«Спартак» не проигрывает после увольнения Абаскаля – 3 победы, 3 ничьих. У Слишковича нет поражений в 9 играх

«Спартак» ни разу не проиграл в 6 матчах после увольнения Гильермо Абаскаля.

«Спартак» на выезде сыграл вничью с « » (0:0) в 27-м туре Мир .

14 апреля красно-белые уволили испанца с поста главного тренера. Исполняющим обязанности стал .

После этого « » сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в Фонбет Кубке России, в чемпионате разгромил «Ростов» (5:1), разделил очки с ЦСКА (0:0) и обыграл «Локомотив» (3:2), а также победил «Динамо» (2:0) в Кубке.

Отметим, что «Спартак» при Слишковиче не проигрывает в 9 матчах – 5 побед, 4 ничьих. Босниец также заменял в трех матчах во время нахождения испанца на посту главного тренера – с «Химками» (5:0), «Крыльями Советов» (3:0) и «Зенитом» (0:0).

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Спартак».