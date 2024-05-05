Михаил Анисин: «Если Путин обратит внимание, «Крылья Советов» могут возродиться. В России только до президента доходит – сразу все решается. Но у него есть более глобальные задачи»

Теги Алексей Морозов Михаил Анисин Владимир Путин КХЛ Атлант ВХЛ Крылья Советов Политика Куньлунь Ред Стар Хоккей

Михаил Анисин хочет, чтобы в КХЛ возродился клуб «Крылья Советов».

– Стало известно, что «Куньлунь» продолжит играть в Мытищах. Как вы относитесь к этому клубу?

– У них своя политика. Я не совсем понимаю, кто там руководит – русские, американцы или китайцы. Лучше в Мытищах вновь сделайте «Атлант». Что в Московской области не хватит финансирования? На этой команде были полные трибуны.

Еще «Крылья Советов» – команда с такой историей, великий клуб! Непонятно, почему их ледовый дворец не подходит под КХЛ, а в Нижнем Новгороде подходит.

В такое тяжелое время «Крылья» могут возродиться при одном условии – если президент Владимир Путин обратит на это внимание. В нашей стране только до главы государства доходит – сразу все решается. Но он у нас один, у него есть более глобальные задачи.

Хотелось бы, чтобы «Крылья Советов» возродились, хотя бы вначале в ВХЛ, а потом и КХЛ. Думаю, и Алексей Алексеевич Морозов, воспитанник клуба, был бы не против. В Сетуни много болельщиков, и дворец будет полным.

Понятно, что «Куньлунь» – политическое решение, а Китай – наш союзник, но вначале нужно уделить внимание своим клубам с традициями.

Международных соревнований все равно нет, поэтому нам надо развивать свое. Или взять Тверь, какие там аншлаги были в ВХЛ! А сейчас там только любительский хоккей и НМХЛ, – заявил обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин.

Материалы по теме

33 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Про цены на бензин Путин уже лет 15 знает. Что поменялось?
+39
-2
+37
Пока у него задача возродить "Страну Советов".
+34
0
+34
А Китай в курсе, что он "наш союзник"?
+22
-2
+20
Ответ Bartez1986
Про цены на бензин Путин уже лет 15 знает. Что поменялось?
Кхе-кхе
+18
-1
+17
видимо он ни на что не обращает особого внимания тогда
+10
0
+10
Вешал бельё, одного носка не хватает, не мог бы товарищ Пу.. ах ну да.. есть наверное дела поглобальнее 😕
+9
0
+9
Ответ Bartez1986
Про цены на бензин Путин уже лет 15 знает. Что поменялось?
Что значит, «что поменялось»? Цены снизились в разы*

*отрицательно
+10
-1
+9
Ему сначала нужно порешать, что с Барысом в мае делать. Так Ротенберг сказал.
+6
0
+6
Ответ Александр Невский
Комментарий скрыт
Какая же дешевая пародия на Алешку нашего Терминатора.
+6
-1
+5
Ответ Александр Невский
Комментарий удален модератором
кругом враги, держи оборону
+6
-1
+5
А если поставить вопрос глобально: почему клубы перестают существовать? Первое что приходит на ум, они никому не нужны. Ни владельцам, ни властям, ни болельщикам. Все остальное эмоциональные пузыри, за которыми ничего нет.
+5
-1
+4
Джигурде пожалуйся
+3
0
+3
"В очередь, сукины дети! В очередь!"
+4
-1
+3
Терешкова попросила и он обратил внимание. Добавил пятерик к пенсии. Вернее до пенсии.
+1
0
+1
Ребята, давайте попросим Великого Вождя, чтобы лучшая в мире футбольная команда ЦСКА заслуженно стала чемпионом России и выиграла кубок европейских чемпионов. Ну-ка, ребята, хором:
- ВЛАДИМИИР ВЛАДИМИРАВИИИИЧ!!!!!
+2
-1
+1
- Возрождение хоккейного клуба "Крылья советов".
Первая запись в список обещаний светлого будущего к следующим президентским выборам...
+1
0
+1
Ответ Carlton Palmer
А Китай в курсе, что он "наш союзник"?
Судя по тому, что для жителей ЕС Китай ввел безвизовый режим, а для жителей РФ — нет, не в курсе)
+1
0
+1
В этом и проблема - управление в ручном режиме. Решать почему-то должен только президент, хотя такие вопросы вообще не в его компетенции
+1
0
+1
согласен с господином. у нас слишком мало московских клубов) подумаешь что к Новокузнецке нету клуба или в миллионниках типа Самары. но еще один московский клуб в КХЛ обязательно нужен.
+1
0
+1
Ответ Bartez1986
Про цены на бензин Путин уже лет 15 знает. Что поменялось?
Он опять президент
+1
0
+1
Даже не докопаться, про то, как что-то решается - правда, про непонятки с Куньлунем - правда, популярность Атланта - правда)
Про Тверь не знаю и про многочисленных болельщиков Крыльев сомнительно, но в целом, высказывание разочаровывающее - от Миши ждёшь чего-то забористого, чтобы комменты были топовые и всё такое)
+1
0
+1
Ответ Potapson
Пока у него задача возродить "Страну Советов".
Хоккеисты совсем стыд потеряли. Хотят побольше клубов ,на которые будут миллиардами тратится деньги налогоплательщиков. Нахлебники.
+1
0
+1
Усё и меняется. Вопрос только, что куда-то не туда, видать такое "внимание" тлетворное ))
0
0
0
Ответ Александр Невский
Комментарий удален модератором
Ты бы для начала русский язык освоил и пунктуацию, а потом бы умничал, "патриотик" !
0
0
0
Ответ Carlton Palmer
А Китай в курсе, что он "наш союзник"?
Комментарий удален модератором
Ответ Bartez1986
Про цены на бензин Путин уже лет 15 знает. Что поменялось?
Знает, у него все хорошо
0
0
0
Неужели Миша Анисин перестал бухать ?

Теперь принимает тяжёлые синтетических таблетки ?
0
0
0
Ответ ВВП, не каждый индивидум, способен игнарировать, состояние рабочего тела, в тенденции
0
0
0
еще один боярин челом бьет.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий