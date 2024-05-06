Федор Емельяненко: «Для любого православного человека то, что происходит на Украине, – большая трагедия»
Федор Емельяненко высказался о военном конфликте между Россией и Украиной.
«Мы сражаемся не с братскими народами, а с фашистами, националистами. А братский народ мы поддерживаем. Для любого православного человека, верующего то, что сейчас происходит на Украине, что сейчас происходит между нашими народами, – большая трагедия.
Каждое воскресенье мы читаем молитвы, чтобы у украинского народа спала эта пелена с глаз, чтобы прекратился раскол в вере нашей православной. Мы с большой болью переживаем это», – сказал Федор Емельяненко.
Это означает, что русские воюют с русскими и убивают ради "Русского мира". И при чём тут национализм?