом раунде (3:2 2ОТ), с «Сан-Хосе» – в 2016 году у «Нэшвилла» во втором раунде (5:0), в 2019 году – у «Вегаса» в первом раунде (5:4 ОТ) и «Колорадо» во втором раунде (3:2).

С «Вегасом» – в 2020 году у «Ванкувера» во втором раунде (3:0), в 2021 году – у «Миннесоты» в первом раунде (6:2). С « » – в 2023 году у «Сиэтла» во втором раунде (2:1).

В списке самых побеждающих тренеров в седьмых матчах в истории НХЛ Дебур (8-0) делит первое место с (8-3). При этом процент побед у тренера техасцев выше.