Федор Емельяненко: «Для любого православного человека то, что происходит на Украине, – большая трагедия»

Федор Емельяненко высказался о военном конфликте между Россией и Украиной.

«Мы сражаемся не с братскими народами, а с фашистами, националистами. А братский народ мы поддерживаем. Для любого православного человека, верующего то, что сейчас происходит на Украине, что сейчас происходит между нашими народами, – большая трагедия.

Каждое воскресенье мы читаем молитвы, чтобы у украинского народа спала эта пелена с глаз, чтобы прекратился раскол в вере нашей православной. Мы с большой болью переживаем это», – сказал .