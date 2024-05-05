Кривцов – фанатам «Краснодара»: «Я в финале не сыграл, #####, здесь опять ########, #####. Я больше вас хочу выиграть чемпионство, поверьте»
Никита Кривцов пообщался с болельщиками на трибунах после матча с «Ахматом».
Вчера «Краснодар» дома проиграл команде из Грозного (0:1) в матче 27-го тура Мир РПЛ, лишившись возможности обойти «Зенит» в турнирной таблице.
«Поверьте, я больше вас хочу выиграть чемпионство. ### (блин). Мне 22 года. Я в финале (Кубка России-2023 – Sports) не сыграл, ##### (блин), здесь опять ######## (проигрываю), ##### (нафиг)», – сказал хавбек краснодарцев фанатам.
Видео разговора Кривцова с болельщиками выложил телеграм-канал «Мутко против».
В текущем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах Мир РПЛ, отметившись одним голом. Полная статистика игрока доступна здесь.
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Спасибо, Сергей Николаевич, за медали деревянные ##### (блин).
Зато парк ##### (блин) красивый!
У Семака ни одного слова с решеткой не помню за карьеру, а титулов складывать некуда. И ладно достижения - спасений море, что без медалей, а просто по существу, как вытаскивание уходящего мяча на евро, без которого никакой сказки не вышло бы.
А тут шкед какой-то возомнил себя не пойми кем, так еще болел своих отчитывать начал по степени желания победить.
- Есть такая буква. Назовёте слово сразу?
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ему 21 год....