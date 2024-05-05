«Спартак» не забил в 6 из 9 матчей после возобновления сезона РПЛ – худший результат в лиге
«Спартак» забил лишь в трех матчах из девяти в РПЛ после зимней паузы.
Красно-белые в гостях сыграли вничью с «Пари НН» (0:0) в 27-м туре Мир РПЛ.
«Спартак» не забил в 6 из 9 матчей после возобновления сезона в РПЛ. Это худший результат чемпионата в 2024 году.
Кроме «Пари НН», красно-белые не смогли поразить ворота «Зенита» (0:0), «Факела» (0:2), «Урала» (0:0), «Сочи» (0:1) и ЦСКА (0:0).
«Спартак» смог забить только «Динамо» (2:1), «Ростову» (5:1) и «Локомотиву» (3:2).
Команда Владимира Слишковича идет на 4-м месте в таблице с 43 очками.
Надо знать мат. часть. Там начинается с: как мы могли проиграть этому говну.
Слишкович еще ни разу не проиграл.
И Спартак не забивает в 7 из 9 матчей
ЧТД - Смогли забить только атакующим командам на контратаках..