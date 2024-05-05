«Спартак» не проигрывает после увольнения Абаскаля – 3 победы, 3 ничьих. У Слишковича нет поражений в 9 играх

Теги Спартак премьер-лига Россия Пари НН Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

«Спартак» ни разу не проиграл в 6 матчах после увольнения Гильермо Абаскаля.

«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Пари НН» (0:0) в 27-м туре Мир РПЛ.

14 апреля красно-белые уволили испанца с поста главного тренера. Исполняющим обязанности стал Владимир Слишкович.

После этого «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в Фонбет Кубке России, в чемпионате разгромил «Ростов» (5:1), разделил очки с ЦСКА (0:0) и обыграл «Локомотив» (3:2), а также победил «Динамо» (2:0) в Кубке.

Отметим, что «Спартак» при Слишковиче не проигрывает в 9 матчах – 5 побед, 4 ничьих. Босниец также заменял Абаскаля в трех матчах во время нахождения испанца на посту главного тренера – с «Химками» (5:0), «Крыльями Советов» (3:0) и «Зенитом» (0:0).

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Спартак». 

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56 комментариев
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А можно Сочи и Пари местами поменять? Сочи намного качественнее играет и смотреть приятно!
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Да тут выиграть должен, но рука это не рука. Нейтрален к мясным, но это не серьёзно, Крыльям такой же вполне справедливо поставили в ворота
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+18
Ответ Филипп Юзбашев
Жесткий автобус…. Зачем таких убогих тренеров привозить…
Это про Илича? Человек буквально ВЧЕРА клуб возглавил, вон на спортсе в 11:41 новость появилась, он что должен был за 30 часов на посту тренера сделать?
+19
-1
+18
Играли отлично, но автобус не пройти
+14
0
+14
Казарцев снова ослеп и не увидел удар с разбега в челюсть Чернова.
Его специально на Спартак ставят?
+21
-7
+14
Полезный опыт игры против автобуса перед кубковой игрой с Балтикой. Уверен, Слишкович сделает правильные выводы
+14
-3
+11
Ответ Kemal Gul
Это про Илича? Человек буквально ВЧЕРА клуб возглавил, вон на спортсе в 11:41 новость появилась, он что должен был за 30 часов на посту тренера сделать?
В смысле что? Гнать надо таких тренеров. У нас Мусаев за 30 часов атакующий футбол был поставил
+12
-2
+10
Спартак заслуживал победы, два тайма в их ней штрафной играли, ну и пару вопросов к судьям есть.
+12
-3
+9
Этот матч показывает какая нездоровая обстановка вокруг Спартака. Ну сыграли 0:0 против леса. Ну и что? А тут же, что на матче - вселенская катастрофа 🤷🏿‍♂️
+9
-2
+7
Ответ SGS55
Только одна претензия. Почему нет ударов со средней/дальней дистанции? Некому?
Да там такая стена, что там в любом случае заблокируют
+6
0
+6
Ответ green-white-blue
Да тут выиграть должен, но рука это не рука. Нейтрален к мясным, но это не серьёзно, Крыльям такой же вполне справедливо поставили в ворота
Ну да, просто отставлена в сторону и прервала опасный прострел в штрафную.
+6
-1
+5
надеюсь пари нн вылетит,11 человек стоят на своей половине весь матч,весь матч откровенно тянут время,зачем выходили вообщее не понятно,чтобы на 0-0 отыграть?
+7
-2
+5
Не удалось сегодня открыть двери нижегородского автобуса.
Бывает и такое.
+4
0
+4
Спартак даже ещё не потерял шансов на чемпионство)
+4
-1
+3
Блин, Глебчик, объясни срочно, а то я совсем запутался. Слишкович топарь, или нет?
+3
0
+3
Ответ Красная стрела
Этот матч показывает какая нездоровая обстановка вокруг Спартака. Ну сыграли 0:0 против леса. Ну и что? А тут же, что на матче - вселенская катастрофа 🤷🏿‍♂️
Мне даже иногда страшно за Ловчева. Такая истерика, аж до визга🙈
+3
-1
+2
Ответ Kemal Gul
Это про Илича? Человек буквально ВЧЕРА клуб возглавил, вон на спортсе в 11:41 новость появилась, он что должен был за 30 часов на посту тренера сделать?
А ты думаешь откуда он перешел там он играл в атаку? Раз команда на последнем месте? Просто сейчас будет еще один автобус в таблице и всё.
+1
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+1
Ответ Kemal Gul
Это про Илича? Человек буквально ВЧЕРА клуб возглавил, вон на спортсе в 11:41 новость появилась, он что должен был за 30 часов на посту тренера сделать?
Ну установку на "автобус", наверное, всё-таки он давал.
+1
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Уснул пока смотрел. Скучный матч.
+1
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Интервью Слишковича видели до матча и после? Я такой адекватности никогда не видел, просто на уровне Пепа и Клоппа.
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+1
Ответ No_signal
Слишкович абсолютно не отличается от Абаскаля. Не понимаю почему одного хвалят, а другого ругают
Не понимаешь? Хм... Твои проблемы.
+4
-3
+1
Ответ Красная стрела
Этот матч показывает какая нездоровая обстановка вокруг Спартака. Ну сыграли 0:0 против леса. Ну и что? А тут же, что на матче - вселенская катастрофа 🤷🏿‍♂️
Газпром медиа душит плюс самая популярная команда
+3
-2
+1
Ответ antonio688
надеюсь пари нн вылетит,11 человек стоят на своей половине весь матч,весь матч откровенно тянут время,зачем выходили вообщее не понятно,чтобы на 0-0 отыграть?
Судя по красно-белому фейерверку, у НН всё получилось.
+3
-3
0
Ответ SGS55
Только одна претензия. Почему нет ударов со средней/дальней дистанции? Некому?
Есть. Все заблокировано. 20 ног в штрафной.
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Ответ Клирик
Везучий Вова)
Сегодня скорее невезучий. На победу Спартак наиграл, но не повезло.
+1
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Ответ Lior Diamond
Да там такая стена, что там в любом случае заблокируют
Если б по-чаще "стреляли", защитники вынуждены бы были выходить из штрафной,- значит свободней было бы "в" штрафной.
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Жесткий автобус….
Зачем таких убогих тренеров привозить…
+12
-12
0
Ответ Kemal Gul
Это про Илича? Человек буквально ВЧЕРА клуб возглавил, вон на спортсе в 11:41 новость появилась, он что должен был за 30 часов на посту тренера сделать?
он должен был догнать лидеров, очередной тренер ноунейм
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Ответ murzzzzzilka
Мне даже иногда страшно за Ловчева. Такая истерика, аж до визга🙈
Да, вот из ветеранов он конечно самый визгливый. Вот было интересно слушать Бубнова, интересно слушать Севидова... А вот его🤷🏿‍♂️просто тяжело даже.
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Ответ Филипп Юзбашев
Жесткий автобус…. Зачем таких убогих тренеров привозить…
Тренер работает второй день.
Сделал что смог.
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