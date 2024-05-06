Федор Емельяненко: «Для любого православного человека то, что происходит на Украине, – большая трагедия»

Теги MMA Федор Емельяненко Бокс/MMA/UFC

Федор Емельяненко высказался о военном конфликте между Россией и Украиной.

«Мы сражаемся не с братскими народами, а с фашистами, националистами. А братский народ мы поддерживаем. Для любого православного человека, верующего то, что сейчас происходит на Украине, что сейчас происходит между нашими народами, – большая трагедия.

Каждое воскресенье мы читаем молитвы, чтобы у украинского народа спала эта пелена с глаз, чтобы прекратился раскол в вере нашей православной. Мы с большой болью переживаем это», – сказал Федор Емельяненко.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Тьфу....
+17
-8
+9
Чаво? Хотя он отбитый, поэтому не удивлён
+14
-11
+3
На Украине половина населения - русские.
Это означает, что русские воюют с русскими и убивают ради "Русского мира". И при чём тут национализм?
+6
-4
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий