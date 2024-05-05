Тюкавин пяткой забил «Сочи» – это его 14-й мяч в сезоне. Форвард «Динамо» – лидер РПЛ по «гол+пас»
Форвард «Динамо» Константин Тюкавин забил гол пяткой.
21-летний нападающий открыл счет в матче 27-го тура Мир РПЛ против «Сочи» (1:0, второй тайм).
Тюкавин на 53-й минуте получил пас от Сергея Паршивлюка и, находясь спиной к воротам южан, ударом пяткой отправил мяч в сетку.
Константин забил 14-й гол в этом сезоне в Премьер-лиге. Он на 2 мяча отстает от лидера гонки бомбардиров Матео Кассьерру из «Зенита». Однако по системе «гол+пас» воспитанник бело-голубых занимает первое место – 22 (14+8).
Подробная статистика Тюкавина доступна здесь.
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