Боссы «Баварии» «мечтают» о возвращении Гвардиолы. Связь с ним не прерывалась с момента ухода (Kicker)

«Бавария» мечтает вернуть Пепа Гвардиолу.

По информации журналиста Kicker Франка Линкеша, руководство мюнхенцев мечтает о возвращении испанца.

Утверждается, что с тех пор как Пеп покинул клуб в 2016 году, связь с ним не прерывалась. У тренера до сих пор есть квартира в Мюнхене, и он часто навещает город.

Однако ни о каких планах по возращению пока не известно.

Пеп возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 годы.