«Динамо» догнало «Зенит» и «Краснодар» – у трех клубов по 50 очков. У команды Семака игра в запасе

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Муми Нгамале Сочи Марцел Личка Футбол

«Динамо» догнало лидеров Мир РПЛ.

Команда тренера Марцела Лички дома обыграла «Сочи» (3:2) в 27-м туре чемпионата России благодаря голу Муми Нгамале на 95-й минуте.

У бело-голубых продлилась серия до 4 побед подряд в РПЛ. Ранее были обыграны «Пари НН» (4:1), «Оренбург» (2:1) и «Зенит» (1:0).

«Динамо» сравнялось по очкам с «Краснодаром» (50), вчера уступившим «Ахмату» (0:1), и «Зенитом» (50), который в понедельник примет «Факел».

По дополнительным показателям сейчас таблицу возглавляет «Зенит». Из-за того, что второй матч между «Динамо» и «Краснодаром» пока не сыгран, определяющим дополнительным показателем является число побед, а у «Зенита» их больше (15), чем у конкурентов.

Sports вед текстовую онлайн-трансляцию этого матча «Динамо» – «Сочи».

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118 комментариев
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Вот по этим ребятам видно желание, не то что быки…
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Спасибо Юсупову за подарок бывшей 😃
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Лещука надо гнать!!!
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Чердак впервые за долгое время улыбнул:
«Я пошел, всё»😂

Давно я столько валидола не хавал…
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Лещук как не старался, но Юсупов его затмил. Настоящий динамовец))
+18
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+18
Ответ Алексей Горланов
Комментарий скрыт
Цирк и позор - это как раз про тех, кто фанайди придумал.
+19
-1
+18
Нгамале одним голом за весь сезон отработал
+18
-1
+17
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Турнирная таблица никуда не исчезает оттого что Зенит ещё не сыграл матч.
+17
-1
+16
С побеДой, сораДники и сочувствующие!
Вырезаем табличку, пока не поправили в соответствии с регламентом)
+16
-3
+13
Вот Динамо действительно борется, хоть и ни от них все зависит, а быки сопли жуют, им шансов Зенит столько дал, а они все проср...
+15
-3
+12
Динамо, с победой!
Но такого валидола, даже от нынешнего Динамо, трудно было ожидать.
Слава Богу жив!
+11
-2
+9
Последние секунды матча. Быстрая контратака. Юсупов в центре принимает мяч, слева открытый партнер, справа открытый партнер смещается ближе к центру. Казалось бы сейчас последует простой пас вперед на открытого партнера справа и он выбежит к воротам, но Юсупов тянет, тянет, тянет, а потом просто толкает мяч прямо в ногу самому ближнему сопернику. Мяч отскакивает к игрокам соперника, которые оказались в большинстве перед воротами и гол. Этот эпизод - наглядная иллюстрация среднестатистического русского паспортиста. Можно просто на плакаты лицо Юсупова размещать. Но. Если бы дело было только в Юсупове. :)
+11
-2
+9
Ещë бы завтра победу Факела добавить...
+11
-3
+8
У Марцелла Лички стальные яички
+9
-2
+7
Казалось, будет повторение давно пройденного - ну не умеет эта команда добивать соперника когда ситуация позволяет, и играть нормально до 90-й минуты тоже не умеет - уже сколько раз вот так вот сливались выигранные матчи. Но всё же смогли собраться парни. Проходной двор у Сочи помог, конечно, при третьем голе там три человека в штрафной вообще без опеки стояли, но тем не менее.
+8
-1
+7
на на последний матч в Краснодар лететь
+8
-1
+7
Динамо чуть не самоликвидировался из гонки сегодня из-за американского туриста. Благодарите Нгамале. И не ставьте на ключевые матчи в ворота любителя дяди Сэма.
+10
-3
+7
Ответ vladosthebest
А если так и закончат все одинаково по очкам-кто в теме? Какие показатели идут в расчет
Пункт 17.3. В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата определяются:

− по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
− по наибольшему числу побед во всех матчах;
− по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
− по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
Пункт 17.4. При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяются в дополнительном матче (турнире) между этими командами.
+7
0
+7
Ответ Groznyi2024
ДИНАМО НЕ ВОЗГЛАВИЛО ТАБЛИЦУ. ХВАТИТ ЛГАТЬ.
Именно возглавило)
+6
0
+6
теперь всей страной болеем за Факел завтра
+13
-8
+5
Захватывающее зрелище устроили команды во втором тайме. Динамовцы молодцы, после необязательных голов от сочинцев, не встали, а продолжали атаковать.
+5
-1
+4
ВСех Динамиков с фееричной победой!
+5
-1
+4
Безумие какое-то! Фанаты Динамо легли с инфарктом. С победой, с победой динамиков!
+5
-1
+4
Самые лучшие сутки Динамо в 21 веке
+5
-1
+4
на сайте премьер-лиги: зенит-краснодар-динамо
+4
-1
+3
Что случилось с вратарями в Динамо? Что в футболе, что в хоккее...
+3
0
+3
Ответ vladosthebest
А если так и закончат все одинаково по очкам-кто в теме? Какие показатели идут в расчет
Очки в личных встречах
+3
0
+3
Быки пока не созрели, поэтому желаю Динамо обойти на финише ФК Газпром.
+6
-3
+3
Интересная игра!!!Тюкавин забил гол красавец!!!Динамо показало характер!!!Молодцы!!!
+4
-1
+3
Ответ Денис Ширинов
Комментарий удален модератором
Да даже если не сольёт, впереди ещё ЦСКА и Ростов. Нет права на ошибку
+3
0
+3
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