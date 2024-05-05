Михаил Анисин хочет, чтобы в КХЛ возродился клуб «Крылья Советов».

– Стало известно, что «Куньлунь» продолжит играть в Мытищах. Как вы относитесь к этому клубу?

– У них своя политика. Я не совсем понимаю, кто там руководит – русские, американцы или китайцы. Лучше в Мытищах вновь сделайте « ». Что в Московской области не хватит финансирования? На этой команде были полные трибуны.

Еще «Крылья Советов» – команда с такой историей, великий клуб! Непонятно, почему их ледовый дворец не подходит под , а в Нижнем Новгороде подходит.

В такое тяжелое время «Крылья» могут возродиться при одном условии – если президент обратит на это внимание. В нашей стране только до главы государства доходит – сразу все решается. Но он у нас один, у него есть более глобальные задачи.

Хотелось бы, чтобы « » возродились, хотя бы вначале в ВХЛ, а потом и КХЛ. Думаю, и Алексей Алексеевич Морозов, воспитанник клуба, был бы не против. В Сетуни много болельщиков, и дворец будет полным.

Понятно, что « » – политическое решение, а Китай – наш союзник, но вначале нужно уделить внимание своим клубам с традициями.

Международных соревнований все равно нет, поэтому нам надо развивать свое. Или взять Тверь, какие там аншлаги были в ВХЛ! А сейчас там только любительский хоккей и НМХЛ, – заявил обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин.