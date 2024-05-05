У Палмера 21+9 в 31 матче АПЛ за «Челси». До Холанда – 4 мяча

Теги Челси Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрлинг Холанд Коул Палмер Футбол

Полузащитник «Челси» Коул Палмер забил очередной гол в этом сезоне.

Палмер открыл счет на 15-й минуте матча между «Челси» и «Вест Хэмом» (1:0, первый тайм).

Это 21-й гол Коула в текущем розыгрыше АПЛ. Также он сделал девять результативных передач в 31 матче чемпионата.

Благодаря этому голу Палмер вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров АПЛ. Лидирует в нем нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, у которого 25 голов в 28 матчах.

Полную статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь. Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Челси» и «Вест Хэмом».

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36 комментариев
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Палмер лучший игрок сезона АПЛ, тянет на своем горбу этот полумёртвый Челси.
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-16
+18
Ответ Любезный Коссутий
сезон 20/21, Бруну Фернандеш, 18+12, из которых 9 с пенальти = Пенальдеш сезон 23/24, Коул Палмер, 21+9, из которых 9 с пенальти = ̶П̶е̶н̶а̶л̶м̶е̶р̶ восходящая звезда английского футбола. смотри, не перепутай
Бруну пришел в Юнайтед опытным игроком с явным потенциалом, Палмер пришёл в Челси ноунейном,это его первый полноценный сезон в АПЛ, представьте. Так что да , восходящая звезда,все правильно:)
+16
-2
+14
Ответ rigobersong
Фернандеш все-таки уже готовым игроком был, даже звездным, а Палмер в Челси пришел с 0м голов в АПЛ и никто от него такой феерии не ждал, даже без пенальти у него сезон просто топовый:)
Правильно бро , брать ответственность бить пенальти и все это делать уверенно в таком юном возрасте,это ли не показатель лидерства и яиц?:)
+7
-1
+6
Ответ Любезный Коссутий
сезон 20/21, Бруну Фернандеш, 18+12, из которых 9 с пенальти = Пенальдеш сезон 23/24, Коул Палмер, 21+9, из которых 9 с пенальти = ̶П̶е̶н̶а̶л̶м̶е̶р̶ восходящая звезда английского футбола. смотри, не перепутай
Фернандеш все-таки уже готовым игроком был, даже звездным, а Палмер в Челси пришел с 0м голов в АПЛ и никто от него такой феерии не ждал, даже без пенальти у него сезон просто топовый:)
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+5
Палмер хорош,главное,чтоб парень не с маунтился
+4
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+4
Cold 🥶 Palmer
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+1
Ответ Yobo
Палмер лучший игрок сезона АПЛ, тянет на своем горбу этот полумёртвый Челси.
Если оставить эмоции, то это не так. Много голов с пенальти, плохое выступление команды, если дадут не ему, а игроку из клуба чемпиона (Родри, Райс, КДБ, Сака или, прости господи, Холанд) то это будет справедливо. Да тот же Уоткинс, который забил почти столько же, но при этом вывел команду в лч, будет более достоин
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Ответ Achilles 21
место вот что главное в чемпионате ибо тогда уоткинса с исааком можно подвести под твой пример ибо от астон виллы вообще никто не ожидал четвёртого места
С чего бы? Тогда бы награда называлась не лучший игрок сезона, а лучшая команда сезона. Палмер заслуживает эту награду своим индивидуальным прогрессом, так и влиянием на команду. Это с учётом его первого сезона на уровне Англии, в отличие от того же Уоткинса.
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Палмер хорош. Тащит эту мёртвую команду на своём горбу
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Сколько до Грецки?
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Ответ Nikaus
Будет несправедливо, если Палмер даже в заявку сборной Англии не попадёт.
С Даунгейтом будет полировать лавку
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Копались в куче навоза и нашли бриллиант
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Ответ Achilles 21
ну так у астон вилла состав хуже в отличии от то же челси и никто не ставил на их четвёртое место и попадание в лч(их даже выше челси не ставили)плюс уоткинс голов много забил для среднего состава команды
А я знаю другую версию, в которой состав Челси называют сборищем древесины. Только как это все связано с фантастической игрой Палмера и его прогрессом? Его влияние на команду тоже очень велико, поскольку без его Челси был бы в зоне выживания.
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Ответ Акер
А я знаю другую версию, в которой состав Челси называют сборищем древесины. Только как это все связано с фантастической игрой Палмера и его прогрессом? Его влияние на команду тоже очень велико, поскольку без его Челси был бы в зоне выживания.
никто не знает как бы играли без него или купи они другого игрока место него, могли бы быть и выше
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Ответ Акер
Лавочник Сити пришёл в кризисную команду и сразу же попал в тройку бомбардиров, фактически тащит команду, показывая космический футбол. Но, по мнению экспертов Спортс, лучшим игроком сезона он не является. Мда. 🤭
место вот что главное в чемпионате ибо тогда уоткинса с исааком можно подвести под твой пример ибо от астон виллы вообще никто не ожидал четвёртого места
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Ответ Nikaus
Будет несправедливо, если Палмер даже в заявку сборной Англии не попадёт.
Попадет 100%. Но будет выходить раз в 3 матча на 10 мин
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Ответ Любезный Коссутий
ну разве что из-за этого. и понты это такое - наживное. сезон-другой, и Палмер может зазвездиться. а то, что Бруну лучший в топ-5 по созданию голевых моментов, как-то компенсирует, что он плакса и провокатор? ну, не все же игроки паиньками должны быть
Оба прекрасные игроки , я как фан Челси никогда не катил бочку на Бруну:) я даже как-то спорил с флагом Сити, что Фоден гораздо слабее футболист чем Фернандеш)
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Ответ rigobersong
Фернандеш все-таки уже готовым игроком был, даже звездным, а Палмер в Челси пришел с 0м голов в АПЛ и никто от него такой феерии не ждал, даже без пенальти у него сезон просто топовый:)
я не оспариваю талан Палмера, но я про тех людей, исковеркавших фамилию Бруну, ввиду большого количества пенальти.
где они сейчас, не в курсе?
в случае с Палмером, их искрометный юмор сейчас бы пригодился
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Ответ xa-xa
Палмер воспитаник ситей .. Кстати
Серьёзна?😁
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Ответ Yobo
Палмер лучший игрок сезона АПЛ, тянет на своем горбу этот полумёртвый Челси.
Лучший молодой игрок точно, а так Фоден
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"Арсенал", купите Палмера, елки-палки!) Будет и страйкер нам)

Заодно поможете "Челси" вписаться в фейр-плей)

Непонятно почему его упустили в той ситуации его с Ман Сити.
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Будет несправедливо, если Палмер даже в заявку сборной Англии не попадёт.
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Может стать будущим Лэппардом, если не поймает звещду рли не перейдет в другой клуб
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Какой он красавчик, люто играет, красиво забивает, с ним и без него разный Челси!
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