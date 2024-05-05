У Палмера 21+9 в 31 матче АПЛ за «Челси». До Холанда – 4 мяча

Полузащитник «Челси» Коул Палмер забил очередной гол в этом сезоне.

Палмер открыл счет на 15-й минуте матча между «Челси» и «Вест Хэмом» (1:0, первый тайм).

Это 21-й гол в текущем розыгрыше АПЛ. Также он сделал девять результативных передач в 31 матче чемпионата.

Благодаря этому голу Палмер вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров . Лидирует в нем нападающий « » , у которого 25 голов в 28 матчах.

Полную статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь. Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Челси» и «Вест Хэмом».