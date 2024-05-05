Лопетеги не хочет возглавлять «Баварию». Тренер отдает предпочтение «Вест Хэму»

Хулен Лопетеги не планирует становиться главным тренером «Баварии».

Ранее сообщалось об интересе к 57-летнему специалисту со стороны мюнхенского клуба.

По данным журналиста Süddeutsche Zeitung Хавьера Касереса, Лопетеги исключает возможность возглавить «Баварию». Испанец ведет переговоры с « » и отдает предпочтение клубу из .

знает об интересе «Баварии», но стороны не приступали к конкретным переговорам.

Последним местом работы Лопетеги был «Вулверхэмптон», который он покинул в августе прошлого года.

«Бавария» уже не исключает, что Тухель может остаться. Нойер и другие ключевые игроки высказались в пользу Томаса