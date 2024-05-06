16-летний Маккенна сделал хет-трик в финале ЮЧМ. Канадец набрал 10+10 в 7 играх на турнире, он один из фаворитов драфта НХЛ-2026
16-летний Гэвин Маккенна сделал хет-трик в финале ЮЧМ.
Форвард сборной Канады U18 забросил 3 шайбы и сделал результативную передачу в финале юниорского чемпионата мира с США (6:4).
Нападающий завершил турнир с 20 (10+10) очками в 7 играх.
Маккенна будет доступен для драфта НХЛ в 2026 году. Он называется одним из ранних фаворитов.
Сезон-2023/24 стал для Гэвина первым полноценным в WHL. Он набрал 97 (34+63) очков в 61 матче регулярного чемпионата за «Медисин Хэт». В плей-офф добавил 6 (2+4) баллов в 5 играх.