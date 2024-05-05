Тюкавин пяткой забил «Сочи» – это его 14-й мяч в сезоне. Форвард «Динамо» – лидер РПЛ по «гол+пас»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин забил гол пяткой.

21-летний нападающий открыл счет в матче 27-го тура Мир против « » (1:0, второй тайм).

Тюкавин на 53-й минуте получил пас от и, находясь спиной к воротам южан, ударом пяткой отправил мяч в сетку.

забил 14-й гол в этом сезоне в Премьер-лиге. Он на 2 мяча отстает от лидера гонки бомбардиров из «Зенита». Однако по системе «гол+пас» воспитанник бело-голубых занимает первое место – 22 (14+8).

Подробная статистика Тюкавина доступна здесь.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.