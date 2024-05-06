Боссы «Баварии» «мечтают» о возвращении Гвардиолы. Связь с ним не прерывалась с момента ухода (Kicker)
«Бавария» мечтает вернуть Пепа Гвардиолу.
По информации журналиста Kicker Франка Линкеша, руководство мюнхенцев мечтает о возвращении испанца.
Утверждается, что с тех пор как Пеп покинул клуб в 2016 году, связь с ним не прерывалась. У тренера до сих пор есть квартира в Мюнхене, и он часто навещает город.
Однако ни о каких планах по возращению Гвардиолы пока не известно.
Пеп возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 годы.
Так что работай он там долго, думаю результат был бы не хуже, чем с Сити.
Все проблемы связаны только с тем, что он пришёл в команду, которая выиграла перед его приходом все турниры, и дать результат лучше было невозможно (его и сам Хайнкес не повторил бы).
Аналогично после его ухода из МанСити (а до этого из Барселоны) любой тренер будет выглядеть шагом назад, потому что лучше сделать невозможно.
Но если убрать эти сравнения с треблом Хайнкеса, то Гвардиола отлично поработал в Баварии.
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