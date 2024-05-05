У Угальде 0 голов и ассистов в РПЛ за 9 матчей. У форварда один гол за «Спартак» – «Зениту» в Кубке

Манфред Угальде пока не забил в РПЛ.

«Спартак» в гостях играет с «Пари НН» (0:0, второй тайм). был заменен на 62-й минуте на Александра Соболева.

У костариканца ноль голов и ноль ассистов в Мир за 9 матчей. На данный момент на счету Угальде лишь один гол за красно-белых, забитый в Фонбет Кубке России против «Зенита» (1:2).

21-летний Угальде перешел в « » этой зимой за 13+2 миллионов евро из «Твенте».

Статистика игрока – здесь.