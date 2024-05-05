У Угальде 0 голов и ассистов в РПЛ за 9 матчей. У форварда один гол за «Спартак» – «Зениту» в Кубке
Манфред Угальде пока не забил в РПЛ.
«Спартак» в гостях играет с «Пари НН» (0:0, второй тайм). Угальде был заменен на 62-й минуте на Александра Соболева.
У костариканца ноль голов и ноль ассистов в Мир РПЛ за 9 матчей. На данный момент на счету Угальде лишь один гол за красно-белых, забитый в Фонбет Кубке России против «Зенита» (1:2).
21-летний Угальде перешел в «Спартак» этой зимой за 13+2 миллионов евро из «Твенте».
Статистика игрока – здесь.
Он носится в одиночку это Зиньковские дармоеды, абсолютный ноль
Судит об игроке, который даже полноценной предсизонки не провел - глупость.
Отбирает очки у богатых (верхней 7-ки), и раздаёт их бедным --нижней восьмёрке.
Игру сегодня показали очень даже хорошую.
Голы будут, у Угальде их скоро будет много.
бгг