У Палмера 21+9 в 31 матче АПЛ за «Челси». До Холанда – 4 мяча
Полузащитник «Челси» Коул Палмер забил очередной гол в этом сезоне.
Палмер открыл счет на 15-й минуте матча между «Челси» и «Вест Хэмом» (1:0, первый тайм).
Это 21-й гол Коула в текущем розыгрыше АПЛ. Также он сделал девять результативных передач в 31 матче чемпионата.
Благодаря этому голу Палмер вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров АПЛ. Лидирует в нем нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, у которого 25 голов в 28 матчах.
Полную статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь. Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Челси» и «Вест Хэмом».
где они сейчас, не в курсе?
в случае с Палмером, их искрометный юмор сейчас бы пригодился
Заодно поможете "Челси" вписаться в фейр-плей)
Непонятно почему его упустили в той ситуации его с Ман Сити.