Тюкавин пяткой забил «Сочи» – это его 14-й мяч в сезоне. Форвард «Динамо» – лидер РПЛ по «гол+пас»

Теги Сергей Паршивлюк премьер-лига Россия Динамо Москва Матео Кассьерра Сочи Константин Тюкавин Футбол

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин забил гол пяткой.

21-летний нападающий открыл счет в матче 27-го тура Мир РПЛ против «Сочи» (1:0, второй тайм).

Тюкавин на 53-й минуте получил пас от Сергея Паршивлюка и, находясь спиной к воротам южан, ударом пяткой отправил мяч в сетку.

Константин забил 14-й гол в этом сезоне в Премьер-лиге. Он на 2 мяча отстает от лидера гонки бомбардиров Матео Кассьерру из «Зенита». Однако по системе «гол+пас» воспитанник бело-голубых занимает первое место – 22 (14+8).

Подробная статистика Тюкавина доступна здесь.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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19 комментариев
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Бомба гол!
+37
-1
+36
Ответ zohan163
Бомба гол!
Я сразу вспомнил нереально красивый гол пяткой Графите за Вольфсбург в ворота Баварии в сезоне 2008/09. Кто не видел рекомендую к просмотру, один из лучших голов в истории футбола.
+19
-1
+18
красота
+15
0
+15
Красиво, что уж там
+15
0
+15
Хорош, чертяка!
+6
0
+6
шедевр
+5
0
+5
Гол супер, Костян едь в Европу, всяко вывезешь
+5
-2
+3
Ответ Yobo
Я сразу вспомнил нереально красивый гол пяткой Графите за Вольфсбург в ворота Баварии в сезоне 2008/09. Кто не видел рекомендую к просмотру, один из лучших голов в истории футбола.
Спасибо за напоминание об этом шедевре
+2
0
+2
Ответ Водяра
345 болельщиков в экстазе!
Сейчас они здесь все отметятся своими минусочками )
+2
0
+2
Положил, как Графите в матче с Баварией.
+1
0
+1
Ответ Yobo
Я сразу вспомнил нереально красивый гол пяткой Графите за Вольфсбург в ворота Баварии в сезоне 2008/09. Кто не видел рекомендую к просмотру, один из лучших голов в истории футбола.
вот только недавно с друзьями вспомнили этот гол,все его помнили а кто забил нет)))
+1
0
+1
Ответ Yobo
Я сразу вспомнил нереально красивый гол пяткой Графите за Вольфсбург в ворота Баварии в сезоне 2008/09. Кто не видел рекомендую к просмотру, один из лучших голов в истории футбола.
Из общего тут только завершающий удар. Графите там ещё пол-"Баварии" на жопу посадил.
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Красавчик!
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Прочёл пятой точкой))
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Много лет не смотрел российский футбол, увидел прослезился, после АПЛ это просто слоумошн какой-то 😅
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колизей всё.
Туда этому политпроекту и дорога.
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