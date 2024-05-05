«Динамо» догнало «Зенит» и «Краснодар» – у трех клубов по 50 очков. У команды Семака игра в запасе

«Динамо» догнало лидеров Мир РПЛ.

Команда тренера дома обыграла « » (3:2) в 27-м туре чемпионата России благодаря голу на 95-й минуте.

У бело-голубых продлилась серия до 4 побед подряд в . Ранее были обыграны «Пари НН» (4:1), «Оренбург» (2:1) и «Зенит» (1:0).

«Динамо» сравнялось по очкам с « » (50), вчера уступившим «Ахмату» (0:1), и «Зенитом» (50), который в понедельник примет «Факел».

По дополнительным показателям сейчас таблицу возглавляет « ». Из-за того, что второй матч между «Динамо» и «Краснодаром» пока не сыгран, определяющим дополнительным показателем является число побед, а у «Зенита» их больше (15), чем у конкурентов.

Sports вед текстовую онлайн-трансляцию этого матча «Динамо» – «Сочи».