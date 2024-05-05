«Динамо» догнало «Зенит» и «Краснодар» – у трех клубов по 50 очков. У команды Семака игра в запасе
«Динамо» догнало лидеров Мир РПЛ.
Команда тренера Марцела Лички дома обыграла «Сочи» (3:2) в 27-м туре чемпионата России благодаря голу Муми Нгамале на 95-й минуте.
У бело-голубых продлилась серия до 4 побед подряд в РПЛ. Ранее были обыграны «Пари НН» (4:1), «Оренбург» (2:1) и «Зенит» (1:0).
«Динамо» сравнялось по очкам с «Краснодаром» (50), вчера уступившим «Ахмату» (0:1), и «Зенитом» (50), который в понедельник примет «Факел».
По дополнительным показателям сейчас таблицу возглавляет «Зенит». Из-за того, что второй матч между «Динамо» и «Краснодаром» пока не сыгран, определяющим дополнительным показателем является число побед, а у «Зенита» их больше (15), чем у конкурентов.
Sports вед текстовую онлайн-трансляцию этого матча «Динамо» – «Сочи».
«Я пошел, всё»😂
Давно я столько валидола не хавал…
Вырезаем табличку, пока не поправили в соответствии с регламентом)
Но такого валидола, даже от нынешнего Динамо, трудно было ожидать.
Слава Богу жив!
− по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
− по наибольшему числу побед во всех матчах;
− по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
− по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
Пункт 17.4. При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяются в дополнительном матче (турнире) между этими командами.