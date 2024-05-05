НОК Украины пожаловался в МОК на допуск российских каноэ-двоек к квалификации на Олимпиаду в Париже

НОК Украины пожаловался в МОК на допуск российских каноэ-двоек к квалификации на Игры.

Письмо, подписанное Национальным олимпийским комитетом Украины и Министерством молодежи и спорта страны, опубликовал в своем телеграм-канале журналист Сергей Лисин.

Украинская сторона ссылается на рекомендации Международного олимпийского комитета по допуску россиян и белорусов к Олимпийским играм в Париже: исходя из них, спортсмены с российскими и белорусскими паспортами будут допущены к Олимпиаде в Париже только в индивидуальном нейтральном статусе.

Ранее девять российских гребцов были допущены к отборочному турниру к Олимпиаде-2024, который пройдет в венгерском городе Сегед 8-9 мая.