Лопетеги не хочет возглавлять «Баварию». Тренер отдает предпочтение «Вест Хэму»

Теги Бавария Вест Хэм премьер-лига Англия бундеслига Германия Томас Тухель Хулен Лопетеги Футбол

Хулен Лопетеги не планирует становиться главным тренером «Баварии».

Ранее сообщалось об интересе к 57-летнему специалисту со стороны мюнхенского клуба. 

По данным журналиста Süddeutsche Zeitung Хавьера Касереса, Лопетеги исключает возможность возглавить «Баварию». Испанец ведет переговоры с «Вест Хэмом» и отдает предпочтение клубу из АПЛ.

Лопетеги знает об интересе «Баварии», но стороны не приступали к конкретным переговорам. 

Последним местом работы Лопетеги был «Вулверхэмптон», который он покинул в августе прошлого года.

«Бавария» уже не исключает, что Тухель может остаться. Нойер и другие ключевые игроки высказались в пользу Томаса

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32 комментария
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Ответ gusilebedi
Прикол с отказами тренеров Баварии выходит из под контроля
Следующая новость: Ташуев не хочет возглавлять Баварию. Тренер отдаёт предпочтение Факелу.
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Прикол с отказами тренеров Баварии выходит из под контроля
+62
-2
+60
Кейна все боятся что ли?)
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-2
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Ответ ОттоДракула
Следующая новость: Ташуев не хочет возглавлять Баварию. Тренер отдаёт предпочтение Факелу.
А следующая: Мостовой тоже отказал
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0
+15
Тупо мем. Как же просела репутация Баварии
+17
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+14
Так и до Мостового очередь дойдёт когда-нибудь.
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+9
Потому что Никто не хочет такой же дичи, которая произошла с Нагельсманном
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Все дороги ведут к Моуринью
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Такие маститые специалисты, как Ташуев, Юран и Черчесов свободны, а они всё каких-то физруков рассматривают.
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Бавария всё ближе к известному толмачу получается. После таких новостей игроки за Тухеля выйдут горой в ответке лишь бы чего не вышло. Реалу придётся несладко, мягко говоря, с такой-то мотивацией.
+6
-2
+4
Ответ Unknown Noname
Так и до Мостового очередь дойдёт когда-нибудь.
никто и не занимает место из-за уважения к царю
+3
0
+3
Дальше новость,что Григорян и Кварцяный отказали Баварии. В итоге придётся возвращать кого то из тройки: Хитцфельд,Магат и Хайнкес.
+3
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+2
Такое чувство что Нагельсман создал чат и пригласил туда хороших тренеров и в закрепе: топ 10 причин почему не нужно возглавлять Баварию
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0
+2
Ответ Tollie
Хулена легко понять. На одной чаше весов легендарный клуб из сильнейшего чемпионата, недавний победитель Еврокубка. На другой - безродная канистра, денежный мешок без истории, репутации и перспектив. Выбор очевиден, великий Вест Хэм💪 Мюнхенский мешок пусть тренируют сбитые лётчики типа Мавринью или Зидана
Фанат Ман Сити ))
+1
0
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Лопетеги сам конфлитный, а тут еще и руководство Баварии со своими заскоками. Тут вообще непонятно что могло из этого выйти. Впрочем история с Тухелем тоже что-то подобное
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А чего Рангник не посоветовал им взять Гисдоля?:)
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Ну и правильно, после того как обошлись с Нагелем
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Ну моур ждет)
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Причина скорее в престарелом возрасте руководства Баварии, которые постоянно выходят в астрал.
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До чего же Бавария пала... даже тренер уровня Лопатеги не хочет ее тренировать ))
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Ладно, давайте я пойду, раз уж все в отказе.
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Бавария в роли невесты, которую никто не берет.
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Вот времена настали, тренеры не хотят в Баварию. Или проклятое Кейна, или репутация владельцев.
Я такого давно не видел.
Остался Моуринью.
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Так а Хулен они хотели, с такой ротацией тренеров🤷🏻‍♂️
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Умоляйте Зидана
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Отказ Баварии становится базой
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