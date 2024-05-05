Эмери отказал «Баварии», так как там было бы меньше власти, чем в «Вилле». Он увидел сходства с «Арсеналом», где он проработал лишь 1,5 года

Теги Бавария Астон Вилла премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы Унаи Эмери Футбол

Стало известно, почему Унаи Эмери отказался от работы в «Баварии».

Как пишет The Athletic, Эмери почувствовал, что у него еще есть незавершенные дела в «Астон Вилле», которая борется за попадание в Лигу чемпионов.

Переговоры с Унаи не выходили на столь продвинутую стадию, как в случае с Ральфом Рангником. В «Баварии» говорят, что с Эмери не было даже официальных контактов. Продление контракта Эмери с «Астон Виллой» до 2027 года автоматически прекратило интерес со стороны «Баварии».

У Эмери были сомнения по поводу «Баварии». В «Астон Вилле» у него прекрасные отношения с владельцами клуба, а «Бавария», как считает Эмери, не склонна предоставлять тренеру большую власть, которую хотел бы иметь Унаи. Кроме того, мюнхенцы не хотят видеть такой большой штаб, как тот, что нужен испанцу. В «Астон Вилле» он можем самостоятельно набирать штаб – сейчас на него работает более двух десятков испаноговорящих сотрудников. И, как ожидается, летом штаб Эмери станет еще больше.

«Бавария» же по методу управления ближе к «Арсеналу», где Эмери проработал лишь полтора года. Оглядываясь на тот период, Унаи считает, что он невнимательно относился к «политической» стороне работы в этом клубе и стал жертвой перестройки в руководстве, которая началась в тот момент. Эмери также опасался публичности некоторых руководителей «Баварии» и их готовности публично высказывать свои взгляды и претензии – в этом он тоже видел сходство с «Арсеналом».

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7 комментариев
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Правильно сделал, что отказался. В ФК Голливуд его бы сожрали, как это сделали в ПСЖ и Арсенале. Его в Челси надо, там как раз молодой состав
+9
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+9
Ответ Aristokrat_13
Правильно сделал, что отказался. В ФК Голливуд его бы сожрали, как это сделали в ПСЖ и Арсенале. Его в Челси надо, там как раз молодой состав
Зачем ему Челси если у него в Вилле есть всё ?
+6
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+6
Может и к лучшему оно?Во первых в таком случае останется интерес следить за его яркой Астон Виллой, а во вторых он может поплыть в Баварии, как когда то он поплыл в Париже, настолько поплыл, что даже Неймар и Кавани позволяли себе спорить из за пенальти
+4
0
+4
Такая огромная статья, с такими деталями. В которых затерялось одно предложение:
"В «Баварии» говорят, что с Эмери не было даже официальных контактов.".
Тут прям не высосали из пальца, а по локоть выгрызли) Браво просто)
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Странно, что не увидел сходства одним московским клубом)
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Ответ Aristokrat_13
Правильно сделал, что отказался. В ФК Голливуд его бы сожрали, как это сделали в ПСЖ и Арсенале. Его в Челси надо, там как раз молодой состав
А, так вот почему у него не получилось в Арсенале. Его руководство сожрало. А я-то думал, что он просто херово тренировал.
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