НОК Украины пожаловался в МОК на допуск российских каноэ-двоек к квалификации на Олимпиаду в Париже

Теги Олимпийская сборная России гребля на байдарках и каноэ Париж-2024 НОК Украины Политика министерство молодежи и спорта Украины Гребля

НОК Украины пожаловался в МОК на допуск российских каноэ-двоек к квалификации на Игры.

Письмо, подписанное Национальным олимпийским комитетом Украины и Министерством молодежи и спорта страны, опубликовал в своем телеграм-канале журналист Сергей Лисин. 

Украинская сторона ссылается на рекомендации Международного олимпийского комитета по допуску россиян и белорусов к Олимпийским играм в Париже: исходя из них, спортсмены с российскими и белорусскими паспортами будут допущены к Олимпиаде в Париже только в индивидуальном нейтральном статусе. 

Ранее девять российских гребцов были допущены к отборочному турниру к Олимпиаде-2024, который пройдет в венгерском городе Сегед 8-9 мая.

Материалы по теме

50 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Почему НОК Украины еще не мобилизован в полном составе? У них есть бронь? Что такого важного они делают, что ее заслужили? Подают жалобы?
+49
-1
+48
А всего-то надо было Минские соглашения исполнить.Сидели бы со своЕЙ Бендерой,с территориями,народу столько не положили бы ...Вобщем не прос...бы страну.
+46
-5
+41
Сильно плакали, когда жаловались?
+41
-4
+37
Ответ Святослав Федорович
Сильно плакали, когда жаловались?
Как раз гребной канал наберётся
+31
-2
+29
Ответ Дмитрий9779
А всего-то надо было Минские соглашения исполнить.Сидели бы со своЕЙ Бендерой,с территориями,народу столько не положили бы ...Вобщем не прос...бы страну.
Борис Джонсон был против.
+28
-1
+27
Любопытно, украинцы понимают, что такие заявления делают противников СВО в РФ её сторонниками?
+29
-7
+22
У Украины свой спорт. Жаловаться на российских спортсменов.
+20
-2
+18
Здорово работать в Нок Украины честное слово, ничего не делаешь, сидишь мониторишь Российских спортсменов допущенных к олимпиаде и сразу поднимаешь вой.
+13
0
+13
"Человеческой мерзости нет предела" (с) Анатолий Бышовец
+12
-1
+11
Просить и доносить вот у них национальная идея
+9
-4
+5
Только пожаловались? И даже денег не попросили? Странно
+5
0
+5
Ответ Павел Мельников
Комментарий скрыт
Приднестровье не Молдавия
+5
-1
+4
Как стучат в России? Тук-тук.
Как стучат на Украине? Нок-нок.
+4
0
+4
Вообще-то я был мобилизован и уже вернулся из СВО. Так что не надо меня упрекать в том, что я говорю о чем-то, чего не знаю.
+5
-1
+4
сколько просят допомоги?
+4
-1
+3
Пожаловался в МОК и попросил за жалобу денег
+3
0
+3
Спасибо Украине. Без них фиг бы узнали россияне на главном спортивном портале о допуске каноэ-двоек
+2
0
+2
все спорт. организации на укарине продолжают оправдывать СВО. Молодцы
+5
-3
+2
Надо не в МОК жаловаться, а в Спортлото
+3
-1
+2
И это только начало. Олимпиаду и смотреть не надо. Достаточно просто читать новости.
+2
0
+2
Кроме как клянчить ничего не могут.
+3
-1
+2
Ответ Подождать и потерпеть
За всех то говорить некрасиво. Меня не делает например
Тебя устраивает позиция Украины: "вы, политические противники Путина, там поборитесь, пострадайте, в тюрьме посидите, а потом мы вас на Олимпиаду не пустим, всего лишим и платить обяжем"?
+1
0
+1
Ответ Подождать и потерпеть
Вот и слился наш псевдо герой сво хрусталев )))
Да успокойся уже, ждун.
+1
0
+1
Ответ Подождать и потерпеть
Пока был в окопах, строчил комменты на спортсе ахахаха наберешь 🙋🏼‍♂️
🚑🚑🚑🚑🚑🚑🚑🚑
+1
0
+1
Ответ Подождать и потерпеть
Вас это кого? Меня никто не лишает Олимпиады. Я переживал только за теннисистов, потому что они сами по себе. А остальные все от и до прихлебатели кормушки, меня от них тошнит.
Нас - граждан РФ. Это не вы? Тогда к тебе замечание не относится. Никто не запрещает, чтобы тебя тошнило, это твоё право. Но у тебя всегда должна быть свобода. Украина лишает людей этой свободы
+1
0
+1
Пока был в окопах, не строчил. Сейчас строчу.
+1
0
+1
откуда они всё жалобы катают, из бункеров и холодильников
0
0
0
Страна пернуть не может без звонка куда-то там. Полное отсутствие суверенитета, всего. Да ещё стукачки знатные. Говно страна да и люди говно.
0
0
0
Ответ Месси из Сибири
Любопытно, украинцы понимают, что такие заявления делают противников СВО в РФ её сторонниками?
Комментарий удален модератором
Не понял, хрусталев зря что ли плюсики собирал что ли? Куда он пропал…
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий