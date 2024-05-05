У Угальде 0 голов и ассистов в РПЛ за 9 матчей. У форварда один гол за «Спартак» – «Зениту» в Кубке

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Манфред Угальде Футбол

Манфред Угальде пока не забил в РПЛ.

«Спартак» в гостях играет с «Пари НН» (0:0, второй тайм). Угальде был заменен на 62-й минуте на Александра Соболева.

У костариканца ноль голов и ноль ассистов в Мир РПЛ за 9 матчей. На данный момент на счету Угальде лишь один гол за красно-белых, забитый в Фонбет Кубке России против «Зенита» (1:2).

21-летний Угальде перешел в «Спартак» этой зимой за 13+2 миллионов евро из «Твенте».

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64 комментария
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Офигительно полезный игрок. Наброс на не понимающих футбола профанов, спортс такой спортс)))
+66
-16
+50
Топовый нап👍
+26
-4
+22
Ответ Счастье жить
13 лямов ойро за дармоеда бгг
В каком месте он дармоед?
Он носится в одиночку это Зиньковские дармоеды, абсолютный ноль
+22
-2
+20
Ответ Счастье жить
13 лямов ойро за дармоеда бгг
Вспомни первые сезоны Малкома и Касьеры.
Судит об игроке, который даже полноценной предсизонки не провел - глупость.
+13
0
+13
Ответ Anton Bogner
Офигительно полезный игрок. Наброс на не понимающих футбола профанов, спортс такой спортс)))
Он мне нравится его прорвет, просто нужен гол чтобы он успокоился носится туда-сюда ну во всяком случае намного полезнее чем Зиньковский какой нибудь
+13
-2
+11
Ответ Sosamba
В финале кубка, ждем хет-рик Зениту!
У Зенита еще ответка с ЦСКА, а у Спартака матч за выход в финал с Балтикой:)
+9
-1
+8
Ответ Anton Bogner
Офигительно полезный игрок. Наброс на не понимающих футбола профанов, спортс такой спортс)))
Нападающий за 13 миллионов не может быть офигительно полезным без голов
+9
-2
+7
Ну и к чему эта новость? Молодой игрок, в нестабильной команде, ещё не освоился.. Можно подумать Спартак прям за эти 9 матчей забил 30 голов
+6
0
+6
Кавенаги 2.0
+20
-15
+5
Спартак в этом сезоне выступает в роли Робин Гуда.
Отбирает очки у богатых (верхней 7-ки), и раздаёт их бедным --нижней восьмёрке.
Игру сегодня показали очень даже хорошую.
Голы будут, у Угальде их скоро будет много.
+8
-4
+4
ну что, эксперты, какой вывод за 2 месяца игры в разваленной команде? Уже можно называть поленом и требовать продажи или нет? Всё таки человек в нападении должен брать мяч у Максименко и нестись аки Марадона против англичан. Тем более 11 миллионов - настолько огромные деньги, что могли бы Мбаппе привезти, но привезли угальде
+7
-3
+4
Спартаку нужно 3-4 хороших футболиста. В составе одни посредственности. Дело тут не в тренере.
+3
0
+3
Ответ Sosamba
В финале кубка, ждем хет-рик Зениту!
Вы еще Балтику не прошли, какой вам Зенит?
+8
-5
+3
Спартаку надо менять полсостава. Балласт натуральный.
+6
-3
+3
Ответ Celsius
Вы еще Балтику не прошли, какой вам Зенит?
Вы ещё цска не прошли, какой вам Спартак?)
+2
0
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Ответ Вячеслав Усачев
Он и не позиции промеса, чушь порешь
Сам порешь, я про роль лидера в команде
+1
0
+1
Хороший игрок, команда дно, все просто.
+1
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Ответ Любитель пожрать
Спартаку нужно 3-4 хороших футболиста. В составе одни посредственности. Дело тут не в тренере.
Да нет, дело как раз именно в тренере. Зачем выставлять наполовину новый состав после победы???, уже считает себя великим…. , а напомнил чудака Абаскаля. Что ж дорога домой открыта-счастливого пути…..
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-2
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Ответ Anton Bogner
Офигительно полезный игрок. Наброс на не понимающих футбола профанов, спортс такой спортс)))
Если он не начнет забивать, его все равно съедят. Даже с пользой. Он не хавбек все же, должен забивать.
+6
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+1
Ответ Вячеслав Репников
Да нет, дело как раз именно в тренере. Зачем выставлять наполовину новый состав после победы???, уже считает себя великим…. , а напомнил чудака Абаскаля. Что ж дорога домой открыта-счастливого пути…..
За более чем 20 лет мы выиграли один чемпионат. Один! Тренеры у нас меняются, а мы как влетали Оренбургам, Терекам, Пари ННам и прочим, так и влетаем. В тренерах дело? Или все же надо игроков получше брать, а не посредственностей за среднюю сумму? Посмотри на состав. Кроме парочки качественных игроков Соболев (не всегда) и Бабич, все остальные - середняки и посредственности.
+1
0
+1
Ответ Вячеслав Репников
Да нет, дело как раз именно в тренере. Зачем выставлять наполовину новый состав после победы???, уже считает себя великим…. , а напомнил чудака Абаскаля. Что ж дорога домой открыта-счастливого пути…..
Количество игр посмотри за месяц, поймёшь может быть
+1
0
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Ответ Бюджетник
Наш Артур за 20 млн не лучше
Лучше не лучше, а Краснодар прибил. В кубке голевую сделал. И стоит он не 20. Подгорает у тебя, хейтерок?
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0
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Ответ Konstantin Zorin
А ты уверен, что Зиньковский бы забил? Объективно, Зина самый плохой игрок этого матча.
Конечно не уверен, но шансов у него было больше, пустые ворота, но да, Антоха может и в них не попасть.
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Ответ ДудьСдулся
И снова заминусим, нам не сложно...
тогда дополню шутку: Амарал уже давно Аморал
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Ответ Честный контроль
Сколько он там стоил для ФКСМа, всего пятнашку лямов евриков? Просто восторгаюсь менеджементом Лукойла, которые делают деньги на воздухе. Чем больше таких "первоклассных" игроков в этом клубе - тем ближе цель -пердив!
ЦСКА там быстрее окажется!
+2
-1
+1
В финале кубка, ждем хет-рик Зениту!
+6
-5
+1
Паренёк Угальде конкретно не спартаковский, в моменте когда он не отдал пас Зиньковскому, а пробил сам, показателен. Забить самому, не понимая что гол команде важнее. И то что он не забивает, это не проблема команды, это проблема конкретно этого игрока. Просто, очередной иностранный пассажир.
+8
-7
+1
Ответ Алексей Иванов
Нда.... Промеса ему не заменить....
Он и не позиции промеса, чушь порешь
+1
-1
0
13 лямов ойро за дармоеда

бгг
+19
-19
0
Может, он как Касьерра со 2го сезона начнёт забивать
+1
-1
0
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