Кривцов – фанатам «Краснодара»: «Я в финале не сыграл, #####, здесь опять ########, #####. Я больше вас хочу выиграть чемпионство, поверьте»

Никита Кривцов пообщался с болельщиками на трибунах после матча с «Ахматом».

Вчера « » дома проиграл команде из Грозного (0:1) в матче 27-го тура Мир , лишившись возможности обойти «Зенит» в турнирной таблице.



«Поверьте, я больше вас хочу выиграть чемпионство. ### (блин). Мне 22 года. Я в финале (Кубка России-2023 – Sports) не сыграл, ##### (блин), здесь опять ######## (проигрываю), ##### (нафиг)», – сказал хавбек краснодарцев фанатам.

Видео разговора с болельщиками выложил телеграм-канал «Мутко против».

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах Мир РПЛ, отметившись одним голом. Полная статистика игрока доступна здесь.

«Краснодар» потерял очки во 2-м матче подряд. «Зенит» может оторваться на 3 балла, обыграв «Факел»