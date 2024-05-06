Боссы «Баварии» «мечтают» о возвращении Гвардиолы. Связь с ним не прерывалась с момента ухода (Kicker)

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Пеп Гвардиола Футбол

«Бавария» мечтает вернуть Пепа Гвардиолу.

По информации журналиста Kicker Франка Линкеша, руководство мюнхенцев мечтает о возвращении испанца.

Утверждается, что с тех пор как Пеп покинул клуб в 2016 году, связь с ним не прерывалась. У тренера до сих пор есть квартира в Мюнхене, и он часто навещает город.

Однако ни о каких планах по возращению Гвардиолы пока не известно.

Пеп возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 годы.

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25 комментариев
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Ответ vladosthebest
При всей крутости Пепа Бавария-худший из его проектов, наверное в силу того что у него было куча крутых игроков, минимум из которых подходили под его видение игры
Это почему худший? Он просто там работал всего 3 года,за 3 года 3 полуфинала ЛЧ. С Сити он в полуфинал вышел только на 5й год.
Так что работай он там долго, думаю результат был бы не хуже, чем с Сити.
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При всей крутости Пепа Бавария-худший из его проектов, наверное в силу того что у него было куча крутых игроков, минимум из которых подходили под его видение игры
+16
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+11
Ответ vladosthebest
При всей крутости Пепа Бавария-худший из его проектов, наверное в силу того что у него было куча крутых игроков, минимум из которых подходили под его видение игры
Всё у него было норм. Про победы, в Бундеслиге не имеет смысла упоминать, но ещё было 3 полуфинала ЛЧ подряд. Например, с МанСити он не всегда туда пробивается. И со стилем был порядок. Футболистов под его видение там хватало. Нойер, Алонсо, Лам (которого он называл умнейшим футболистом), Киммих, Мюллер. Всё это игроки под его футбол.
Все проблемы связаны только с тем, что он пришёл в команду, которая выиграла перед его приходом все турниры, и дать результат лучше было невозможно (его и сам Хайнкес не повторил бы).
Аналогично после его ухода из МанСити (а до этого из Барселоны) любой тренер будет выглядеть шагом назад, потому что лучше сделать невозможно.
Но если убрать эти сравнения с треблом Хайнкеса, то Гвардиола отлично поработал в Баварии.
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Боссы Баварии напиваются и звонят Пепу уже много лет...
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Интересно, а куда собирается сам Гвардиола после завершения контракта с Сити. Думаю что Италия и Франция исключено(не уровень) возврат в Баварию не интересен, остальные клубы Бундеслиги слабы как по составу, так и финансово. Реал - не обсуждается, ну а Барселона ещё слишком слаба(финансово прежде всего) чтоб всерьёз бороться за титулы(ЛЧ прежде всего)
Он в сборную хочет, неоднократно говорил
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Звонят ему по ночам и дышат в трубку :))
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Интересно, а куда собирается сам Гвардиола после завершения контракта с Сити. Думаю что Италия и Франция исключено(не уровень) возврат в Баварию не интересен, остальные клубы Бундеслиги слабы как по составу, так и финансово. Реал - не обсуждается, ну а Барселона ещё слишком слаба(финансово прежде всего) чтоб всерьёз бороться за титулы(ЛЧ прежде всего)
Или сразу будет тренером Испании, или чуть отдохнёт и подождёт
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Мечтать не вредно
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После АПЛ скучновато ему там будет. Только если в ЛЧ, но там матчей мало.
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Один из двух ныне работающих лучших клубных тренеров в истории футбола - это действительно мечта.
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Интересно, а куда собирается сам Гвардиола после завершения контракта с Сити. Думаю что Италия и Франция исключено(не уровень) возврат в Баварию не интересен, остальные клубы Бундеслиги слабы как по составу, так и финансово. Реал - не обсуждается, ну а Барселона ещё слишком слаба(финансово прежде всего) чтоб всерьёз бороться за титулы(ЛЧ прежде всего)
+1
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Ответ vladosthebest
При всей крутости Пепа Бавария-худший из его проектов, наверное в силу того что у него было куча крутых игроков, минимум из которых подходили под его видение игры
При этом Пеп отработал 3 сезона в Мюнхене и ушел сам
Последующие тренеры максимум 2 сезона и всех их увольняли
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Пеп, давай домой в Барсу! Тут без тебя наворотили делов. Как раз будет новый вызов.
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Ответ bevooch
Боссы Баварии напиваются и звонят Пепу уже много лет...
Привет, спишь?
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Ответ bevooch
Боссы Баварии напиваются и звонят Пепу уже много лет...
Да особенно после 0-4 от реала )
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Ответ Roman
Он в сборную хочет, неоднократно говорил
Кстати как вариант. В сборной вроде как и работаешь с одной стороны а с другой вроде как и отдыхаешь так как нагрузка там не сравнить с клубной. Мне кажется вместо того чтобы брать годичный перерыв в карьере лучше отработать один цикл(2 года) тренером сборной.
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Ответ bevooch
Боссы Баварии напиваются и звонят Пепу уже много лет...
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Чтобы стать величайшим тренером в истории Пепу надо брать еще одну ЛЧ с другим клубом
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В очередь, Мюнхена дети, в очередь! ))
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Если Рангника уговорить не дастся, можно использовать, как вариант В.
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Какой Пеп, если даже Рангник отказал ))
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А я мечтаю что бы шаверма с низу не текла. И чебуреки не крошились
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Никуда мы без Пепа нашего Гвардиолы!!))
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Мечтать не вредно. Я думаю и Барса до сих пор мечтает. В МанСити он царь и Бог, все кадровые вопросы в его руках. Зачем ему эти немецкие скряги
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