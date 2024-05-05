Лопетеги не хочет возглавлять «Баварию». Тренер отдает предпочтение «Вест Хэму»
Хулен Лопетеги не планирует становиться главным тренером «Баварии».
Ранее сообщалось об интересе к 57-летнему специалисту со стороны мюнхенского клуба.
По данным журналиста Süddeutsche Zeitung Хавьера Касереса, Лопетеги исключает возможность возглавить «Баварию». Испанец ведет переговоры с «Вест Хэмом» и отдает предпочтение клубу из АПЛ.
Лопетеги знает об интересе «Баварии», но стороны не приступали к конкретным переговорам.
Последним местом работы Лопетеги был «Вулверхэмптон», который он покинул в августе прошлого года.
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