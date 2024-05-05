Кривцов – фанатам «Краснодара»: «Я в финале не сыграл, #####, здесь опять ########, #####. Я больше вас хочу выиграть чемпионство, поверьте»

Теги премьер-лига Россия болельщики Краснодар брань Никита Кривцов контент Футбол

Никита Кривцов пообщался с болельщиками на трибунах после матча с «Ахматом».

Вчера «Краснодар» дома проиграл команде из Грозного (0:1) в матче 27-го тура Мир РПЛ, лишившись возможности обойти «Зенит» в турнирной таблице.

«Поверьте, я больше вас хочу выиграть чемпионство. ### (блин). Мне 22 года. Я в финале (Кубка России-2023 – Sports) не сыграл, ##### (блин), здесь опять ######## (проигрываю), ##### (нафиг)», – сказал хавбек краснодарцев фанатам.

Видео разговора Кривцова с болельщиками выложил телеграм-канал «Мутко против».

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах Мир РПЛ, отметившись одним голом. Полная статистика игрока доступна здесь.

«Краснодар» потерял очки во 2-м матче подряд. «Зенит» может оторваться на 3 балла, обыграв «Факел»

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78 комментариев
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Думал шарады поотгадывать, а тут с подсказками....
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Фанаты краснодара уже звучит как шутка😂
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Экий вы сударь простофиля!
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Ещё и Мусаев этот ####### (фигов), атакующий футбол ###### (офигеть), ноль голов ###### (долбанных) за два матча. Опять будет разговоров про три финала ##### (блин), чтобы потом снова вату ##### (фигову) катать и сливать всё к ###### (чёртовой) матери.

Спасибо, Сергей Николаевич, за медали деревянные ##### (блин).
Зато парк ##### (блин) красивый!
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Материться легко; выиграть - сложно. Балаболы сплошные.
У Семака ни одного слова с решеткой не помню за карьеру, а титулов складывать некуда. И ладно достижения - спасений море, что без медалей, а просто по существу, как вытаскивание уходящего мяча на евро, без которого никакой сказки не вышло бы.
А тут шкед какой-то возомнил себя не пойми кем, так еще болел своих отчитывать начал по степени желания победить.
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+31
Ответ Mortimer1
Пусть Семак для начала попробует с другой командой добиться успехов. А чтобы на мостике зенита чемпионства брать - много ума не надо)
Эко ловко вы Луческу с Манчини тупнями окрестили
+15
-2
+13
В академии "Краснодара" отличные учителя русского языка.
+15
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+11
Ответ Nikita Nikitin
В академии "Краснодара" отличные учителя русского языка.
Он не из академии
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+10
Кривцов – фанатам «Краснодара»: "Пренебречь! Вальсируем!"
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Галицкий профан в футболе и лузер. Тут чемпионство шло в руки. У Ивича какие никакие были наиграны схемы. Тут физручелло Мусаев,который пересмотрел матчи праймовой Барсы,решил играть в тики таку с деревянными исполнителями. Короче всем позор!
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Ответ Mortimer1
Пусть Семак для начала попробует с другой командой добиться успехов. А чтобы на мостике зенита чемпионства брать - много ума не надо)
30 декабря 2016 года «Уфа» объявила о назначении Семака на пост главного тренера. Соглашение было рассчитано на полтора года. Сезон 2017/18 команда завершила на 6-м месте, что стало лучшим результатом в истории команды и позволило ей впервые в истории квалифицироваться в Лигу Европы.
+8
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+8
- Откройте букву "Б"!
- Есть такая буква. Назовёте слово сразу?
+7
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+7
Ответ VladimirMezin1
С какими фанатами? там кузьмичи одни, да мамы папы с детьми. Это с ними он так матом разговаривает?
У этих кузьмичей с мамами и папами посещаемость больше чем у большинства клубов, в том числе и московских, с реальными фанатами. Или футбол он только для фанатов существует?
+10
-3
+7
Ответ al
а почему Краснодар даже на такой важный матч не может собрать аншлаг?
А потому что ходят не на них, а на соперников. На матче с зенитом был аншлаг
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Ты бы поменьше матерился и делал наколки, смотреть тошно. то волосы покрасишь как петух. А ведь пару лет назад надежды подавал, но увлёкся наколками.
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Ответ Алексей Горланов
Комментарий скрыт
Это называется самоуважение. Многим такое чувство неведомо.
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+6
Кто мешал забивать две игры, когда к чемпионству разве что шампанское за вас открыть надо было?
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Мне 22 года. Я в финале (Кубка России-2023 – Sports) не сыграл
--------------
ему 21 год....
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Бублик одобряет
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Нет сомнений, что хотят. Опять же нервы. И вот по вчерашнему отрезку, что я видел, они просто не знали что делать, как вскрыть эшелонированную оборону. Прямолинейные вещи явно не заходили. А ничему такому Мусаев не научил🤷‍♂️
+4
0
+4
а почему Краснодар даже на такой важный матч не может собрать аншлаг?
+4
-1
+3
Кривцов - Зениту: -Где денежки на карту, #####?🤣
+7
-4
+3
Ответ Nikita Nikitin
В академии "Краснодара" отличные учителя русского языка.
Так он не воспитанник Краснодара. У бычков с из из суперакадемией в заявке на матч с Ахматом было 6 россиян двое из 2 которых не воспитанники.
+5
-2
+3
Обожаю Спортс за ребусы
+4
-1
+3
По-моему в слове "проигрываю" 9 букв, и одной решётки не хватает...
+2
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Ответ Mortimer1
Пусть Семак для начала попробует с другой командой добиться успехов. А чтобы на мостике зенита чемпионства брать - много ума не надо)
Это что за челлендж такой? "другая команда, попробует, много ума не надо". Для авторитета среди кого ему это нужно сделать? чтобы эго фанатов других клубов удовлетворенным было? Да плевать абсолютно. Романцев только с мясом выигрывал что-то, а потом падение вниз. Это пусть мурадка и ему подобные упражняются в отмазках, что у них не получается.
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Ответ Slava Vestiaz
Мне 22 года. Я в финале (Кубка России-2023 – Sports) не сыграл -------------- ему 21 год....
Походу спалился)
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Кто виноват?Сыграл бы и выиграл,если бы этого очень хотел и смог бы!
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Если сам галицкий не хочет титулов, то никакие хотелки игроков не воплотятся в реальность.
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Выросло поколение, которое не способно без мата выражать мысли🤷‍♂️
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