«Спартак» не забил в 6 из 9 матчей после возобновления сезона РПЛ – худший результат в лиге

Теги Спартак премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

«Спартак» забил лишь в трех матчах из девяти в РПЛ после зимней паузы.

Красно-белые в гостях сыграли вничью с «Пари НН» (0:0) в 27-м туре Мир РПЛ.

«Спартак» не забил в 6 из 9 матчей после возобновления сезона в РПЛ. Это худший результат чемпионата в 2024 году.

Кроме «Пари НН», красно-белые не смогли поразить ворота «Зенита» (0:0), «Факела» (0:2), «Урала» (0:0), «Сочи» (0:1) и ЦСКА (0:0).

«Спартак» смог забить только «Динамо» (2:1), «Ростову» (5:1) и «Локомотиву» (3:2).

Команда Владимира Слишковича идет на 4-м месте в таблице с 43 очками.

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23 комментария
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Первая фаза цикла закончилась)
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Без наркодилера- дебошира-фронтмена совсем стали беззубыми
+21
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+17
Ответ ОттоДракула
Первая фаза цикла закончилась)
Минус вам!
Надо знать мат. часть. Там начинается с: как мы могли проиграть этому говну.
Слишкович еще ни разу не проиграл.
+18
-1
+17
*Лещук
И Спартак не забивает в 7 из 9 матчей
+15
-3
+12
Нет нападающих в Спартаке, да и полузащита ни о чём
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Ответ Pro_Zenit_7
Ну главное, что Угальде очень полезный игрок! Нападающий!😂😂
Если у него партнеры такие, что не выводят его на ворота, к нему вопрос? На фоне недоработок полузащиты и вингеров, к нему вопросов не много.
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Я в аэропорту Нижнего. Спартаковцы обычным рейсом летят с нами в Москву. Это наказание такое для них или обеднели? Первый раз такое вижу.
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надо глушака возвращать, наведёт порядок
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Срочно менять тренера!
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Ответ Nik8200
Я в аэропорту Нижнего. Спартаковцы обычным рейсом летят с нами в Москву. Это наказание такое для них или обеднели? Первый раз такое вижу.
что там лететь-то, на автобусе доехать можно
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Сегодняшняя игра была наискучнейшая в этом чемпионате
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Определитесь уже, Слишкович топ или не могут забить?
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>>«Спартак» смог забить только «Динамо», «Ростову» и «Локомотиву»

ЧТД - Смогли забить только атакующим командам на контратаках..
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Теперь точно: матч с Краснодаром - последний шанс для Абаскаля.
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Ответ tRIFF
Нет нападающих в Спартаке, да и полузащита ни о чём
Да и защита с вратарями так себе.
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Ответ arspurs9
*все ошибки обороны Спартака И у команды 0 пропущенных за весь сезон.
Там пол команды ошибка )
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Ответ Nik8200
Я в аэропорту Нижнего. Спартаковцы обычным рейсом летят с нами в Москву. Это наказание такое для них или обеднели? Первый раз такое вижу.
Их бы на велосипеда посадить.
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Ответ Nik8200
Я в аэропорту Нижнего. Спартаковцы обычным рейсом летят с нами в Москву. Это наказание такое для них или обеднели? Первый раз такое вижу.
За такую игру, их надо пешком домой отправлять.)))
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