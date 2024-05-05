Эмери отказал «Баварии», так как там было бы меньше власти, чем в «Вилле». Он увидел сходства с «Арсеналом», где он проработал лишь 1,5 года
Стало известно, почему Унаи Эмери отказался от работы в «Баварии».
Как пишет The Athletic, Эмери почувствовал, что у него еще есть незавершенные дела в «Астон Вилле», которая борется за попадание в Лигу чемпионов.
Переговоры с Унаи не выходили на столь продвинутую стадию, как в случае с Ральфом Рангником. В «Баварии» говорят, что с Эмери не было даже официальных контактов. Продление контракта Эмери с «Астон Виллой» до 2027 года автоматически прекратило интерес со стороны «Баварии».
У Эмери были сомнения по поводу «Баварии». В «Астон Вилле» у него прекрасные отношения с владельцами клуба, а «Бавария», как считает Эмери, не склонна предоставлять тренеру большую власть, которую хотел бы иметь Унаи. Кроме того, мюнхенцы не хотят видеть такой большой штаб, как тот, что нужен испанцу. В «Астон Вилле» он можем самостоятельно набирать штаб – сейчас на него работает более двух десятков испаноговорящих сотрудников. И, как ожидается, летом штаб Эмери станет еще больше.
«Бавария» же по методу управления ближе к «Арсеналу», где Эмери проработал лишь полтора года. Оглядываясь на тот период, Унаи считает, что он невнимательно относился к «политической» стороне работы в этом клубе и стал жертвой перестройки в руководстве, которая началась в тот момент. Эмери также опасался публичности некоторых руководителей «Баварии» и их готовности публично высказывать свои взгляды и претензии – в этом он тоже видел сходство с «Арсеналом».
"В «Баварии» говорят, что с Эмери не было даже официальных контактов.".
Тут прям не высосали из пальца, а по локоть выгрызли) Браво просто)